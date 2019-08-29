 "Він хоче, а нам однаково", - Арахамія про Шуфрича на чолі комітету ВР з питань свободи слова

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Слухайте, у нас є квотний принцип, щось же треба віддавати опозиції. Вони самі делегують, це не ми кажемо, що давайте буде Шуфрич чи Рабінович, чи Медведчук. Вони кажуть, що ми бачимо таку людину. Ми можемо сказати тільки те, що ми вам віддаємо цей комітет, беріть і делегуйте. Тобто ви маєте питання про Шуфрича адресувати ОПЗЖ - це їхня квота і вони фактично делегували особу. Ми погодилися, тому що там був такий список, чесно кажучи, Шуфрич не така вже й погана людина", - сказав Арахамія.
"Він же хоче про свободу слова казати, давайте подивимося, як він це робитиме. Він дуже хоче, а нам однаково", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич. На знак протесту "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова.
официальная позиция слуг урода
браво, зебилы! вас сделали...
КОГДА В ГЛАЗ ПОЛУЧИТ
официальная позиция слуг урода
Пилять, ну нельзя же бьіть настолько тупьім.
ЗЕледурни, у вас не возникает в связи с этим конгнитивного диссонанас?
Когнитивные связи нарушены от рождения.
Это страшно очень, если очень честно.
Что 73% населения Украины это "все равно", как сказал Арахамия.
а что делает комитет ? его функции и степено влияния на политику какждый оценивает как ?
это что ключевое ? он что может разрешить иди запретить что-то ? он может влиять на информационную политику ?
какого ляда вы тратите силы не херню ?
пусть будет хоть кем то ! вам то че ? там же не он рулит! он всего лишь возглавляет комитет !
а вот пеця с юлей ушли оттуда.. отсавили его одного путсь рулит ! это конечно круто это коструктивно вметсо того чтобы окрдить и свофримровать большисство праивльно в комитете они осталвяют его одного потом будлут кричать что зебилы все просрали
круто! попэценому !
Была телепрограмма (писали на censore) с подставными бойцами ВСУ, братались с обдроченцами. Так что ваши слова имеют возможность сбыться.
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Да мы прекрасно понимаем, что вам хоть на**ы в глаза - все божья роса.
- Владимир Александрович, как Вы относитесь к тому, что Путин хочет захватить половину Украины?
- Нууу, как... Он хочет, а
нам всё равномы только за.