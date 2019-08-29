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 Політика України
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 Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 29 серпня, відбувається перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання.

Згідно з порядком денним засідання, який сформувала група з його підготовки, в першу чергу народні депутати займуться організаційними питаннями - сформують тимчасову президію Ради. Потім прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень Кабінетом Міністрів перед новою Верховною Радою, передає Цензор.НЕТ.

Після цього будуть сформовані депутатські фракції і групи. Далі буде вирішено питання про коаліцію депутатських фракцій (депутатської фракції, яка має права коаліції).

Буде обрано Рахункову комісію парламенту, голову, першого заступника і заступника голови Верховної Ради.

Далі нардепи заслухають позачергове послання президента України Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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Потім буде запропоновано до розгляду законопроєкт про внесення змін до ст. 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів (№7203).

Після цього Верховна Рада планує призначити прем'єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, сформувати склад Кабінету Міністрів України.

Далі депутати мають намір вирішити питання про перелік, склад і предмети відання парламентських комітетів, обрати їхніх голів, перших заступників, заступників, секретарів та членів.

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Також нардепи збираються звільнити главу Служби безпеки України і призначити нового керівника відомства, вирішити питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора України і призначення нового генпрокурора.

Потім депутати розглянуть питання про погоджувальну раду депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді 9 скликання і про календарний план роботи другої сесії нового парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145277
 
 
 Топ коментарі
 
Как людей легко можна развести.
Всё таки 25% оказались более умными.
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Так Зе сцкн же декларировал новые лица, Аваков новое хавало? Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 3858
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Говорят гадского Авакяна собираются оставить в МВД.
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Министром МВД пришло
от Зели новое Зе*ло...
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Пепо притащил этого рюкзака и 5 лет его он полностью устраивал
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Так Зе сцкн же декларировал новые лица, Аваков новое хавало?
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Как людей легко можна развести.
Всё таки 25% оказались более умными.
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Конечно. Визжать от радости из-за беганины с куском пергамента и в вакхическом экстазе шептать молитвочки к невидимым духам на "тверди небесной", это всегда умнО Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 7254
А потом набрасываться на того кто десятки лет был очень добрым(Филарета), призывать уничтожить старикашку, так как он попер против их идола(ПАП-а) это еще умнее Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 7254
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Ты или не владеешь информацией, или просто туп.
Обоснуй свою истерику, или уйди, не позорься.
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"Истерику"? Смеяться над шабашами полупещерных любителей комиксов это истерика?

А может уйдешь ты? Раз не догоняешь ситуации.
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Авакяна пора убирать с посады, уже засиделся.
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Программа 60 минут это и есть методичка ватных петросянов. )
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Дык, чо... Выбрали, теперь пусть жрут.
Обидно только, что до них либо поздно дойдет, либо не дойдет вообще...
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а теперь запасаемся попкорном, корабль "ожидание" наконец то встречается с айсбергом "реальность".
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Почалось з затримкою.
Стефанчук і Юзік застрягли у дверях.
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Зранку включив телевізор - там свічка, думаю шо таке, а то перше засідання...
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пестню....запевай...--ой зелене жидо..зеленееее..хорошії хлопці у менеее..зелене бабло депутати жнуть..хороші посади їх ждуть...нуууу..якось так
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