 Меркель і Путін обговорили телефоном підготовку до саміту "нормандської четвірки", - представник уряду ФРН Зайберт

Зокрема, лідери двох держав обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" щодо України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Крім цього, в телефонній розмові Меркель закликала активізувати переговори з питання транзиту газу через територію України.

Напередодні Штеффен Зайберт заявив, що Берлін поки не може назвати конкретної дати саміту "нормандської четвірки" щодо України, але підготовка триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП