 "Слуга народу" проголосує за представницю "Батьківщини" Кондратюк на пост віцеспікера ВР, - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Так, правда. Буде Кондратюк, за неї є домовленість проголосувати", - сказав Герус журналістам у четвер, відповідаючи на запитання, чи правда, що кандидатура Кондратюк узгоджена на пост віцеспікера.

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