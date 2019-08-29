 Нардепу-самовисуванцю Рудику не видали картку для голосування: рішення ЦВК про його перемогу на виборах скасував суд

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кулуарах парламенту сталася перепалка між Рудиком і главою апарату ВР.
Рудик склав присягу нардепа і допущений до сесійної зали. Однак під час реєстрації йому не видають картку для голосування, оскільки, за словами глави апарату, таке рішення ухвалено на підставі листа секретаріату ЦВК: оскаржується процедура голосування і відбувається перерахунок голосів на низці дільниць 198 округу за рішенням суду.
Рудик наголосив: "Оскаржується процедура голосування, а не моє обрання... До того ж є норма, що нардеп вступає в повноваження після складання присяги, а я її вже склав".
Водночас представник ЦВК повідомив, що сьогодні вночі 6-й Апеляційний адміністративний суд Києва скасував рішення ЦВК про визнання Рудика переможцем.
Раніше, 12 серпня, Верховна Суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. ЦВК зобов'язали продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 та 10 серпня. 21 серпня ЦВК визнала обраним народним депутатом у мажоритарному окрузі №198 самовисуванця Сергія Рудика.
"14 августа 2014 года. Глава Госкомзема Сергей Рудык зачислен в состав одной из частей украинской армии в качестве рядового бойца. Рудык принят на довольствие, получил средства индивидуальной защиты, полную экипировку, и в составе экипажа патрульной машины три часа назад отбыл в сопровождении военнослужащих в зону Антитеррористической операции. Для повседневного ношения ему оставлен его рабочий дизайнерский костюм от "Corneliani". В настоящее время Рудык находится на территории Донецкой области. Точный маршрут экипажа оглашать запрещено. После выполнения задания боец Рудык будет продолжать исполнять свой долг перед Родиной. Рудыку разъяснены его права и обязанности, нормы устава в части дисциплины и субординации."
Руководителю днепропетровской организации "Правый сектор" Андрею Денисенко позвонил народный депутат Всеукраинского объединения "Свобода" Игорь Кривицкий, и заявил, цитирую: "Почему ты слушаешься евреев Коломойского и Корбана?" На это Денисенко ответил: "У нас здесь нет евреев. Они наш братья, мы сражаемся вместе против врагов Украины".
Все серьезные общественные организации Днепропетровщины просили Рудыка не назначать Чувпыло, но он проигнорировал просьбы всех активистов, в том числе Люстрационного комитета. (Справка: Вадима Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем. Кроме того, по данным источников «Обозревателя», он близок к народному депутату Украины, члену фракции Партии регионов Дмитрию Шпенову.) В результате за Рудыка не заступился ни один человек. Ни один. Мне позвонили с угрозами народные депутаты "Свободы", заявили, что завтра в Днепропетровск приедет фракция вместе с вооруженной охраной, и будут отбивать Рудыка.
Хочу заявить - мы ждем всех, кто приезжает к нам с оружием. Мы как раз готовим усиление наших войск в районе Зугрэса, и окажем содействие, чтобы прибывшие к нам "свободовцы" как настоящие патриоты помогли в том районе рядовому Рудыку исполнить свой долг перед Родиной. Если на помощь Рудыку прибудет достаточное количество бойцов, я готов оказать им содействие в формировании отдельного подразделения - добровольческой роты "Свобода". Мы поможем им с организацией снабжения также, как помогаем всем другим украинским воинским частям на этой войне".
Мені плювати на Рудика (мало того, він з Лесиком Довгим був у маладой камандє Льоні Космоса, а це діагноз), але вам не здається, що ця ситуація виглядає "нємножко по-дибільному" (с)?
Этот Рудык имел какой то конфликт с бандой Бени. Они его держали в подвале, пытали и хотели Народного депутата по повестке военкомата отправить в АТО. Сейчас суд ночью (!) заседает и отменяет результаты выборов за несколько часов до присяги... У нас такой независимый суд, надо сказать... Ну дык барыга ж реформировал, а не кто нибудь!))))