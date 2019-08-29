 Генпрокурором стане Рябошапка, главою СБУ - Баканов, кандидатура на пост міністра охорони здоров'я всіх приємно здивує, - нардеп Потураєв про призначення

Про це журналістам у кулуарах сказав депутат від "Слуги народу", радник президента Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.
Також він назвав деякі прізвища, затверджені СН на посади у виконавчій владі.
Зокрема прем'єром стане Олексій Гончарук, генпрокурором - Руслан Рябошапка, главою СБУ - Іван Баканов. Міністерство з гуманітарної політики очолить Володимир Бородянський, а Маркарова збереже посаду міністра фінансів.
"Щодо МОЗу буде дуже приємна несподіванка з точки зору професіоналізму людини. Він буде працювати на користь здоров'я народу України", - додав Потураєв.
ОБРАТИСЬ В БОЛЬНИЦУ - ТАМ ПОМОГУТ. ВОЗМОЖНО (Я СОМНЕВАЮСЬ, ИБО ТАКИЕ ОРГАНИЗМЫ КАК ТЫ, НЕИЗЛЕЧИМЫ).
ПЕТЕ-РАС, КАКОЕ ЖЕ ТЫ УНЫЛОЕ И ДЕРЬМОВОЕ.
ВОЗМОЖНО, У ТЕБЯ ДИСЛЕКСИЯ ИЛИ СДВГ - ТОЖЕ ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.
Но для вас, ЗеДебилов это не обязательно...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bogatyriova-novynskyi/30135157.html
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интрига.......
Вот такая клятва Гиппократу (а). Особенно, если диплом об образовании куплен.
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гундарєва!!!