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 Політика України
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Все про:Меркель (575) Путін (10504) Зайберт (17) нормандська четвірка (535)

 Меркель і Путін обговорили телефоном підготовку до саміту "нормандської четвірки", - представник уряду ФРН Зайберт

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели в четвер телефонні переговори, в ході яких було порушено "українське питання", заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Зокрема, лідери двох держав обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" щодо України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Крім цього, в телефонній розмові Меркель закликала активізувати переговори з питання транзиту газу через територію України.

Напередодні Штеффен Зайберт заявив, що Берлін поки не може назвати конкретної дати саміту "нормандської четвірки" щодо України, але підготовка триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Меркель домовилися про зустріч радників глав держав і урядів 2 вересня в рамках підготовки саміту "нормандської четвірки", - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145288
 
 
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Ну хоть на сам саммит блаЗЕня позовут?!!
Или опять в Фэйсбуке результаты озвучат?

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Сподіваюся, Зєлєнскому німці розкажуть, про що йшла мова, а не кацапорилий Піськів у Фейсбуці.
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интересно наблюдать как меняется риторика:
- вооруженная агрессия рассии против Украины
- вооруженный конфликт в Украине
- украинский вопрос
- ?
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Затевается что-то паскудное. Путин сразу сказал: если не будет подвижек к нашим хотелкам, то незачем и собираться "нормандской четвёрке".
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