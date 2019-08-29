 "Слуга народу" розглядає лише кандидатуру Гончарука на посаду прем'єра, - Гетманцев

"Я переконаний, що ми будемо розглядати цю кандидатуру", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, чи висуватимуть Гончарука на посаду прем'єра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На уточнювальне питання, чи є він єдиною кандидатурою, Гетманцев відповів: "Наскільки я знаю, так".

Олексій Гончарук, 1984 р.н., доктор філософії в галузі права, закінчив Національну академію державного управління при президенті України. Після цього очолював юридичний відділ компанії PRIOR-Invest, був арбітражним керуючим, засновником і керуючим партнером Юридичної фірми "Constructive Lawyers", очолював "Асоціацію допомоги постраждалим інвесторам", ТОВ "Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія" Офіс ефективного регулювання (BRDO), був головою третейського суду при ВГО "Союз інвесторів України".

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У 2014 році вступив у партію "Сила людей". Працював позаштатним радником ексміністра екології та природних ресурсів, а також радником першого віцепрем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

У травні 2019 року призначений на посаду заступника голови адміністрації президента України, пізніше - Офісу Президента України, де відповідає за блок економічного розвитку і продовження реформ.