 Фракція "Слуга народу" в парламенті працюватиме на правах коаліції, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 народні депутати, що становить більшість народних депутатів від кількісного складу Верховної Ради. Відповідно до Конституції України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді", - сказав Разумков на засіданні Верховної Ради в четвер.

Нагадаємо, раніше нардеп Давид Арахамія заявив, що фракція "Слуги народу" не вступатиме в коаліцію з іншими фракціями.

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