 Законопроєкт Порошенка про зняття депутатської недоторканності має бути ухвалений без змін, - Арахамія

Про це заявив у кулуарах Ради потенційний глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо ухвалити законопроєкт Петра Порошенка без змін, і всі мають побачити хто і як за нього проголосує. Усі партії у своїх програмах вказували норму про зняття депутатської недоторканності, тому всі мають побачити прізвища тих, хто не проголосує за цей законопроєкт", - сказав він.
ведь удобно было создавать но не принимать
вроде бы и сделал но как бы и нет
гонорово і гордо проігнорить..ЄС не БПП.Це не її законопроект..І ЄС не обіцяло зняття недоторканості..
Законопрект №1 : Посадити Порошенка
Законопрект №2 Послати дітей Порошенка на війну
законопрект №3. Відібрати майно Порошенка
Законопроект №4 Заборонити користуватися і згадувати про роялі і піаніни.
Коаліція є ,або її немає..
Суд витребував списки у Парубія -він не зміг надати..
Значить ,не було.
А Бариги йшли у Парламент власне за "дахом"..
дурне питання...
На другой же день превратятся в беззащитное стадо....
ТАК НОВИНСЬКИЙ ПІСЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРІВ СТАВ У 2019 році головним поповнювачем бюджету України )))
Геніально ).
...і Україна з нетерпінням очікує голосування ЄС..
ЧІСТА ШОБ ПОРЖАТЬ.
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Ну шо, до)(уя сделали вместе новые лица? )
Особливих проблем немає ,інакше гривня би не росла...
приводити лише певні вирвані цифри -демагогія..
У порохоботів 100 днів Зе вже пройшло.
Згідно методички.
СПРИТНА ДЕМАГОГІЯ.
Не может бумага от Пороха иметь какое либо назначение
если только она не мягкая.