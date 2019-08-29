 Верховна Рада зареєструвала проєкт про звільнення уряду Гройсмана

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в проєкті постанови №1005.

"Проект постанови про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України", - йдеться в назві проєкту.

Ініціаторами документа є нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков і нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Раніше, народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що партія "Слуга народу" розглядає кандидатуру заступника голови Офісу Президента України Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра країни.

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