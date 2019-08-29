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 Політика України
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Все про:Аваков (1221) МВС (1309) Шевченко Артем (133)

 Він має повне право залишитися керівником МВС, - Шевченко розповів, чому Аваков має бути в новому уряді

Директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко сформулював набір аргументів, чому Арсен Аваков має повне право залишитися керувати Міністерством внутрішніх справ України в новому уряді.

Про це він пише у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

"Неможливо лідеру перетворень залишитися чистим і незабрудненим, коли у розпал агресії сильного ворога-сусіда реформуєш таку правоохоронну структуру, як МВС, на самому дні суспільної довіри - у його найнижчій точці", - наголосив директор департаменту комунікацій МВС.

Шевченко зазначив, що поліція не допомагала жодній політичній силі, натомість зайняла єдину прийнятну європейську модель рівновіддаленості, перебування "над сутичкою", адекватно реагувала на правопорушення. Таким чином, відомство деполітизоване, вважає Шевченко.

Розпочаті в 2015 році реформи необхідно продовжити, адже, за словами Шевченка, середньострокова стратегія розвитку системи МВС розрахована до 2020 року.

Шевченко відзначає заслуги Авакова як одного з провідних захисників незалежності України в збройному протистоянні російській агресії: силове звільнення від сепаратистів Харківської ОДА 8 квітня 2014 року. Відновлення Нацгвардії. Мобілізація добровольців. Створення, озброєння і зміцнення добровольчих батальйонів міліції та Нацгвардії в МВС, які воювали і захищали країну, жертвуючи життям і здоров'ям.

Також директор департаменту комунікацій МВС звертає увагу на позитивні зміни в поліції, такі як: реформа забезпечення правопорядку на масових акціях, реформа і зміцнення кримінальної поліції.

"Нульова толерантність до правопорушників у погонах. Принцип "скоїв злочин - відповідай за законом". Ніхто не відмазує і не покриває своїх. Ефективні результати роботи Департаменту внутрішньої безпеки НП. Непримиренне викриття корупціонерів у власних лавах", - зауважив Шевченко.

Крім того, Шевченко відзначає високу оцінку роботи з боку міжнародних партнерів. Активні та ефективні комунікації зі стратегічними союзниками (США, Канада, країни ЄС).

"За 5 років реалізовано понад 100 проєктів з різних напрямків реформ, близько 160 зустрічей на рік і понад 20 міжнародних документів підписано", підсумував Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС: "В країні мають бути стабільні речі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145256
 
 
 Топ коментарі
 
Прямо над схваткой?А куда делись борцы с свинарчуками нац.дружины,которые ездили всю предвыборную компанию пороха следом за ним? Не за предателями Украины ,медведчуками .шуфричами и другой мразью ,а именно за Порошенко.И кто главарь этих дружин? Не авякян-рюкзакович.?
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Зєбіли . Як це не сумно , але те що ви масгамі трахнуті то це очевидно . Бл...дь За ЩО ви тупоголові голосували ? За ліквідацію Держави Україна ? Що має Україна від вашого дебільного голосування ? Свою загибель ? Починаючи з продажу землі іноземцю . А на сьогодні земля суперстратегічний товар . ІДІОТИ !!!
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На Авакова возложат почётную обязанность: для ЗЕкоМанды носить шаурму в РЮКЗАКАХ
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Партия Слуга народа обязана прислушиваться к мнению народа, а народ говорит, что Аваков - черт и ему место в Аду. Так что надо с этим что-то решать. Если хотите оставить себе черта, то поменяйте название партии - не Слуга народа, а слуга дьявола.Так будет по честному.
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Так у нас и так производство завалено, а если ещё и пошивочную рюкзаков ликвидировать за какие шиши тогда коммуналку хатыки в Италии он оплачивать будет?!
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я бы так за Авакова не переживал. Он ведь не только с рюкзаков живет. Есть ещё крышевание контрабанды, игрового бизнеса, наркотрафика, проституции, металлоломщиков, вырубки леса, добычи янтаря, автоугонщиков и барсеточников… Не обеднеет.
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Оно то так. Да только всё это места кормления министра МВД ! Придёт "новый" министр, прогонит Абарзякова, ему ж тогда ни одна проститутка не даст и не подаст... Він має повне право залишитися керівником МВС, - Шевченко розповів, чому Аваков має бути в новому уряді - Цензор.НЕТ 6246
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Его рюкзаки вседа будут тянуть назад спину. Уберите дедушку. Он устал. В тюрьмах сейчас неплохо.
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он в тюрьму жить не пойдет. У него в Италии домик припасен... не то, чтобы завидую. Просто о подлости власти...в Италии пересидел, туда пускай и возвращается
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(цитата) Невозможно лидеру преобразований остаться чистым и незагрязненным, когда в разгар агрессии сильного врага-соседа реформируютИсточник: https://censor.net.ua/n3145256
1. а в чем реформа???? реформа была при грузиночках...
2. а петя думает, Невозможно лидеру преобразований остаться чистым...
3. невозможно было не подсовывать рюкзаки?
4 etc etc etc
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"Невозможно лидеру преобразований остаться чистым и незагрязненным, когда в разгар агрессии сильного врага-соседа реформируют такую правоохранительную структуру, как МВД..

