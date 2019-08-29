 Перше пленарне засідання Верховної Ради 9 скликання. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Згідно з порядком денним засідання, який сформувала група з його підготовки, в першу чергу народні депутати займуться організаційними питаннями - сформують тимчасову президію Ради. Потім прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень Кабінетом Міністрів перед новою Верховною Радою, передає Цензор.НЕТ.

Після цього будуть сформовані депутатські фракції і групи. Далі буде вирішено питання про коаліцію депутатських фракцій (депутатської фракції, яка має права коаліції).

Буде обрано Рахункову комісію парламенту, голову, першого заступника і заступника голови Верховної Ради.

Далі нардепи заслухають позачергове послання президента України Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Він хоче, а нам однаково", - Арахамія про Шуфрича на чолі комітету ВР з питань свободи слова

Потім буде запропоновано до розгляду законопроєкт про внесення змін до ст. 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів (№7203).

Після цього Верховна Рада планує призначити прем'єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, сформувати склад Кабінету Міністрів України.

Далі депутати мають намір вирішити питання про перелік, склад і предмети відання парламентських комітетів, обрати їхніх голів, перших заступників, заступників, секретарів та членів.

Читайте також: Коаліції "Слуги народу" з іншими фракціями не буде, - Арахамія

Також нардепи збираються звільнити главу Служби безпеки України і призначити нового керівника відомства, вирішити питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора України і призначення нового генпрокурора.

Потім депутати розглянуть питання про погоджувальну раду депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді 9 скликання і про календарний план роботи другої сесії нового парламенту.