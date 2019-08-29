 "Слуга народу" проголосує за представницю "Батьківщини" Кондратюк на пост віцеспікера ВР, - Герус

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомив, що представники його політсили мають намір підтримати кандидатуру народної депутатки від партії "Батьківщина" Олени Кондратюк на посаду віцеспікера Верховної Ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Так, правда. Буде Кондратюк, за неї є домовленість проголосувати", - сказав Герус журналістам у четвер, відповідаючи на запитання, чи правда, що кандидатура Кондратюк узгоджена на пост віцеспікера.
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это пока...совсем скоро когда зелЕную падаль будем гнать на ростов.она первая и кинет зеЛю
специально для порохоСОСКИ брехливой .
Иришка Геращенко из трико выпрыгивала на эту тему ... вот ей и плюнули в мародёрскую рожицу !
Аказыцо самая гендерноравная фракция не единственная имеет достойных кандидаток ...
Хотя в "Батькивщине" скорее мужики в могут жаловаться - вообще у них не стоит питання гендерної рівності ...