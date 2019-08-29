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 Політика України
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 Пєсков про обмін з Україною утримуваними особами: Будемо готові - повідомимо, певні контакти є

У Кремлі заявили, що поки не готові офіційно повідомляти про процес обміну утримуваних осіб між Москвою і Києвом, але визнали, що контакти на цю тему здійснюються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи правильно вважати звільнення в Києві російського журналіста Кирила Вишинського запуском процесу обміну утримуваних осіб.

"Мені нема чого додати на цю тему. Коли ми будемо готові, ми повідомимо вам. Поки такої готовності в нас немає", - сказав він.

Водночас він зазначив: "Можу сказати, що мають місце певні контакти, але більше мені додати нічого".

Щодо звільнення напередодні київським судом Вишинського, Пєсков сказав: "Я ще раз можу лише повторити, що ми вітаємо рішення про звільнення Вишинського".

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При цьому Пєсков не став відповідати на запитання, чи відомо в Кремлі про переведення Сенцова в Москву.

"Ні, не можу (нічого сказати)", - відповів Пєсков.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомляється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145274
 
 
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Порошенко только спекулировал на заложниках
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Ты конечно не мог не перднуть на пороха. Пусть тебе зеля даст благодарность с занесением в анальное отверстие. Заслужил.
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обмены были, причем за одного нашего шло четыре ублюдка. Большой плюс в плане пропаганды - наш вчетверо нужней и ценней.
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Тяжело договариваться с кремлядями, их слово ничего не значит. Как и не существует,,слово русского офицера", там ни чести ни совести, а лживая, хамливая орда.
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гнида кацапська саабщіт... послє дождічка в четверг...
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кремлеботам и мертведчукам добавилось работы, надо на этой волне украинцам втюхать - мыадиннарод. надо поговорить, мышебратья, понять и простить, это всё политики,общая история, петя поганый войну начал. и тд. и тп.
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Решения Морского трибунала ООН творят чудеса.
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