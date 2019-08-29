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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Кабмін (3024) Кулеба Дмитро (114) Пристайко (109) Яременко Богдан (12)

 Кулебу запропонують на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції, а Пристайка - на главу МЗС, - нардеп Яременко

На посади віцепрем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції та міністра закордонних справ країни в майбутньому Кабміні пропонуються кандидатури Дмитра Кулеби та Вадима Пристайка, заявляє нардеп Богдан Яременко ("Слуга народу").

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зовнішньополітичний блок, напевно, найбільш збалансований за всю історію України: віцепрем'єр з європейської інтеграції - Кулеба і Пристайко - міністр закордонних справ", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту після засідання майбутньої фракції "Слуги народу" в четвер.

Також читайте: Загороднюка запропоновано на посаду міністра оборони, - нардеп Яременко

Дмитро Кулеба зараз обіймає посаду постійного представника України в Раді Європи.

Вадим Пристайко зараз обіймає посаду заступника голови Офісу Президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145282
 
 
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Шо таке, зебоби? Починаєте розуміти що 13 млн санітарок не замінять одного фахового лікаря?
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шоколадко - що вже не так? кулеба з Пристайком вже чим не такі , о член секти дякул
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Поц, все так. Вчитайся ще раз і попроси виховательку дитсадка пояснити тобі доступними словами.
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так Бакана тягнуть на голову СБУ.Тут він до чого
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