 Прибуття утримуваних у РФ українців очікується в п'ятницю, - нардеп Чийгоз

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам після урочистого засідання Верховної Ради в четвер.
"Олег Сенцов у (московському СІЗО. - Ред.) "Лефортово". Згідно з тієї інформацією, що я знаю, в п'ятницю мають прибути. Усі разом. Але це все настільки ймовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлено "на рейки" і буде відпрацьоване, - це так", - сказав він.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомляється.
иначе с 06.09. ни одна русфанер не смогла бы ЗАПЛЫТЬ ни в один иностранный порт..
А поміняти могли інших людей.
Отже, на волі були б і моряки, і ще 33 українці.
Mоge Goоgle mit Ihnen sein..
Но если бы ты скинул сюда линк, я был ещё больше тебе благодарен!
Отже, досягнення це, чи знов халепа???