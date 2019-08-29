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 Політика України
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Все про:ВР (5407) свобода слова (188) Шуфрич (208) Арахамія (22)

 "Він хоче, а нам однаково", - Арахамія про Шуфрича на чолі комітету ВР з питань свободи слова

Народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що президентська партія погодилася на кандидатуру депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Нестора Шуфрича на посаду голови комітету з питань свободи слова, тому що він йде за квотою опозиції.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Слухайте, у нас є квотний принцип, щось же треба віддавати опозиції. Вони самі делегують, це не ми кажемо, що давайте буде Шуфрич чи Рабінович, чи Медведчук. Вони кажуть, що ми бачимо таку людину. Ми можемо сказати тільки те, що ми вам віддаємо цей комітет, беріть і делегуйте. Тобто ви маєте питання про Шуфрича адресувати ОПЗЖ - це їхня квота і вони фактично делегували особу. Ми погодилися, тому що там був такий список, чесно кажучи, Шуфрич не така вже й погана людина", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовча група скоротила до п'яти кількість членів комітету з питань свободи слова, який має очолити Шуфрич

"Він же хоче про свободу слова казати, давайте подивимося, як він це робитиме. Він дуже хоче, а нам однаково", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич. На знак протесту "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145270
 
 
 Топ коментарі
 
ТВАРИ НЕ МАНИПУЛИРУЙТЕ ПОНЯТИЕМ ОППОЗИЦИЯ,В НАШЕМ УКРАИНСКОМ СЛУЧАЕ ЭТТО ОППОЗИЦИЯ К ГОСУДАРСТВУ УКРАИНА,5 КОЛОННА,ЭТО ДРУГ МЕРТВЕТЧУКА У КОТОРОГО КАНАЛЫ РАБОТАЮЩИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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К сожалению не дураком, а врагом
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"нам всё равно" ... наплевать на свободу слова в Украине и раша-пропаганду..
официальная позиция слуг урода
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Кто-то из великих говорил, что лучше держать своих врагов поближе к себе.
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А этот великий не уточнил, как лучше "держать": тушкой или чучелом?
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Но его все равно нужно куда-то пристраивать, или можно придумать какой-то другой комитет и отдать его ОП-ЗЖонам? "Він хоче, а нам однаково", - Арахамія про Шуфрича на чолі комітету ВР з питань свободи слова - Цензор.НЕТ 6585
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Можно, комитет за уборкой помещения ВРУ и поддержки белезны унитазов к примеру))
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"нам всё равно" ... наплевать на свободу слова в Украине и раша-пропаганду..
официальная позиция слуг урода
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Шуфрич не такой уже и плохой человек", - сказал Арахамия. Он очень хочет, а нам все равно", - резюмировал Арахамия.
браво, зебилы! вас сделали... "Он хочет, а нам все равно", - Арахамия о Шуфриче во главе комитета ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 4592
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Шуфрич не такой уже и плохой человек,
КОГДА В ГЛАЗ ПОЛУЧИТ
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ТВАРИ НЕ МАНИПУЛИРУЙТЕ ПОНЯТИЕМ ОППОЗИЦИЯ,В НАШЕМ УКРАИНСКОМ СЛУЧАЕ ЭТТО ОППОЗИЦИЯ К ГОСУДАРСТВУ УКРАИНА,5 КОЛОННА,ЭТО ДРУГ МЕРТВЕТЧУКА У КОТОРОГО КАНАЛЫ РАБОТАЮЩИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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Оно то правильно, но в таком случае нужно сворачивать демократию, вводить диктатуру и распрощаться с поддержкой цивилизованного мира, который вмиг снимет с русни санкции и введет их против Украины....
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Им всё равно, потому что сами такие.
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"нам всё равно" ... наплевать на свободу слова в Украине и раша-пропаганду..
официальная позиция слуг урода
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Зебіли цього вислову не розуміють. Арахамія не вжив для свого висловлювання зебільський сленг. Тому для зебілів перекладу: Шуфричу хоче - ми -будь-ласка. Бо нам свобода слова - по*уй. І це справді так. Їм головне - матеріальні активи. А свобода слова не дасть до них присмоктатися. Тому і Шуфрич, який голосував за диктаторські закони, які ту свободу слова обмежували.
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"А нам всё равно" - хороший девиз для дупутатов из "Слуги Народа". Жизненный, ещё не раз пригодится.
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Дебил єтот Арахамия, Шуфрич хочет говорить про свободу слова кацапской пропагандьі в Украине, на национальную свободу ему глубоко насрать.
Пилять, ну нельзя же бьіть настолько тупьім.
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Думаю, на рахунок грошей він не тупий. ☺ От і стало видно всім, який це волонтер.
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73% зебилов в Украине и 87% ватников в рашке - доказали что таки можно быть настолько тупыми..
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Зяма туда не пойдет, т.к. там украсть нечего))
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Ага,шуфріч ну просто акуєнний челавєк... "Он хочет, а нам все равно", - Арахамия о Шуфриче во главе комитета ВР по вопросам свободы слова - Цензор.НЕТ 1477
