EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3160  17
Матеріали за темою:
Все про:обмін (431) політв'язні (1002) Сенцов (753) Чийгоз (224)

 Прибуття утримуваних у РФ українців очікується в п'ятницю, - нардеп Чийгоз

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз анонсував звільнення утримуваних у Росії українських політв'язнів уже в п'ятницю, 30 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам після урочистого засідання Верховної Ради в четвер.

"Олег Сенцов у (московському СІЗО. - Ред.) "Лефортово". Згідно з тієї інформацією, що я знаю, в п'ятницю мають прибути. Усі разом. Але це все настільки ймовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлено "на рейки" і буде відпрацьоване, - це так", - сказав він.

Також читайте: Сенцова доставлено в московське СІЗО "Бутирка" в межах процесу обміну, - російський "Интерфакс"

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомляється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145260
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте помовчимо - щоб не зірвалось!
 показати весь коментар
 
пока не прибыли шанс кидка со стороны РФ остается крайне высоким.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке теракта, этапировали в Москву. Это произошло после смягчения меры пресечения для главреда украинской редакции РИА «Новости» Кирилла Вышинского.
 показати весь коментар
 
Давайте помовчимо - щоб не зірвалось!
 показати весь коментар
 
 
Какого он лезет, при всем уважении к нему. Насколько я знаю... Это предположительно... Все хотят свою значимость поднять?
 показати весь коментар
 
 
пока не прибыли шанс кидка со стороны РФ остается крайне высоким.
 показати весь коментар
 
 
вот что Морской Трибунал животворящий делает..
иначе с 06.09. ни одна русфанер не смогла бы ЗАПЛЫТЬ ни в один иностранный порт..
 показати весь коментар
 
От тільки моряків мали просто видати (без обміну) на підставі рішення цього Трибуналу. І ********* вже не було куди від цього подітись. Бо таки закрили б порти.
А поміняти могли інших людей.
Отже, на волі були б і моряки, і ще 33 українці.
 показати весь коментар
 
 
И что он такого сделал? Дайте линк почитать, а то одни эмоции. Заранее спасибо!
 показати весь коментар
 
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen..

Mоge Goоgle mit Ihnen sein.. Прибуття утримуваних у РФ українців очікується в п'ятницю, - нардеп Чийгоз - Цензор.НЕТ 4846
 показати весь коментар
 
Спасибо Салаутдин, Google translator - великая вещь.
Но если бы ты скинул сюда линк, я был ещё больше тебе благодарен!
 показати весь коментар
 
верзухт нох айнмаль унд ласс мишь ин руэ..
 показати весь коментар
 
Для вас мій коментар вище.
Отже, досягнення це, чи знов халепа???
 показати весь коментар
 
Если речь про моряков, их должны были отдать, а не поменять. Россия плевать хотела на трибунал и плюёт дальше. Я что-то пропустил? Если да, расскажите мне, что, я с удовольствием послушаю! Спасибо
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору