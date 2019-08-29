 Жителі відразу трьох областей вимагають від "Гадячсир" розрахуватися за борги за молоко

Як передає кореспондент "ДС", працівники молочних підприємств групи компаній "Укрлендфармінг" зазначають, що через цю заборгованість підприємства-виробники молока опинилися на межі закриття.

Учасники протесту підкреслюють, що всі підприємства-боржники входять до групи компаній "Альміра", кінцевим власником яких є Олег Балюк. Через заборгованість, що виникла, виробники молока накопичують заборгованість перед селянами, а також не можуть вчасно розраховуватися за податковими зобов'язаннями. Якщо найближчим часом "Альміра" не погасить борги, без роботи можуть залишитися понад 1500 осіб, а молочне стадо доведеться вирізати - вже сьогодні деякі господарства змушені зменшувати поголів'я худоби через брак коштів на його утримання.

Як зазначив директор Східного кластера групи компаній "Укрлендфармінг" Юрій Щербак, борг у розмірі 59 млн грн утворився за три роки. Спершу підприємства групи компаній "Альміра" платили за весь отриманий обсяг молока, потім почали зменшувати виплати. "З часом продукцію стали приймати, відмовляючись оформляти належним чином документи, а потім і зовсім примушували виробників привозити молоко під загрозою того, що не розрахуються за вже накопиченими боргами", - зазначив Щербак. У результаті сума боргу досягла 59 млн грн, тому працівники молочних підприємств вийшли на мирну акцію протесту. З проханням вплинути на боржників звернулися і до місцевої влади, оскільки на межі закриття опинилися підприємства, податки від діяльності яких наповнюють місцевий бюджет. Як зазначають в "Укрлендфармінг", тільки з початку 2019 року підприємства, яким сьогодні загрожує припинення роботи, заплатили понад 50 млн страхових внесків, податків і зборів із заробітної плати співробітників.

Акцію протесту учасники планують проводити до повного погашення боргу.

Фото із сайту "Латифундист"