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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Зеленський (2503)

 Зеленський виступить із позачерговим посланням до нової Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складання присяги новообраними народними депутатами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Також Зеленський буде присутній на відкритті першої сесії Верховної Ради України ІХ скликання і виступить із позачерговим посланням до народних депутатів.

Також читайте: Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145262
 
 
 Топ коментарі
 
ага, признач ще Сивоху міністром, інших клоунів десь втикни..
цирк гастролює просторами країни, в общем..
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Я извиняюсь, выступит с внеочередным посланием куда?
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вітаю,порохоботи.ви зробили це разом Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде - Цензор.НЕТ 4019
Опитування: Зеленському довіряють 70% українців

Президент Володимир Зеленський має найвищий рівень підтримки серед опитаних українців за перші 100 днів президентства порівняно з попередниками. Наразі йому довіряють 70% українців, а його перші кроки позитивно оцінюють 63% громадян. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології
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Я думаю, варто без ейфорії почекати п'ять років. Барига-мародер теж мав немалий рейтинг на початку. І думав, що крадіжки піднімуть цей рейтинг вище 100%. Не вийшло, бо Україна - не Росія.
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Путину доверяют 76 процентов, а Ким Чен Иру - 101.
Свидетельствует ли это о высоком интеллекте "доверчивых" граждан 😁
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В тебе манія переслідування??? всюди Порох мерехкотить??? вночі у ліжко пісяєшся??? де хоч слово про Порошенка???
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Це тілки підтверджує тезу що народ в більшості своїй тупе бид.о..
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Пианина...пианина...,Зеленский,абыр,абыр,Петя умственноотсталых трудоустроил
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"Пианина...пианина - преЗик пис..янина" 😁

украинская детская считалочка
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ага, признач ще Сивоху міністром, інших клоунів десь втикни..
цирк гастролює просторами країни, в общем..
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вот паночка стих написала.... Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде - Цензор.НЕТ 8899
Зацените...
Цензор! Не баньте пож...- это худ.образы, искусство и все такое...



