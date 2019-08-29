 Зеленський виступить із позачерговим посланням до нової Верховної Ради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Також Зеленський буде присутній на відкритті першої сесії Верховної Ради України ІХ скликання і виступить із позачерговим посланням до народних депутатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Також Зеленський буде присутній на відкритті першої сесії Верховної Ради України ІХ скликання і виступить із позачерговим посланням до народних депутатів.
Опитування: Зеленському довіряють 70% українців
Президент Володимир Зеленський має найвищий рівень підтримки серед опитаних українців за перші 100 днів президентства порівняно з попередниками. Наразі йому довіряють 70% українців, а його перші кроки позитивно оцінюють 63% громадян. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології
Свидетельствует ли это о высоком интеллекте "доверчивых" граждан 😁
украинская детская считалочка
цирк гастролює просторами країни, в общем..
Зацените...
Цензор! Не баньте пож...- это худ.образы, искусство и все такое...
Hellis
@13Hellis_13
·1 ч
Чучел, трясця его мать
Членограем по роялю:
Нах страну. Ау, народ, Посмотри, как я *****!
Ветром в хари ссань летит,
Но народец возбужденный
Нам кричит, что то росу
Ссыт нам член разгоряченный....
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что удерживаемые в РФ украинцы вернутся в Украину в пятницу, 30 августа.
Он также подтвердил информацию о том, что режиссер Олег Сенцов сейчас находится в Москве, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан - это да», - сказал он.
Ранее российский Интерфакс сообщал, что пятеро украинских политзаключенных, которые отбывают тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.
Российская газета КоммерсантЪ сообщала, что до конца лета в Украину могут быть переданы захваченные в Керченском проливе моряки.
Кремль подтвердил контакты президента РФ Владимира Путина по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.
О козаке-гомосеке из 95-го?
Так сказав пан Президент
Года 3-4 назад путиноидов стыдили, что все их мысди вокруг гениталий крутятся. Вы до их уровня деградировали или вы -они и есть?
Если вы действительно украинцы - конструктивно за дело критикуйте Зеленского. Пожалейте хоть Цензор - не превращайте в помойку.
Це конструктивна критика?
Сам то откуда пишешь убогий...и питера ..с лахты..или какого другого мухосранска из параши???
И Зеленский свое получит, если уголовные дела по этой банде до суда не доведет.
"Будем посмотреть"- думаю билеты в Испанию или Панаму Петя близко к сердцу держит
Вон на России пишут, что путин лувший президент - многие верят...
Мне кажется - вы латентный гей. С'езжаете на разговор о членах, никнейм опять же...
Законопрект №1 : Посадити Порошенка
Законопрект №2 Послати сина Порошенка на війну
законопрект №3. відібрати майно Порошенка
Законопроект №4 заборонити користуватися і згадувати про роялі і піаніни.