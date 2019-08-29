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 Політика України
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Все про:коаліція (264) Арахамія (22)

 Коаліції "Слуги народу" з іншими фракціями не буде, - Арахамія

Фракція "Слуги народу" не вступатиме в коаліцію з іншими фракціями.

Про це заявив потенційний глава фракції СН Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Документ називатиметься коаліційною угодою. Але фактично ця угода нас із самими собою. Ми обговорювали це кілька тижнів тому. Усі кажуть, що вступ до коаліції з кимось означає поділ відповідальності, але ми бачили рейтинги і результати опитувань. Усі кажуть, що на нас 100 відсотків відповідальності, і в будь-якому разі хвалити або лаяти будуть "Слугу народу". Так навіщо нам вступати з кимось у коаліцію?" - сказав він.

Також Арахамія підтвердив, що в ці хвилини починається нарада фракції СН у сесійній залі, на якій обговорять кадрові рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145265
 
 
 Топ коментарі
 
ігарь валєрічь так вчєра і сказал шо нє так
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через год "Слуг Урода" начнут отлавливать и жечь, топить и сажать на кол...
потому что, в страну пришла "диктатура Клоунов"..
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Всю ответственность на себя - это правильно! Если облажаетесь - лично с вас спросят.. сделаете изменения в стране - честь вам и хвала
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Разумеется не будет.
Кто захочет быть бесплатным стрелочником, на которого будут валить всех "собак"?
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Как не будет? А герасимов ее увидел еще три дня назад.
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Правильно. Если бы взяли в коалицию Голос - они бы уже завтра начали бы из нее выходить. Как Самонемощь при Петьке.
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От всією слугою коломойши на ростов й побіжите...
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через год "Слуг Урода" начнут отлавливать и жечь, топить и сажать на кол...
потому что, в страну пришла "диктатура Клоунов"..
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мы слышали что к осени доллар будет 100 гривен, пока все прогнозы свиней идет в пердеж
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не кукарекай громко, курица. уже на собиралось за сегодня.
29 августа, 12:30 Совокупный государственный долг Украины в июле вырос в долларовом исчислении на 2,5%, или на 2,04 млрд долларов, до 82,4 млрд долларов по сравнению с данными по госдолгу за июнь-2019. В целом, государственный и гарантированный государством долг на конец июля 2019 года составил 2 066,92 млрд гривен, или 82,4 млрд долларов против 2 102,41 млрд гривен, или 80,35 млрд долларов месяцем ранее.
29 Серпня 2019 "Адміністрація Трампа прийняла рішення заморозити 250 мільйонів доларів, виділених на військову допомогу Україні."
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звісно, курс долару же ж треба утримувати, от і вкидують бюджетні гроші в підтримку, та щоб не знесли слуг урода зелебобіків.
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Вот иду на сайт минфина и не наблюдаю такой картины с долгом Украины за июль 2019 года.

на 30.06.2019

Общий долг 2 102 409,6 -4083.6 -0.2%
Внешний долг 1 309 333,7 0.0%
Внутренний долг 793 075,9 -0.6%
Вопрос - кто врет порохобот или минфин? Ответ очевиден. Потому и вопрос риторический.
Аналогично и то, что не было решения Трампа заморозить выплаты Украине. Было решение проверить целевое использование этих выплат, что в условиях законодательства США влечет их приостановку на время разбирательства.
Так что я смотрю дело Геббельса в порохоботской среде процветает.
Ау, порохоботики, ссылочки на свои грязные пасквели может дадите? Гадьтесь уже пополной. Коаліції "Слуги народу" з іншими фракціями не буде, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9139
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уподобляешься таким же тупым зрадоботам, которые то же вещали о сторонниках пороха вскоре
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Всю ответственность на себя - это правильно! Если облажаетесь - лично с вас спросят.. сделаете изменения в стране - честь вам и хвала
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Тем более прогрессивные законопроекты адекватные фракции должны не ради коалиции, а по совести поддержать.
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делится потоками ни с кем не хотят...
барыги...
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Ждем результатов! Кто из фракций не станет голосовать за поправки в конституцию, устроить им публичную порку, пусть их избиратель оценивает если есть чем...
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Думаю им достаточно будет голосов Батькивщины для конституционного большинства. И думаю, что Батькивщина их поддержит в любом случае.
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Лизуну агента російських спецслужб Порошенко видніше...

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кто сам себе ставит Коаліції "Слуги народу" з іншими фракціями не буде, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5153-сам у себя сосет. где ты высмотрела у меня Порошенко? я за Рината Леонидовича Ахметова, Виктора Федоровича Януковича и Виктора Владимировича Медведчука.
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Понад 50% українців не знають, хто обраний від їхнього округу по «мажоритарці» - опитування
Лише 47,5% українців знають, хто був обраний депутатом у їхньому мажоритарному окрузі, свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1053951.0 29.08.2019
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Я тебе тайну великую открою и без всякого соцопроса. Более половины украинцев не знают кто выбран и по партийным спискам.
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Очень разумное решение. Иначе не избежать компромисов.
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Буде коаліція, буде.
Стефанчука з Юзіком.
Зараз узгоджують поділ буфета.
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Не только ответственность ложится на Слугу Народа, но лавровый венок победителя будет целиком у Слуг Народа.
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"Рога не мешают дьяволу носить самые разнообразные головные уборы."
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У ТЕБЯ БЕЛАЯ ГОРЯЧКА. НО, СКОРЕЕ, СОЕВАЯ
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звісно, бєня таку кількість слуг урода проплатив, що і коаліція їм не потрібна. Монополія тепер в Раді в нас буде.. Бєніна монополія.
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Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц.
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.


Ну шо, до)(уя сделали вместе новые лица? )


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Я выше уже дал ссылку на сайт минфина, которая опровергает вашу наглую ложь из методичек. Могу продублировать.
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бач, які горді - коаліції не з ким не буде.
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А навіщо? Коаліція перш за все може привести до різного роду компромісів, а відповідальність все одно на них буде.
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Дмитрий Корнейчук

5 ч.

Вслед за Порошенко спокойно себе уходит из власти Гройсман.

Все договорено. Никакого наказания за все, что сделали оба со страной.

Ибо, как я и говорил, мы видим президентом «зеленого преемника», которого «короновали» старая власть и олигархи. А наивный народ уверен, что он принимал участие в «электоральном Майдане», дабы «снести» власть Порошенко...
Коаліції "Слуги народу" з іншими фракціями не буде, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3517
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