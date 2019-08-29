 Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган.
"Юрій Луценко підписав заяву на ім'я президента Зеленського про звільнення з посади Генерального прокурора", - написала вона.
Нагадаємо, Юрій Луценко був призначений на посаду генпрокурора 12 травня 2016 року.
Згідно зі статтею 42 закону "Про прокуратуру", опублікованого на сайті Верховної Ради, генеральний прокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради в зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням, на підставі подання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя, в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.
11 червня Зеленський вніс у Раду подання про звільнення Луценка. Заступник глави Адміністрації Президента з правових питань Руслан Рябошапка повідомив, що у нинішнього генерального прокурора немає юридичної освіти, що є основною вимогою для цього поста.
12 червня Луценко заявив, що Президент України не мав права вносити до Верховної Ради подання на звільнення генерального прокурора України, оскільки для його звільнення потрібна його особиста заява або недовіра депутатів Верховної Ради.
интересно, на кого теперь будут всё валить ?
а в Генпрокуратуре назначенные Зелемойским заместители генпрокурора.
Ото один Юрик от них всех отбивался и закрывал все возбужденные дела ?
Мощный чувак !
Там же дежурство зеленых аж с 21-го апреля.... - разве нет?
Весна придет сажать будем...
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей."
навіть теоретично це можливо лише за тиждень.
але заборона виїзду з Країни-можна оформити вже сьогодні.
навіть латак втікача у повітряному просторі можна повернути.
бо Коломойський пропонує нагородити і гладковських і свинарчуків...
герої вони, як виявилось.
сидить Беня і тіхо ржьот над лошаріками
місію виконано, можна і розслабитись.
ТОБТО У ВІДПОВІДІ-ЧОМУ НЕ РАНІШЕ-ЛУЦЕНКО ЗБРЕХАВ,КОЛИ ПОЯСНЮВАВ РАНІШЕ,ЩО НЕ БУЛО КОМУ..
2.зАЯВА-ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ..
БУВ ЩЕ ІНШИЙ ВАРІАНТ- ЗА ВИСЛОВЛЕНОЮ НЕДОВІРОЮ.
тобто цей "Геній Нерозкритих Справ'- "дахував' злочини 'Банди Бариги' до останнього моменту
Цікаво, яка наступна структура чи посадова особо буде заважати младорехварматарам вершить 'народні' діла? )
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10642812-genprokuror-lucenko-shchoyno-parlament-zapracyuye-ya-napishu-zayavu-pro-vidstavku.html
2. Теперь никто не "*****" Банди Бариги ? Вперед - ждем ... надеемся ... верим ....
Спасибо...
У Юги компромата хватит пересажать пол страны...
а они - не дайте ему сбежать...
Его "третье тысячалетняя" напоминает бабу-ягу.....из недавно просмотренного "Хеллбоя",и язык тоже своеобразно волосатый.
А теперь- сядете УСЕ.
Кстати, а шо там Стець, соевоя ботва? Заяву еще не написал?