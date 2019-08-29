 Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Згідно з порядком денним засідання, який сформувала група з його підготовки, в першу чергу народні депутати займуться організаційними питаннями - сформують тимчасову президію Ради. Потім прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень Кабінетом Міністрів перед новою Верховною Радою, передає Цензор.НЕТ.
Після цього будуть сформовані депутатські фракції і групи. Далі буде вирішено питання про коаліцію депутатських фракцій (депутатської фракції, яка має права коаліції).
Буде обрано Рахункову комісію парламенту, голову, першого заступника і заступника голови Верховної Ради.
Далі нардепи заслухають позачергове послання президента України Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Потім буде запропоновано до розгляду законопроєкт про внесення змін до ст. 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів (№7203).
Після цього Верховна Рада планує призначити прем'єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, сформувати склад Кабінету Міністрів України.
Далі депутати мають намір вирішити питання про перелік, склад і предмети відання парламентських комітетів, обрати їхніх голів, перших заступників, заступників, секретарів та членів.
Також нардепи збираються звільнити главу Служби безпеки України і призначити нового керівника відомства, вирішити питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора України і призначення нового генпрокурора.
Потім депутати розглянуть питання про погоджувальну раду депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді 9 скликання і про календарний план роботи другої сесії нового парламенту.
от Зели новое Зе*ло...
Всё таки 25% оказались более умными.
А потом набрасываться на того кто десятки лет был очень добрым(Филарета), призывать уничтожить старикашку, так как он попер против их идола(ПАП-а) это еще умнее
Обоснуй свою истерику, или уйди, не позорься.
А может уйдешь ты? Раз не догоняешь ситуации.
Обидно только, что до них либо поздно дойдет, либо не дойдет вообще...
Стефанчук і Юзік застрягли у дверях.