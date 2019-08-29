EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  2674  39
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5407) Лубинець Дмитро (2)

 23 нардепи-самовисуванці об'єднуються в групу "За майбутнє", - Лубінець

Обрані у Верховну Раду IX скликання на позачергових парламентських виборах народними депутатами самовисуванці формують депутатську групу "За майбутнє", за входження в яку вже підписалися 23 парламентарі-мажоритарники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив один з них Дмитро Лубінець.

"Наразі підписалися 23 народні депутати. Назва - "За майбутнє"", - сказав він.

Проте Лубінець не став називати прізвища інших нардепів, які увійдуть до групи.

Згідно з українським законодавством, така група буде мати права фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Він хоче, а нам однаково", - Арахамія про Шуфрича на чолі комітету ВР з питань свободи слова

Як повідомлялося, 27 серпня народний депутат Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), який працював у підгрупі з організації першого засідання новообраного парламенту, повідомив, що Лубінець координує роботу з формування депутатської групи у Верховній Раді 9-го скликання з-поміж мажоритарників.

"Передбачається, що з мажоритарників буде створена окрема група на правах фракції. Ми це чуємо, але поки цього не бачимо", - сказав Шуфрич.

Нардеп Лубінець у Верховній Раді 8-го скликання з початку її каденції і до 18 червня 2019 року входив до складу фракції "Блок Петра Порошенка". Він обраний нардепом на позачергових парламентських виборах по мажоритарному округу №60. У парламенті попереднього скликання він представляє цей же округ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145272
 
 
 Топ коментарі
 
Читай : Групу " за те шо Хуло не агресор а винен Порошенко"
 показати весь коментар
 
группа коломойского-авакова?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
канєшно, посилання на помийку, але ладно..
 показати весь коментар
 
 
ладно?и даже не расскажешь, что я кацап, ольгинец и агент кремля?
 показати весь коментар
 
ПЕТЬОКА..КІТ.. ІВАХІВ..КІССЕ ..БАТЕНКО..
зЛОДІЙНЯ САМООРГАНІЗУВАЛАСЬ?

В ПИТАННІ ЗАЛИШИТИ СТАРОГО ГЛАВМЄНТА? )
 показати весь коментар
 
Шо,так значит слуга народа не под Коломойский,а как врали порохоботы,как врали
 показати весь коментар
 
Дмитрий Лубинец родился 4 июля 1981 года в городе Волноваха Донецкой области. В 1998 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 5 г. Волноваха, с отличием, золотой медалью.
С 1998 по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета , кафедра международных отношений и внешней политики. Получил квалификацию специалиста по международным отношениям.
С 2008 по 2013 год учился на юридическом факультете Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, судебно-прокурорская специализация. Получил квалификацию специалиста правоведения.
Юрист в КФГ "Практика", бывший депутат городского совета Волновахи.
С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва ("Блок Петра Порошенко")
 показати весь коментар
 
Порошенко "примкне" до ВР в Екзилі у Марбельї...
 показати весь коментар
 
Не полное названия как у всех "за життя" или "жити по новому". "За свое будущие" так точнее.
 показати весь коментар
 
 
Колгосп "За світле життя" з Бабломойським - так було б зрозуміліше
 показати весь коментар
 
Читай : Групу " за те шо **** не агресор а винен Порошенко"
 показати весь коментар
 
 
Далее начнут "за женщин", потом "за любовь" и закончат "за то чтобы у нас всьо было и нам за это ничего небыло"!
 показати весь коментар
 
 
Млять, кто такие "креативные" названия придумывает?
 показати весь коментар
 
 
А могли б просто назвати "За всё хорошее".
 показати весь коментар
 
 
совково-комуняцьки назви вигадують всі знають де. і ще бппешник на чолі.
 показати весь коментар
 
Так За будущее чи За майбутнє? Это всё решает.
 показати весь коментар
 
 
За второе уже все наелись, спасибо, не надо!
 показати весь коментар
 
За будущее это тоже самое, что 28 лет позора! Продолжайте дальше...
 показати весь коментар
 
фракция "золотая прокладка тампокс" во главе Дубинского и остальных любителей поиметь денежку
 показати весь коментар
 
а шо так рєнат мала паработал народ ваобщєє жажрался 50 тисчь баксєвєчєй в мєсяц ужє мала
 показати весь коментар
 
ета звучіт ужє как тост ! вот что значіт всьо новає
 показати весь коментар
 
 
ну, судя по слогану погоняла группы - чистый тост! туда все каллеги бывшего прокугога по его основному хобби войдут ))
 показати весь коментар
 
о..братва..об'єднується...ще перебіжчиків скільки буде..ого-го...а перекупщиків і перепроданців то можна ще одну Раду робити..
 показати весь коментар
 
"За наше чудове життя"...
23 нардепи-самовисуванці об'єднуються в групу "За майбутнє", - Лубінець - Цензор.НЕТ 9748

раніше ця неформальна група була куди більша..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору