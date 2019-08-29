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 Політика України
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Все про:ВР (5407) ЦВК (791) Рудик (8) Слуга народу (246)

 Нардепу-самовисуванцю Рудику не видали картку для голосування: рішення ЦВК про його перемогу на виборах скасував суд

Нардепу Сергію Рудику, який переміг на 198 окрузі в Черкаській області, апарат ВР відмовляється видавати картку для голосування на тій підставі, що рішення ЦВК про його перемогу на виборах скасовано судом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кулуарах парламенту сталася перепалка між Рудиком і главою апарату ВР.

Рудик склав присягу нардепа і допущений до сесійної зали. Однак під час реєстрації йому не видають картку для голосування, оскільки, за словами глави апарату, таке рішення ухвалено на підставі листа секретаріату ЦВК: оскаржується процедура голосування і відбувається перерахунок голосів на низці дільниць 198 округу за рішенням суду.

Рудик наголосив: "Оскаржується процедура голосування, а не моє обрання... До того ж є норма, що нардеп вступає в повноваження після складання присяги, а я її вже склав".

Водночас представник ЦВК повідомив, що сьогодні вночі 6-й Апеляційний адміністративний суд Києва скасував рішення ЦВК про визнання Рудика переможцем.

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Раніше, 12 серпня, Верховна Суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. ЦВК зобов'язали продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 та 10 серпня. 21 серпня ЦВК визнала обраним народним депутатом у мажоритарному окрузі №198 самовисуванця Сергія Рудика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145258
 
 
 Топ коментарі
 
Этот тот, который у Корбана на подвале в штаны писялся? Нардепу-самовыдвиженцу Рудыку не выдали карточку для голосования: решение ЦИК о его победе на выборах отменил суд - Цензор.НЕТ 2566
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Ты смотри полез таки в Раду упырь! Надеюсь суд не допустит этого оборотня
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оно как шлюха и гончаренки которые все переобуваются на лету ))
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Этот тот, который у Корбана на подвале в штаны писялся?
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это тот шо души старушенций похоронным лайтнабором покупал.
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Нет, это тот который "патриотично" пилил бвбло, как только дорвался до кормушки. Нардепу-самовисуванцю Рудику не видали картку для голосування: рішення ЦВК про його перемогу на виборах скасував суд - Цензор.НЕТ 7854

"14 августа 2014 года. Глава Госкомзема Сергей Рудык зачислен в состав одной из частей украинской армии в качестве рядового бойца. Рудык принят на довольствие, получил средства индивидуальной защиты, полную экипировку, и в составе экипажа патрульной машины три часа назад отбыл в сопровождении военнослужащих в зону Антитеррористической операции. Для повседневного ношения ему оставлен его рабочий дизайнерский костюм от "Corneliani". В настоящее время Рудык находится на территории Донецкой области. Точный маршрут экипажа оглашать запрещено. После выполнения задания боец Рудык будет продолжать исполнять свой долг перед Родиной. Рудыку разъяснены его права и обязанности, нормы устава в части дисциплины и субординации."
Руководителю днепропетровской организации "Правый сектор" Андрею Денисенко позвонил народный депутат Всеукраинского объединения "Свобода" Игорь Кривицкий, и заявил, цитирую: "Почему ты слушаешься евреев Коломойского и Корбана?" На это Денисенко ответил: "У нас здесь нет евреев. Они наш братья, мы сражаемся вместе против врагов Украины".
Все серьезные общественные организации Днепропетровщины просили Рудыка не назначать Чувпыло, но он проигнорировал просьбы всех активистов, в том числе Люстрационного комитета. (Справка: Вадима Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем. Кроме того, по данным источников «Обозревателя», он близок к народному депутату Украины, члену фракции Партии регионов Дмитрию Шпенову.) В результате за Рудыка не заступился ни один человек. Ни один. Мне позвонили с угрозами народные депутаты "Свободы", заявили, что завтра в Днепропетровск приедет фракция вместе с вооруженной охраной, и будут отбивать Рудыка.
Хочу заявить - мы ждем всех, кто приезжает к нам с оружием. Мы как раз готовим усиление наших войск в районе Зугрэса, и окажем содействие, чтобы прибывшие к нам "свободовцы" как настоящие патриоты помогли в том районе рядовому Рудыку исполнить свой долг перед Родиной. Если на помощь Рудыку прибудет достаточное количество бойцов, я готов оказать им содействие в формировании отдельного подразделения - добровольческой роты "Свобода". Мы поможем им с организацией снабжения также, как помогаем всем другим украинским воинским частям на этой войне". Нардепу-самовисуванцю Рудику не видали картку для голосування: рішення ЦВК про його перемогу на виборах скасував суд - Цензор.НЕТ 5797
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Вот это Рудыка киданули, бывший от БПП пролетел, как фанера над Парижем.
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оно как шлюха и гончаренки которые все переобуваются на лету ))
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Ты смотри полез таки в Раду упырь! Надеюсь суд не допустит этого оборотня
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Российские СМИ сообщают, что Олега Сенцова доставили в СИЗО «Бутырка» в Москве - Р/С
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У нас не можна оголошувати остаточні результати виборів поки йдуть суди. І не можна оспорювати в судах після оголошення офіційних результатів. Що за ідіотизм?

Мені плювати на Рудика (мало того, він з Лесиком Довгим був у маладой камандє Льоні Космоса, а це діагноз), але вам не здається, що ця ситуація виглядає "нємножко по-дибільному" (с)?
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Рудык такая скотина, что "нємножко по-дибільному" не просматривается.
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только один - не густо - таких нарушений горы
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теперь бравого зольдата рудика из свынофермы можно спокойно отправлять в окопы на защиту родины о которой эта тварь 5 лет звыздела на кривом канале
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Напомните, что делал Зеленский 5 лет назад? Нардепу-самовисуванцю Рудику не видали картку для голосування: рішення ЦВК про його перемогу на виборах скасував суд - Цензор.НЕТ 5693
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сегодня ночью 6-й Апелляционный административный суд Киева отменил решение ЦИК о признании Рудыка победителем.Источник:https://censor.net.ua/n3145258

Этот Рудык имел какой то конфликт с бандой Бени. Они его держали в подвале, пытали и хотели Народного депутата по повестке военкомата отправить в АТО. Сейчас суд ночью (!) заседает и отменяет результаты выборов за несколько часов до присяги... У нас такой независимый суд, надо сказать... Ну дык барыга ж реформировал, а не кто нибудь!))))
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Ага, страшно пытали...... Нардепу-самовисуванцю Рудику не видали картку для голосування: рішення ЦВК про його перемогу на виборах скасував суд - Цензор.НЕТ 4551 Не дали поцреоту коррупцыонера-рыга на хлебную должность назначить..... это же какие муки поцреот испытал только представив себе какие бабки мимо его загребущих лапок прошли..... Нардепу-самовисуванцю Рудику не видали картку для голосування: рішення ЦВК про його перемогу на виборах скасував суд - Цензор.НЕТ 4551
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