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Все про:ВР (5407) Герус (52) Кондратюк Олена (4)

 "Слуга народу" проголосує за представницю "Батьківщини" Кондратюк на пост віцеспікера ВР, - Герус

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомив, що представники його політсили мають намір підтримати кандидатуру народної депутатки від партії "Батьківщина" Олени Кондратюк на посаду віцеспікера Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Так, правда. Буде Кондратюк, за неї є домовленість проголосувати", - сказав Герус журналістам у четвер, відповідаючи на запитання, чи правда, що кандидатура Кондратюк узгоджена на пост віцеспікера.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145284
 
   
 Топ коментарі
 
старая корГа юлька не будет критиковать да?
это пока...совсем скоро когда зелЕную падаль будем гнать на ростов.она первая и кинет зеЛю
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старая корГа юлька не будет критиковать да?
это пока...совсем скоро когда зелЕную падаль будем гнать на ростов.она первая и кинет зеЛю
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Юля принципово проти відповідальності за роботу монокоаліції.
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Тут краще дізнатися б, на чому сторгувалися. Невже конституційна більшість? Якщо так, то де червоні лінії для "Батьківщини"? Бо для самої Юлі червоних ліній не існує в принципі. Вона косить під особливого дальтрніка.
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Тобто Слуги народу планують співробітничати з "Батьківщиною", хоча це не вплине на коаліцію.
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https://www.youtube.com/watch?v=MqVcu4Pc7aE&feature=youtu.be
специально для порохоСОСКИ брехливой .
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Я, как наркоман со стажем, авторитетно заявляю - Вова -это наш чувак, а вы все черти! "Слуга народу" проголосує за представницю "Батьківщини" Кондратюк на пост віцеспікера ВР, - Герус - Цензор.НЕТ 9983
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Юлька таки заслала туди свого кАзАчка. Даремно, а може і ні. ХЗ.
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Все буде залежати від її плати за це призначення "Слуга народу" проголосує за представницю "Батьківщини" Кондратюк на пост віцеспікера ВР, - Герус - Цензор.НЕТ 7115
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Пожуйом - увідім. Цю шпану вона може обвести навкруги пальця на раз-два.))
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Это просто вопрос гендерного равновесия ...
Иришка Геращенко из трико выпрыгивала на эту тему ... вот ей и плюнули в мародёрскую рожицу !
Аказыцо самая гендерноравная фракция не единственная имеет достойных кандидаток ...

Хотя в "Батькивщине" скорее мужики в могут жаловаться - вообще у них не стоит питання гендерної рівності ...
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