 Коаліції "Слуги народу" з іншими фракціями не буде, - Арахамія

Про це заявив потенційний глава фракції СН Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
"Документ називатиметься коаліційною угодою. Але фактично ця угода нас із самими собою. Ми обговорювали це кілька тижнів тому. Усі кажуть, що вступ до коаліції з кимось означає поділ відповідальності, але ми бачили рейтинги і результати опитувань. Усі кажуть, що на нас 100 відсотків відповідальності, і в будь-якому разі хвалити або лаяти будуть "Слугу народу". Так навіщо нам вступати з кимось у коаліцію?" - сказав він.
Також Арахамія підтвердив, що в ці хвилини починається нарада фракції СН у сесійній залі, на якій обговорять кадрові рішення.
Кто захочет быть бесплатным стрелочником, на которого будут валить всех "собак"?
потому что, в страну пришла "диктатура Клоунов"..
29 августа, 12:30 Совокупный государственный долг Украины в июле вырос в долларовом исчислении на 2,5%, или на 2,04 млрд долларов, до 82,4 млрд долларов по сравнению с данными по госдолгу за июнь-2019. В целом, государственный и гарантированный государством долг на конец июля 2019 года составил 2 066,92 млрд гривен, или 82,4 млрд долларов против 2 102,41 млрд гривен, или 80,35 млрд долларов месяцем ранее.
29 Серпня 2019 "Адміністрація Трампа прийняла рішення заморозити 250 мільйонів доларів, виділених на військову допомогу Україні."
на 30.06.2019
Общий долг 2 102 409,6 -4083.6 -0.2%
Внешний долг 1 309 333,7 0.0%
Внутренний долг 793 075,9 -0.6%
Вопрос - кто врет порохобот или минфин? Ответ очевиден. Потому и вопрос риторический.
Аналогично и то, что не было решения Трампа заморозить выплаты Украине. Было решение проверить целевое использование этих выплат, что в условиях законодательства США влечет их приостановку на время разбирательства.
Так что я смотрю дело Геббельса в порохоботской среде процветает.
Ау, порохоботики, ссылочки на свои грязные пасквели может дадите? Гадьтесь уже пополной.
барыги...
"Сегодня поддержка независимости Украины людьми рекордная и достигла показателей 1991 года. Поэтому фракция "Батькивщины" приняла решение, что мы не переходим в оппозицию. Мы будем работать вне большинства, но поддержим любые решения и законопроекты, направленные на благо Украины"
Лише 47,5% українців знають, хто був обраний депутатом у їхньому мажоритарному окрузі, свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1053951.0 29.08.2019
Стефанчука з Юзіком.
Зараз узгоджують поділ буфета.
Совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Ну шо, до)(уя сделали вместе новые лица? )
5 ч.
Вслед за Порошенко спокойно себе уходит из власти Гройсман.
Все договорено. Никакого наказания за все, что сделали оба со страной.
Ибо, как я и говорил, мы видим президентом «зеленого преемника», которого «короновали» старая власть и олигархи. А наивный народ уверен, что он принимал участие в «электоральном Майдане», дабы «снести» власть Порошенко...