Сказал, что когда от главного мусора несёт гавном - это нормально. Такая работа.
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Это похоже на бред порохоботского диб-ла о том что "что украинская власть вынуждена воровать, чтобы противостоять "объединенным путинско-олигархическим информационным войскам".
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Незамінних людей не існує.
А що там завжди плаває на поверхні?
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при нехватке кадров, старое лицо меняет партию и становится *новым лицом*))) все грехи списываются автоматически)) Ну, с почином!
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Прямо над схваткой?А куда делись борцы с свинарчуками нац.дружины,которые ездили всю предвыборную компанию пороха следом за ним? Не за предателями Украины ,медведчуками .шуфричами и другой мразью ,а именно за Порошенко.И кто главарь этих дружин? Не авякян-рюкзакович.?
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Не-не, не порочь мусарню...это всё построил интригн АтонинаГеращенко...
Мімікрія (наслідування, маскування) - властивість деяких організмів імітувати зовнішній вигляд або інші ознаки інших непов'язаних організмів або неживих об'єктів.
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А вот и чел который бил ветеранов роско-Украинской войны, он ваш зе рабы.
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но он выдал оружие добрбатам, когда "кровавый" Пастор ссался в штаны принять решение...
Если бы не он, где бы были сейчас границы Лугандонии ХЗ....
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Из каких арсеналов он выдал оружие??? Да, и кстати, напомни, чей ягуар и под чьим командованием вломил песды белгородско-курскому скоту в Харькове...только не говори, что это заслуга авакяна рюкзакова. Это был Полторак. А рюкзачный интерес к Харькову продиктован только "статками"... Рюкзаков по подлости своей уступает только гепе...кстати, а почему гепа при авакяне не сел? Многое мог рассказать? И про скважины кегичовские тоже? Там тот еще барыга этот рюкзаков...
И ведь как ловко коня оседлал! Сидел себе в Италии, фейсбучил, а только наша взяла, мы уж тут как тут... "как Чацкий, с корабля на бал"...
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то то он в последние месяцы так свой зад усиленно отьедал. шоб аж на 3-х стулах усидеть )
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Зебобики возьмут от бывшей власти самое мерзкое - авакова.
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Ню-ню. Смотрите чтобы ето решение не вылезло вам боком
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Шевченка такій самий. Одна ОЗУ. Криють один одного. Сабакова нах...
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Тобто принципи щодо нових обличь вже не виконують. Це все, що треба знати.
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"Невозможно лидеру преобразований остаться чистым и незагрязненным"

...
але ж... як же ж так?
обіцяли нові обличчя...
гнати статевими ганчірками всіх, в кого рильце в гармату...
свинарчуки...

Він має повне право залишитися керівником МВС, - Шевченко розповів, чому Аваков має бути в новому уряді - Цензор.НЕТ 3656
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Зєбіли . Як це не сумно , але те що ви масгамі трахнуті то це очевидно . Бл...дь За ЩО ви тупоголові голосували ? За ліквідацію Держави Україна ? Що має Україна від вашого дебільного голосування ? Свою загибель ? Починаючи з продажу землі іноземцю . А на сьогодні земля суперстратегічний товар . ІДІОТИ !!!
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"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром" Коломойский. «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. Він має повне право залишитися керівником МВС, - Шевченко розповів, чому Аваков має бути в новому уряді - Цензор.НЕТ 9272 Зебобіки, то це ганьба рюкзакову соєвого мародера, чи це новий, гарний зе-рюкзаков?
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Чайка , а поломать Пецину всеукраинскую схему предвьіборной "агитации" из бюджета , кто еще мог?
У Авакова получилось...
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Спитайте у авакова. Перед другим туром обіцяв результати розслідування показати, ... Мабуть, замотався і забув
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"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром" Коломойский.
«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.\\\\\\\\\\

Но тут же написано:
\\\\\\\Шевченко отметил, что полиция не помогала ни одной политической силе, зато заняла единую приемлемую европейскую модель равноудаленности, пребывания "над схваткой", адекватно реагировала на правонарушения. Таким образом ведомство деполитизированное, считает Шевченко. Источник: https://censor.net.ua/n3145256\\\\\

Нам что, лгут что-ли?




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Не, ну если б мосейчучка с Г+Г прочитала...а так...писями по воде виляно...
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после трудоустройства начальников полиции 5 областей ему место на нарах
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"БєгіАрсенБєгі!"
Так, зебільчики?
Хто профуфукал яйцуковича під час втечі останнього?
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Может Аваков стал министром МВД из-за страха что менты ему отомстят.
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У Авакяна, поговаривают, около 30 депутатов в ЗЕ-фракции. Глава комитета по правоохранительным органам Монастырский тоже человек Арсена Борисовича. Так что вряд ли ЗЕ будет с ним ссориться, хотя бы на первом этапе, а то может сразу же фронда в СН возникнуть. Так что скорее всего "кровавый барыга времен Чоколяда" пан Рюкзаков, в новом кабмине, не вставая, с кресла станет успешным реформатором и "новым лицом", уважаемым Арсеном Борисовичем.
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а гаварілі што авакав нужний чувак в камандє он скока харошева сдєлал скока грязі виліл і как тапіл марадьора і баригу так нєкто нє смог Він має повне право залишитися керівником МВС, - Шевченко розповів, чому Аваков має бути в новому уряді - Цензор.НЕТ 3015
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Коннечно конченная гнида Шевченко знает Выгонят Авакова , вылетит и он.
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если кратко - Арсенчик должен остаться, потому что иначе Артемчику придется снова идти искать теплое местечко)) Как можно оставить Бебе министром, когда он придя в кресло изначально самого реформированного и успешного ведомства с максимальным уровнем доверия умудрился все просрать и опустить по уровню тухлости до милиции времен Овоща
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Ну вот умеет же чел сформулировать!
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Повністю завалив реформування поліції, тобто геть усе... зараз ті ж самі менти, лише у новій формі... єдине, що нацжонами допоміг шмарклє на трон забратись - бєня задоволений, на рік залишить...
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Шевченко отметил, что полиция не помогала ни одной политической силе, в то же время заняла единую приемлемую европейскую модель равноудаленности Источник: https://censor.net.ua/n3145256
Ага, помним. Особенно они не помагали Зельцману… Він має повне право залишитися керівником МВС, - Шевченко розповів, чому Аваков має бути в новому уряді - Цензор.НЕТ 4144
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Що паскудно то це те що аваковреально став фігурою вище короля бєня . Він має свою армію , свої ВПС , свої бронетанкові частини реально отримані під прапором боротьби з сєпарюгами , і має саме ************ обладнання на відміну від ЗСУ . Таке озброєння МВС гарантію початку громадянської війни . До зєббілів це не дійде . Сьогодні . А завтра буде пізно . Стрілятимуть .
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Вы серьезно про свою армию? Кто там этого Авакова будет слушать в случае серьезного кипиша?
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Вертолеты гвинтокрылые геликоптерного дизайна... на фронте их нет, а у рюкзакова есть...
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Аваков в команде Зе говорит лишь об одном - борьбы с коррупцией не будет, а будет дальнейшее разграбление Украины. Всё очень просто сейчас.
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Заем этот чёс? От МВД есть только красивая картинка, там как были в основном неучи и лодыри, так и остались. Дела не открывают, на вызовы не приезжают. Даже когда у меня был конфликт, и я был виноват, человек в Днепре вызвал ментов, но они не приехали, и хорошо, решили всё мирно. Возьмем элементарное, допустим аккумуляторы и циганскую наркоту: в каждом городе все знают где есть цыгане и на этих улицах по вечерам нарики ищут закладки, всегда и везде, и ничего не поменялось; в каждом городе все знают куда сбывают ворованные аккумуляторы, знают кто их принимает, и всё равно в Запорожье, например, их воруют сотнями в месяц, и уже даже не вызывают ментов, никакого толку. В каждом большом городе есть прямые длинные дороги, где едут 90 км/ч и больше в любое время суток, но мусора с радарами всегда стоят на объездных и ловят не местных, и есть знаки типа "поворот налево запрещен с 10 до 12 в праздничные дни" (г. Покров Днепр. обл., возле рынка, знак уже убрали), и там всегда дежурили мусора и ловили приезжих, потому что они срать хотели на безопасность горожан, им план нужно выполнять.
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Пальців на руках і ногах не вистарчить, щоб перерахувати причини для відставки міністра МВС у європейській країні. Тому так, я думаю, що в Україні він приречений просто бути і далі міністром. Таке не тоне...
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