 Законопроєкт Порошенка про зняття депутатської недоторканності має бути ухвалений без змін, - Арахамія

Про це заявив у кулуарах Ради потенційний глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо ухвалити законопроєкт Петра Порошенка без змін, і всі мають побачити хто і як за нього проголосує. Усі партії у своїх програмах вказували норму про зняття депутатської недоторканності, тому всі мають побачити прізвища тих, хто не проголосує за цей законопроєкт", - сказав він.

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