 Меркель і Путін обговорили телефоном підготовку до саміту "нормандської четвірки", - представник уряду ФРН Зайберт

Зокрема, лідери двох держав обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" щодо України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Крім цього, в телефонній розмові Меркель закликала активізувати переговори з питання транзиту газу через територію України.
Напередодні Штеффен Зайберт заявив, що Берлін поки не може назвати конкретної дати саміту "нормандської четвірки" щодо України, але підготовка триває.
Или опять в Фэйсбуке результаты озвучат?
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