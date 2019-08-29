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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Разумков Дмитро (156) Слуга народу (246) Корнієнко (18)

 Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко

Депутати фракції "Слуга народу" у Верховній Раді будуть носити нагрудні значки з символікою своєї партії замість стандартних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Новий значок зеленого кольору має круглу форму і напис "Слуга народу".

"Партія "Слуга народу" користується своїми нагрудними значками - ми спеціально замовили. Тут є посвідчення народного депутата. Ще дуже важливий елемент - картка для голосування. Фракція "Слуга народу" буде особисто голосувати. Буде вносити в Конституцію найближчим часом норму про те, що депутат може втратити свої повноваження через голосування не особисто. Тому ця картка для нас символ реальних змін у Верховній Раді, які ми будемо починати із себе", - сказав Корнієнко.

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Стандартний значок, який отримують усі новообрані парламентарії, має вигляд синьо-жовтого прапора з написом "народний депутат України". Його носять на лівому лацкані піджака.

У свою чергу Дмитро Разумков, на своїй сторінці в мережі Facebook, опублікував фото значка і посвідчення народного депутата.

Новообрані депутати Слуги народу носитимуть власні значки, - Корнієнко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145261
 
   
 Топ коментарі
 
То есть, зеленый пятак важнее значка в цветах украинского флага? Ну-ну...
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Особо упоротые зебилы уже заклеймились)))
Новоизбранные депутаты "Слуги народа" будут носить собственные значки, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4191
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Ну шо, "слуги народа", покажите сегодня мастер-класс: проголосуете за отмену неприкосновенности, или нет ?
Если проголосуете - за ваши паршивые шкуры никто и десяти копеек не даст.
Потому что посеявший ветер - пожнёт бурю. Этот закон ударит по вам,а не по Пороху.
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Два Зеленських лопатами закидують в дупу вугілля Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7251
(хто в курсі - зрозуміє зашкварність)
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Ц-ц-ц-ц. Ікона Порошенку.
Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5963
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Можно ещё , чтобы разумков и стефанчук их пометили , ну как собаки это делают , чтобы их и по запаху можно было узнать
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Вброс.
Депутаты будут носить значки Народного Депутата Украины, и партийные значки - дополнительно.
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Какая нах партия В Украине нет партий ( точнее единицы ) , есть клубы по интересам и ситуативные кружки
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Ты имеешь право на своё неправильное субъективное мнение.
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Ну тогда проведите мне ликбез , что такое партия и какие критерии для определения их
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Просто я надеялся , что вы мне глаза откроете об украинских партиях , в особенности те которые сейчас в парламент прошли
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В основі партії повинна бути ідеологія, як казали зе-керманичі вони сповідують лібертаріанство, за це і проголосували пенсіонери, студенти і бідні люди. Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6793
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Партия созданная за неделю до выборов имеет мочную идеологию и давние традиции 😂
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то їх вибирали в депутати ВР України, а вони чхали на порядки та прілічія - главнойє партайгеноссе
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а какое приличие носить значок как все? свиньи у вас в мозгу глисты))))
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Тобто Слуги протиставляють себе іншим партіям та затвердженому значку ВР?
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Статья 9 Закона Украины "О статусе народного депутата", глупый наш зебобик.
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У НСДАП тоже прикольные значки (партыйные) были, но более качественно исполненые.
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Еще у НСДАП была униформа от рабочей и парадной до спортивной и полевой для каждой партийной организации:

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они только на срань могут исходить)))) по поводу значков)))) уже измену за значки объявили! если не будете носить наши значки, скоро путин нападет, хворые тупые людишки
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То есть жовто-блакитні значки - это не ваши, упорыши?
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Это правильно.
Отличительный знак дегенерата. Чтобы с нормальными депутатами не спутали.
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значится флаг Украины их уже не устраивает ? Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 602 символично . что скажете зебобики ? куда запропастились эти отважные асинезаторы Игокович и Робот Вертер ? Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1730
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Для петекантропа.
1. Значок депутата флаг Украины будут носить ЖОПА-блок и что?
2. Во все времена этот значок был показатель неприкосновенности и элитарности.
3. По значку СН можно проследить как СН, где много неизвестных лиц, общаются с другими депутатами в том числе с Жопа-блоком и ЕС и кнопкодавят ли они.
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Жопаблок как раз тоже значков не носит.
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1)так вы теперь равняетесь на Опоблок ? братья ****
2) во все времена по этому значку депутата можно было отличить от не депутата

3) это каким образом ? при помощи бинокля ?

в общем аргументы так себе . подождем робота . может он смешнее придумает . к стати где он ? прогуливает ? Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1190
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Вертер переплутав адаптер зарядки, мабуть не просто згорів, але й всю АЗС спалив.
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мітити дебілів,щоб здаля було видно Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3100 люто зігую цьому!
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Они уже оказались в другой стране ! Снова далекой от простых граждан !
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они надели другой значок? свиньи на гной исходят, из срак дрыщитр уже час))))) потеншные вы перросенскоское быдло
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Я голосовал против мародера,к сожалению ,за мистера комика ! Хотя понимал что там у зеленых куча ваты ,не любящих нашу страну !
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А еще всякие там геометрические фигурки на одежду нашивали в разных местах - чтоб заметнее было, не дорабатывают пиарщики, не дорабатывают.
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Умыляет подгорание пердаков у порохосрани по любому поводу, связанному с новым Президентом и его командой. Успогойтесь, порохоботики, вы давно уже никто и звать вас никак, хотя должен признать, что ваше похрюкивание из свинорошеновского болота выглядит весьма забавно Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1586 Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8915
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Може це кольори тієї самої Порноактриси, якій ці слуги служать?
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если видишь зеленый значок невооруженным глазом, выставляй прицел на 100 метров.
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не везде он его станут носить...журналисты 112 канала на майдане скрывали свое происхождение заменой насадки на микрофон с логотипом канала...
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Органичнее бы смотрелась звезда Давида.
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Своє відношення до Гімну України вони вже показали на День Незалежності. Тепер вони показують своє відношення до Державного Прапору. Тобто депутатський значок у вигляді Прапору України - для них ніщо...
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Помнится, комуняки, будучи депутатами, тоже носили индивидуальный красный значок. Ну ненавидели они украинский флаг. Слуги урода - достойная смена. Кстати, Сталин придумал выражение "слуга народа" о советских депутатах. Ну вот такие у нас новые лица, к сожалению.
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Є такі значки.оптом-10 гривасів за штуку.Ще щипці спеціальні треба.
Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1092
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Країна повинна знати своїх бовбозьобів. 🤢 - ось ця мармизка найкраще підходить.
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никакой защиты у слуг не будет - неприкосновенность снимут, значка не будет...под раздачу в толпе попадут как и остальные 73%
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Портрет Голобородька, тут без варіантів
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Ну обіцяли ж перед виборами, що нудно не буде...
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