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А шо раньше лучше был? Шо то и не вспомню его.
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РегиАНАЛ шуфрич и СВОБОДА СЛОВА?
ЗЕледурни, у вас не возникает в связи с этим конгнитивного диссонанас?
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Когнитивный диссонанс? Зебилы даже таких выражений не знают, не говоря уже об их значении. Там уровень интеллекта как у валенка.
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Не обижайте валенки. ни умнее ЛОХтората фигляра.
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Не обижайте валенки. Они умнее ЛОХтората фигляра.
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Нет, у них не возникает.
Когнитивные связи нарушены от рождения.
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Прикольно. Центр русской пропаганды теперь находится в украинской Раде! А Зелени всё равно.
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Это не прикольно.
Это страшно очень, если очень честно.
Что 73% населения Украины это "все равно", как сказал Арахамия.
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Шуфрич будет как глава комитета ездить по европам и рассказывать как украинцы хотят влиться в Россию. Мы же братья, это особенно чувствуется сегодня в день Иловайской трагедии.
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Це як Юля разом з Януковичем боролася проти Ющенко, а потім звинуватила того ж Ющенка у приході до влади Януковича. Хто так робить?
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Для зегенератов шуфрич не плохой человек. Как неожиданно...
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БЮТ как бы тоже оппозиция? Но нет, назначают прокремлевских кондомов. Не удивительно...
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ну так усьо правильно. голову комітету по свободі змі ще не пиз..ли. лише шуфрича "Він хоче, а нам однаково", - Арахамія про Шуфрича на чолі комітету ВР з питань свободи слова - Цензор.НЕТ 3466 яка влада, така і свобода слова!
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Ставлення зелені до правди і свободи слова- "А нам все равно"
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А ЗЕледурни не знакомы с понятием "диссонанс". У них все - нормас....
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Скажіть а яка різниця між лобковими вошами типу дубінського та бужинського та гнидою шуфричем.Всі-ці бацили є не що інше як (ТОЛКАТЕЛИ ТЕЛЕЖЕК С ГОВНОМ). Явні вороги України.
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ок. подняли вой.
а что делает комитет ? его функции и степено влияния на политику какждый оценивает как ?
это что ключевое ? он что может разрешить иди запретить что-то ? он может влиять на информационную политику ?
какого ляда вы тратите силы не херню ?
пусть будет хоть кем то ! вам то че ? там же не он рулит! он всего лишь возглавляет комитет !
а вот пеця с юлей ушли оттуда.. отсавили его одного путсь рулит ! это конечно круто это коструктивно вметсо того чтобы окрдить и свофримровать большисство праивльно в комитете они осталвяют его одного потом будлут кричать что зебилы все просрали
круто! попэценому !
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І не полінувався ж писати такий великий текст 😒. Мля, звідки ж ви беретесь ☹️
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А что вы хотели? ********** и его команда. Что тут говорить, кто может те на чемоданах, кто не может , сорри. А 73% голосовавших пусть наслаждаются
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Враги уже при делах. Свобода слова и Шуфрич (Медведчук, Рабинович и ******** российская ЧВК Компания), несовместимые вещи. Если Зе-гниды не понимают, что такое оппозиция и откровенные враги, то пусть поедут на экскурсию в окопы, посидят под обстрелами (может кого-то для наглядного пособия подстрелят), а потом пусть назначают сепаратистов и прочих путинских холуев в свои комитеты, и живут с ними в ******** любви и согласии)
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Так уже.
Была телепрограмма (писали на censore) с подставными бойцами ВСУ, братались с обдроченцами. Так что ваши слова имеют возможность сбыться.
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"......Шуфрич не такой уже и плохой человек", - сказал Арахамия.(с)
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то таке як був Табачнік в освіті...все нафіґ викидував українське
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""Он хочет, а нам все равно", - Арахамия о Шуфриче во главе комитета ВР по вопросам свободы слова"

Да мы прекрасно понимаем, что вам хоть на**ы в глаза - все божья роса.
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Чем больше они наговорят и сделают, тем быстрее электорат, который голосовал в надежде на лучшее, поймёт.
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Чего там арахамия собирается ждать?Этот шуфрич уже очень давно говорит.Его надо бы хорошенько "отметелить",прежде,чем он начнёт говорить в новой должности.
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"Он хочет, а нам все равно." © Арахамия о Шуфриче
- Владимир Александрович, как Вы относитесь к тому, что Путин хочет захватить половину Украины?
- Нууу, как... Он хочет, а нам всё равно мы только за.
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