EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  552  13
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5407) Кабмін (3024) Гройсман (3575)

 Верховна Рада зареєструвала проєкт про звільнення уряду Гройсмана

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в проєкті постанови №1005.

"Проект постанови про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України", - йдеться в назві проєкту.

Ініціаторами документа є нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков і нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Раніше, народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що партія "Слуга народу" розглядає кандидатуру заступника голови Офісу Президента України Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Моє служіння Україні не закінчується сьогодні, - Гройсман записав прощальне відео на посаді прем'єра. ВIДЕО

Верховна Рада зареєструвала проєкт про звільнення уряду Гройсмана 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145271
 
 
 Топ коментарі
 
Он не смог,ему не дали,это все Петя.. Верховная Рада зарегистрировала проект об увольнении правительства Гройсмана - Цензор.НЕТ 8617
 показати весь коментар
 
Так если по чесноку, то даже тварина Азиров был лучше премьером и меньше плохого сделал для народа чем это бездарное Винницкое недоразумение
 показати весь коментар
 
Гройсман не годится даже чай Азарова делать
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Он не смог,ему не дали,это все Петя.. Верховная Рада зарегистрировала проект об увольнении правительства Гройсмана - Цензор.НЕТ 8617
 показати весь коментар
 
 
Та не,это что бы его рожа на плакат влезла,перед выборами
 показати весь коментар
 
 
Вернись в реальность,из соевых фантазий,Гройсман вывел Украину в самые бедные страны Европы
 показати весь коментар
 
 
если бы он реально вывел Украину (токо реально а не на бумаге, так чтобы каждый гражданин в кошельке у себя увидел) то тогда бы ЗЕ и не победил бы на выборах!!

так что как ГРОСЯ работал так люди на выборах его и оценили! все по честному!
 показати весь коментар
 
 
ошибаешься, это было протестное голосование а не голосование ЗА! а протестовали люди именно против того обнищания которое им устроили ПЕТЯ ЯЙЦЕНЮК и ГРОСЯ!!
 показати весь коментар
 
 
Так если по чесноку, то даже тварина Азиров был лучше премьером и меньше плохого сделал для народа чем это бездарное Винницкое недоразумение
 показати весь коментар
 
 
Гройсман не годится даже чай Азарова делать
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору