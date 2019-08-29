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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Кабмін (3024) Гетманцев (22) Гончарук_Олексій (13)

 "Слуга народу" розглядає лише кандидатуру Гончарука на посаду прем'єра, - Гетманцев

Партія "Слуга народу" розглядає кандидатуру заступника голови Офісу Президента України Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра країни, переконаний народний депутат від цієї політичної сили Данило Гетманцев.

"Я переконаний, що ми будемо розглядати цю кандидатуру", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, чи висуватимуть Гончарука на посаду прем'єра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На уточнювальне питання, чи є він єдиною кандидатурою, Гетманцев відповів: "Наскільки я знаю, так".

Олексій Гончарук, 1984 р.н., доктор філософії в галузі права, закінчив Національну академію державного управління при президенті України. Після цього очолював юридичний відділ компанії PRIOR-Invest, був арбітражним керуючим, засновником і керуючим партнером Юридичної фірми "Constructive Lawyers", очолював "Асоціацію допомоги постраждалим інвесторам", ТОВ "Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія" Офіс ефективного регулювання (BRDO), був головою третейського суду при ВГО "Союз інвесторів України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко

У 2014 році вступив у партію "Сила людей". Працював позаштатним радником ексміністра екології та природних ресурсів, а також радником першого віцепрем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

У травні 2019 року призначений на посаду заступника голови адміністрації президента України, пізніше - Офісу Президента України, де відповідає за блок економічного розвитку і продовження реформ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145264
 
   
 Топ коментарі
 
Да ми уже в курсе Игорь Валеричь уже вчера все расказал.
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знаєте.. вже після клоуна в президентах пізнувато клопотатись про досвід та компетентність...
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Да ми уже в курсе Игорь Валеричь уже вчера все расказал.
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а может восклицательный знаки и запитая, выразительнее было бы и с удивлением.
"Да! Мы уже в курсе, ...."
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Філософ прем'єр це сильно, у ЗЕ ж крім звиздіти нічого не уміють, а цей буде філософствувати
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А как там твой Петя наполеон и Геродот в одном лице?Его уже лечат?
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Да не очень в теме, не знаю, что такое доктор философии в области права, но свое не очень осознаное мнение все равно выскажу... Эрудированность аж прет...
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Доктор філософії в області права це колишній кандидат наук в області права, а філософії там нема. Чому тут ніхто цього не знає?
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Доктор філософіїлат. Philosophiæ doctor, Ph.D., іноді PhD чи DPhil, МФА: [piː eɪtʃ diː]) - науковий ступінь у більшості країн світу. В Україні тимчасово (на перехідний період) запровадили з липня 2016 року замість наукового ступеня кандидат наук, присудження якого триватиме до 31 грудня 2020 року [1][2][3].
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ага...
а кого еще пустить под нож?
Все же понимают чем дело клоунов закончится....
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побачимо.
порядні люди, якщо вони там є, завжди лишаться порядними, а весь бруд швидко себе проявить.
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Прем'єр-міністр це дуже висока і відповідальна посада. Чи є у Гончарука достатній досвід роботи для виконання своїх обов'язків?
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знаєте.. вже після клоуна в президентах пізнувато клопотатись про досвід та компетентність...
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Ще не пізно, бо вони хочуть поставити людину, яка хоч щось вміє робити.
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А как же, за Гросей внимательно наблюдал. У того досвит ого-го. У Петрухи ни какого досвита, вот его и не назначают.
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Как никак бывший директор Винницкого базара. Если бы было ещё законченное среднее образование, то цены ему бы не было.
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Треба щоб він головне хоч на піаніно зіграв "інструментом", бо рояль це вже рівень преЗЕдента, а досвід тільки заважатиме йому
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Ну к Гросе можно по разному относиться, но у него действительно неплохой управленческий опыт. При нем Винница не раз становилась во главе рейтинга наиболее комфортных городов Украины
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Опыт Гройсман получать откаты ,схемы и воровство на строительстве дорог это не тот опыт,который нужен преиьер министру Украины
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Возможно. Поглядим на Гончарука. Особенно на его декларации до и после...
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Хороший базар в городе многое значит. Из Одессы люди ездили на винницкий базар.
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А у какого премьера за 28 лет был опыт премьера? Ты хоть бестолковкой думай что пишешь😆
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Премьер юрист-филосоff - "Слуга народу" розглядає лише кандидатуру Гончарука на посаду прем'єра, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7918 , боюсь далеко не уедем, хиленько как-то !
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рєкамєндаціі ігаря валєріча кандідатури прімьєра совпадают с мнєнієм народа адабрямс !
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у новава прємьєра многа задач і многа надежд у ігаря валєріча так шо нє нада здєсь пиль подимать
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В правітєльствє Зєлнскаго гройсманом тєпєрь будєт работать Гончарук? "Слуга народу" розглядає лише кандидатуру Гончарука на посаду прем'єра, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4451
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Это та политическая проститутка которая, которая говорила - дякую Петро Олексійович за незабутні 5 років? Достойный кандидат.
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это тот который был советником кубива когда тот в 14 году был главой нацбанка и выдал миллиарды рефинанса, короче будет весело
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Это и есть тот профессиональный независимый экономист без политических амбиций о котором говорил Зеленский? А где его экономическое образование?
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Он в экономике фактически работал. Но правовед. Нормаль. Хотя по мне экономист Лановой был бы лучше. Макроэкономического опыта больше. Или экономист Вовк
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ну посмотрим. Очень жаль что не погнали всю "злочинну владу". К Авакову большие вопросы. Есть сомнения в его порядочности. Я понимаю что у него договорняки с Коломойским, но хочется чтоб за слова зеля хоть немножко отвечал свои.
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Это часом не он по 4 штуки баксов зарплаты учителям обещал?
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Нет, тот придурковатый мужик был старше. Его сразу президент оборвал. Мне кажется это была подстава, чтобы президент согласился, а потом бы выкручивался. С таким невинным видом такую лажу говорить.
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Вже є слова Бєні про зарплату депутатів ВР "Слуга народу" розглядає лише кандидатуру Гончарука на посаду прем'єра, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2955 І його ніхто не "обривав".
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