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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Мінздоров'я (932) Потураєв (14)

 Генпрокурором стане Рябошапка, главою СБУ - Баканов, кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - нардеп Потураєв про призначення

Ім'я кандидата на главу Міністерства охорони здоров'я стане приємною несподіванкою для всіх.

Про це журналістам у кулуарах сказав депутат від "Слуги народу", радник президента Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.

Також він назвав деякі прізвища, затверджені СН на посади у виконавчій владі.

Зокрема прем'єром стане Олексій Гончарук, генпрокурором - Руслан Рябошапка, главою СБУ - Іван Баканов. Міністерство з гуманітарної політики очолить Володимир Бородянський, а Маркарова збереже посаду міністра фінансів.

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"Щодо МОЗу буде дуже приємна несподіванка з точки зору професіоналізму людини. Він буде працювати на користь здоров'я народу України", - додав Потураєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145283
 
   
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кашпировские поедут обратно бизонам рога гнуть)))
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Думаю, вони реанімували самого Ескулапа. Або Алі ібн Сіну (Авіценну). А можливо, і древнього грека Гіппократа. Лише так можна приємно здивувати ВСІХ! ☺
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ну уже раз подтягивалась-еще подтянет!)))
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Власник лабораторії де зелуп аналізи здавав?
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Анализы у петекантропов теперь петя принимать будет, он уже спец по ним.
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Для всех или для всех зебилов? Это разные вещи.
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прохвесіоналізм гаварітє. новиє ліца??? ну,ну смокчіть та нє отвлєкайтесь
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8%ное, СМОКЧЕШЬ ТЫ БЕЗОСТАНОВОЧНО С АПРЕЛЯ Кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - Потураєв про призначення у виконавчій владі - Цензор.НЕТ 1051
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смоктати то ваше. я свої рошенки отримую досі.в кожного своя плата, лузери
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НА БЕЛОЕ ГОВОРИТЬ ЧЕРНОЕ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЗЫВАТЬ ЛУЗЕРАМИ. МДА.... НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?

ОБРАТИСЬ В БОЛЬНИЦУ - ТАМ ПОМОГУТ. ВОЗМОЖНО (Я СОМНЕВАЮСЬ, ИБО ТАКИЕ ОРГАНИЗМЫ КАК ТЫ, НЕИЗЛЕЧИМЫ).
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сисичка зеленая не надо КАПС... мы и так видим, что ты идиот
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ОБОСНУЕШЬ, ИЛИ КАК ЭТО ОБЫЧНО У ПЕтЕРАСОВ - ПУК В ЛУЖУ?
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Уляна пока замечательно с этим справляется. Так что можно было бы и оставить.
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новай мінстр вчєра в пєчєрскам судє срок тянул
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премьером станет Олексей Гончарук -- ЦЕНЗОР, ДАВАЙТЕ ТАК: ИЛИ Олексiй, ИЛИ Алексей Кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - Потураєв про призначення у виконавчій владі - Цензор.НЕТ 8865 НО НЕ ОЛЕКСЕЙ.
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вот это обидно,да)))подозреваю-Вы из зелебобиков?
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А ЧТО, НАЛИЧИЕ ГРАМОТНОСТИ = ЭТО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ?

ПЕТЕ-РАС, КАКОЕ ЖЕ ТЫ УНЫЛОЕ И ДЕРЬМОВОЕ.
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грамотность не причем,стройность изложения мысли Вас ,зебилов,подводит))и да-капсом громче получается)
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ДАВАЙ ПОДРОБНЕЕ О МОЕЙ МНИМОЙ ХАОТИЧНОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ МЫСЛИ. ВРОДЕ НАПИСАНО ВСЁ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО И ПОНЯТНО.
ВОЗМОЖНО, У ТЕБЯ ДИСЛЕКСИЯ ИЛИ СДВГ - ТОЖЕ ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
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Наличие грамотности = умственное развитие.
Но для вас, ЗеДебилов это не обязательно...
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ЭТО ДЛЯ ПЕтЕРАСОВ/ДЕБИЛОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
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баканав маладєц он парядкі в два счьота навєдєт
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он вєтєрінар, кстаті - пріхаді ка мнє лєчіца і карова і валчіца і жучок і паучок
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Почтеннейшая публика! Спешите видеть- Парад-алле!
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А Петю можно министром?
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Охоспади...они еще чем то "удивить" нас собрались...уже реально страшно.
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После Ген.плокулола и спикела ВР нас ничем не удивишь.
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комаровский в перерывах между съёмками на кацапских каналах.
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Теперь будет наоборот. В перерывах будет на кацапских каналах, но перерывы будут большие.
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Раз говорят о профессионализме то , однозначно , Уляна...
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Да после нового лица Авакова вы уже никого не удивите.
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У неё и сейчас действующий диплом врача. Там надо экзамен каждые 2 года сдавать.
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назначат очередного пиар-зебила типа Комаровского
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Что, от заряженного шоколада наконец-то стошнило?
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Мародёрский рояль не может ни на кого положить. Понял, роялист? ))))))
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ты уж определись, мародер или рояль.
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удача отворачивается? на Зеро уже не ставишь? Генпрокурором стане Рябошапка, главою СБУ - Баканов, кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - нардеп Потураєв про призначення - Цензор.НЕТ 5712 Генпрокурором стане Рябошапка, главою СБУ - Баканов, кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - нардеп Потураєв про призначення - Цензор.НЕТ 5712 Генпрокурором стане Рябошапка, главою СБУ - Баканов, кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - нардеп Потураєв про призначення - Цензор.НЕТ 5712
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Якраз на цей момент рашист-провокатор Новинський вніс заставу за Раїсу Богатирьову у 6 мільйонів гривень.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bogatyriova-novynskyi/30135157.html
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только если богатырева убежит))а ее вскоре просто так отпустят, и к гадалке не ходи
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Назначения МинОбороны и МинВД - ошибочные. Да и Гончарук - это хуже, чем Витренко.
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кандидатура на пост министра здравоохранения всех приятно удивит
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интрига....... Генпрокурором стане Рябошапка, главою СБУ - Баканов, кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - нардеп Потураєв про призначення - Цензор.НЕТ 4034
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у Зеленских все интрига. и там же двое детей, прошу заметить!
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Кто ни был министром здравоохранения, всё-равно ничего хорошего не будет. Здоровье уже давно никто не "охраняет". Ничьё. Своих родных, близких и любимых людей - то святое. Обычный же украинский больной или даже приболевший человек по барабану всем врачам. Пока (например) коробку конфет не дашь - то такое будешь выслушивать... А после любой взятки где и улыбка дерется, и даже может совет профессиональный дать))
Вот такая клятва Гиппократу (а). Особенно, если диплом об образовании куплен.
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Вот к чему эти сюрпризы и интриги? Почему нельзя сразу назвать кандидатуры? Какое-то шоу, где фокусник кроликов из цилиндра достает
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кандидатура на пост министра здравоохранения всех приятно удивит
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гундарєва!!!
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пріхаді ка мнє лєчіцца і карова і валчіца і жучок і павучок - Айболіт вєтєрінар, а для зєльоной плєсєні нужон ботанік
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Ничего, мы подберём вам хорошего психотерапевта.
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йєсі он тібя вилєчіт, то такому врачу нада нобєля вручіть
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гаварят, в Аргєнтінє Йозеф Мєнґєлє харошім лєкарєм бил
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