Hellis

@13Hellis_13

·1 ч

Чучел, трясця его мать
Членограем по роялю:
Нах страну. Ау, народ, Посмотри, как я *****!
Ветром в хари ссань летит,
Но народец возбужденный
Нам кричит, что то росу
Ссыт нам член разгоряченный....
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Я извиняюсь, выступит с внеочередным посланием куда?
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с их антирейтингом - 72% можно не порохоботами называть а нижеплинтусовые мыши Зеленский выступит с внеочередным посланием к новой Верховной Раде - Цензор.НЕТ 282
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Не верь, не бойся, не проси. Етот мурчащий лозунг давно пошел в народ.
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В пятницу ожидается прибытие удерживаемых в РФ украинцев, заявил Чийгоз.
Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что удерживаемые в РФ украинцы вернутся в Украину в пятницу, 30 августа.
Он также подтвердил информацию о том, что режиссер Олег Сенцов сейчас находится в Москве, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан - это да», - сказал он.
Ранее российский Интерфакс сообщал, что пятеро украинских политзаключенных, которые отбывают тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.
Российская газета КоммерсантЪ сообщала, что до конца лета в Украину могут быть переданы захваченные в Керченском проливе моряки.
Кремль подтвердил контакты президента РФ Владимира Путина по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.
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Только что чехи сообщили, что Сенцова везут в Москву. Дай Бог.
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"граждане депутаты, перед нами стоит тяжелая задача, просрать все что было востановлено и построено за последние 5 лет, будет трудно, нам будут мешать западные рептилоиды с наколотыми печеньками, но я уверен мы справимся"
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Порохоботы, вам еще платят за срач здесь? Ну скоро перестанут...
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Відробити його не встигнеш - місяців через 6 підеш на профілактичну бесіду в СБУ як ************, який у військовий час паплюжить Верховного Головнокомандуючого ЗСУ
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Насчет командира эты ты о ком?
О козаке-гомосеке из 95-го?
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Нехай спочатку Зебіл покаже свій військовий білет.
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кацапе, тобі самому не смішно виставляти себе мудаком ще й за руплі?
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А чого гівнокомандуючий від призову ухилявся?
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Люцифере, через рік виходимо знову на повну порохоботську ставку 😀
Так сказав пан Президент
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Порохоботы, какие же вы убогие.
Года 3-4 назад путиноидов стыдили, что все их мысди вокруг гениталий крутятся. Вы до их уровня деградировали или вы -они и есть?
Если вы действительно украинцы - конструктивно за дело критикуйте Зеленского. Пожалейте хоть Цензор - не превращайте в помойку.
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я согласен с тобой по делу критиковать объективно и аргументированно
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А за отсутствие дел можно критиковать??..Дел то нет...от слова совсем.....
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Главный плюс Зеленского за 100 дней - это отсутствие поперденика при власти 100 дней. Не важно что они будут делать важно что власть в Украине поменяли
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Как мало нужно зебобику для полного счастья...даже у Шуры Балаганова запросы выше были.... Зеленський виступить із позачерговим посланням до нової Верховної Ради - Цензор.НЕТ 562
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Вот Зебіл прийшов на урочисте засідання без краватки.
Це конструктивна критика?
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Сто дней зебобик у руля страны.... а результат ноль с минусом...да такой...что оно засцало даже пресс-конференцию по этому поводу проводить....
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неправда-он ответит актеру из сериала по бумажке на заранее подготовленные вопросы!вот это открытость! и близость до народу напоминает путина
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Не напоминает...а полностью копирует *****...во всем....
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Тут большинство порохоботов с Питера ,с Лахты,они даже по украински толком не понимают и писать не могут,так что все естественно,гинеталии это все что они видели в своей жизни
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Зебобик...который пишет на сайте под прокси...обвиняет тех кто пишет на сайте с украинской Ай0пи...и не скрывает этого....
Сам то откуда пишешь убогий...и питера ..с лахты..или какого другого мухосранска из параши???
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Лошарику, а ти працюєш проститутом на курортах Валенсії? Чому на тролінг переключився? Геніталії лікуєш? Буває...
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А ви мля критикували конструктивно порошенка? А ну пригадай. окрім суцільного лайна і мочилова від вас не було чути. Ви вбили критику як таку. тепер отримайте те що посіяли. Іншого і не буде.
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Порошенко критиковали за кумовство, мародерство, крышевание коррупции.
И Зеленский свое получит, если уголовные дела по этой банде до суда не доведет.
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и факты есть?сидит ужо кто?ла бла бла пук пук пук
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Около 10 уголовных дел, кум-генпрокурор уходит, на носу принятие закона об отмене деп. неприкосновенности.
"Будем посмотреть"- думаю билеты в Испанию или Панаму Петя близко к сердцу держит
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Ти іпанувся? Порошенко створив цю армію , шо йому там мародерить. Стадо тупе. Пофіг. Перетворимо Вову на купу лайна і будемо його членом возити по ваших губоньках. До вас апелювали всі 4 роки: схаменіться не мочіть своїх, ворог в кремлі а не в Києві. Ви ржали і улюлюкали. Не бкде критики. буде мочилово дебіла і колоборанта Вови. Отримаєте суцільний трешняк і винос тіла Вови в Ростов за ркі-два.
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Ты такую хрень мне не пиши - своим порохоботам по ушам езди. Помощь Запада украинской армии за пять лет исчисляется в нескольких десятках миллиардов долларов.
Вон на России пишут, что путин лувший президент - многие верят...
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ні я знаю що допомога армії від Вови за 100 днів вираховувється кількадесятками ударів своїм членом по клавішах роялю..
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Не хочу показаться гомофобом - оговорюсь сразу, что я вас не осуждаю.
Мне кажется - вы латентный гей. С'езжаете на разговор о членах, никнейм опять же...
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Не про абстарктні члени а про член Вови - президнета який вже став символом його дібільності і некомпетентності. не нада ля-ля
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Ні зелебобік, я маю на увазі твого дебіла Вовочку, який окрім як грою членом на роялі поки що нічим не відзначився.
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Обіржемось з шута горохового. Зуб даю : війни немає і раша не агресор. путін не ****.
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Добре перевірили??? - вивчив текст??? чи знов почне слиною брискати й хєрню від себе нести???
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Вопросов не будет...так что скорее всего заучило текст на зубок....
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не вірю... щоби наркоша вивчив текст й нічого не наплутав??? такого не може бути...
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"Каждый из нас президент" уже было. Ждем-с "Каждый каждый из нас депутат" Зеленський виступить із позачерговим посланням до нової Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3837
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больше всего я боюсь шо там будет говорить и як будет говорить наш юный цицерон на переговорах с х"лом
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Прикольно, стоит и яйца чешит - типа гимн слушает, наверное при себе поет - Хава нагила, хава ... (какие же прекрасные слова у гымна)
Зеленський виступить із позачерговим посланням до нової Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5943
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День перший
Законопрект №1 : Посадити Порошенка
Законопрект №2 Послати сина Порошенка на війну
законопрект №3. відібрати майно Порошенка
Законопроект №4 заборонити користуватися і згадувати про роялі і піаніни.
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