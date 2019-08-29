 23 нардепи-самовисуванці об'єднуються в групу "За майбутнє", - Лубінець

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив один з них Дмитро Лубінець.
"Наразі підписалися 23 народні депутати. Назва - "За майбутнє"", - сказав він.
Проте Лубінець не став називати прізвища інших нардепів, які увійдуть до групи.
Згідно з українським законодавством, така група буде мати права фракції.
Як повідомлялося, 27 серпня народний депутат Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), який працював у підгрупі з організації першого засідання новообраного парламенту, повідомив, що Лубінець координує роботу з формування депутатської групи у Верховній Раді 9-го скликання з-поміж мажоритарників.
"Передбачається, що з мажоритарників буде створена окрема група на правах фракції. Ми це чуємо, але поки цього не бачимо", - сказав Шуфрич.
Нардеп Лубінець у Верховній Раді 8-го скликання з початку її каденції і до 18 червня 2019 року входив до складу фракції "Блок Петра Порошенка". Він обраний нардепом на позачергових парламентських виборах по мажоритарному округу №60. У парламенті попереднього скликання він представляє цей же округ.
зЛОДІЙНЯ САМООРГАНІЗУВАЛАСЬ?
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С 1998 по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета , кафедра международных отношений и внешней политики. Получил квалификацию специалиста по международным отношениям.
С 2008 по 2013 год учился на юридическом факультете Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, судебно-прокурорская специализация. Получил квалификацию специалиста правоведения.
Юрист в КФГ "Практика", бывший депутат городского совета Волновахи.
С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва ("Блок Петра Порошенко")
🤗
раніше ця неформальна група була куди більша..