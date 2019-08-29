 Коаліції "Слуги народу" з іншими фракціями не буде, - Арахамія

Про це заявив потенційний глава фракції СН Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Документ називатиметься коаліційною угодою. Але фактично ця угода нас із самими собою. Ми обговорювали це кілька тижнів тому. Усі кажуть, що вступ до коаліції з кимось означає поділ відповідальності, але ми бачили рейтинги і результати опитувань. Усі кажуть, що на нас 100 відсотків відповідальності, і в будь-якому разі хвалити або лаяти будуть "Слугу народу". Так навіщо нам вступати з кимось у коаліцію?" - сказав він.

Також Арахамія підтвердив, що в ці хвилини починається нарада фракції СН у сесійній залі, на якій обговорять кадрові рішення.

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