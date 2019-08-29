 Пєсков про обмін з Україною утримуваними особами: Будемо готові - повідомимо, певні контакти є

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи правильно вважати звільнення в Києві російського журналіста Кирила Вишинського запуском процесу обміну утримуваних осіб.

"Мені нема чого додати на цю тему. Коли ми будемо готові, ми повідомимо вам. Поки такої готовності в нас немає", - сказав він.

Водночас він зазначив: "Можу сказати, що мають місце певні контакти, але більше мені додати нічого".

Щодо звільнення напередодні київським судом Вишинського, Пєсков сказав: "Я ще раз можу лише повторити, що ми вітаємо рішення про звільнення Вишинського".

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При цьому Пєсков не став відповідати на запитання, чи відомо в Кремлі про переведення Сенцова в Москву.

"Ні, не можу (нічого сказати)", - відповів Пєсков.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомляється.