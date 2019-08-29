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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Міноборони (2745) Загороднюк (4)

 Загороднюка запропоновано на посаду міністра оборони, - нардеп Яременко

Кандидатура Андрія Загороднюка запропонована на посаду міністра оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив народний депутат України від "Слуги народу" Богдан Яременко.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо кандидатури міністра оборони України в майбутньому Кабміні, нардеп сказав: "Загороднюк, Андрій Загороднюк".

Нагадаємо, Андрій Загороднюк - екскерівник проєктного офісу реформ Міноборони, навчався в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Університеті Уарвік і Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах в гірничовидобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України. 5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145280
 
   
 Топ коментарі
 
Таких кто не откосил в зе своре нет.
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Мля, що вони творять???? Міністерство оборони, це ключове міністерство під час війни! Знову призначають якихось лохів!
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Шахтёр что ли ? А официанта на эту должность не нашлось ?
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Мля, що вони творять???? Міністерство оборони, це ключове міністерство під час війни! Знову призначають якихось лохів!
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НУ ТАК НАПИШИ ФАМИЛИЮ КОГО ПРАВИЛЬНО НАЗНАЧИТЬ
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Обіцяли ж військового професіонала Апаршина призначити! Чому не призначають?
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Первый министр обороны , который занимался делом , а не хернёй.
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Полторак це російський ВВшник, його путін призначив через порошенка! Полторак був абсолютно далеким від української армії і не розумів що відбувається в міністерстві оборони!
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Ну якщо вже так пішло, то може спершу треба хоча б для себе зʼясувати що за людину назначили, та подивитися на її діяльність на посаді. А вже згодом висновки робити, ва не одразу "лохом" людину обзивати. До того ж я вважаю, що ця людина не стороння в данному міністерстві бо судячи з цього "бывшего руководителя проектного офиса реформ Минобороны Украины, Андрея Загороднюка" людина розробляла проекти реформування в військовій галузі. А так коротенька довідка:

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А я і нє вазбуждаюсь.Просто цікаво,а кандидат що- жінка?
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Так, а вот этот, ЗЕленоый, каким боком к женщинам иностранного происхождения?
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от вам фішечки. на міноборони призначаються люди які до неї немають жодного стосунку. зрештою нині перший головнокомандуючий, чкий відверто сцить перед своєю армією! його ж тил охороняє удо, баканов з сбу і вірна шабачка аваков
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Шахтёр что ли ? А официанта на эту должность не нашлось ?
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Опыт то такэ, если играл в world of tanks, то сойдёт.
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Шапито интересно иногда посещать и смотреть, но всем постоянно жить в цирке очень стремно.
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Израиль большая страна, тебе место там хватит.
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А если бы я назвался Сухэ-Баторором, ты меня бы в Монголию отправлял?
С фантазькой и логикой у вас совсем плохо, и это по выбору очень заметно )
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ну это лучше, чем охранник Галатерей, который приказ о назначении закрытой ручкой подписывал
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Он имеет диплом с отличием Оксфордского университета и диплом права Киевского национального университета, а также ряд промышленных квалификационных аттестатов.
В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.
Отметим, что Проектный офис реформ содержался на гранты. Как только поддержка закончилась - Загороднюк ушел из Минобороны.Ист. https://inforesist.org/novym-ministrom-oborony-mozhet-stat-sovetnik-zelenskogo-kotoryj-rabotal-v-vedomstve-pri-poltorake/
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Внешнее управление продолжается, а чему удивляться, народ любит сериалы...
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Всі міністри повинні бути неголені. Це відзнака інтелекту ЗЕкоманди.
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