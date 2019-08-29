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Все про:Луценко (2605) Сарган (351)

 Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку. ВIДЕО

Генеральний прокурор України Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган.

"Юрій Луценко підписав заяву на ім'я президента Зеленського про звільнення з посади Генерального прокурора", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я напишу заяву про звільнення, як тільки буде кому її розглядати, - Луценко

Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку 01

Нагадаємо, Юрій Луценко був призначений на посаду генпрокурора 12 травня 2016 року.

Згідно зі статтею 42 закону "Про прокуратуру", опублікованого на сайті Верховної Ради, генеральний прокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради в зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням, на підставі подання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя, в разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

11 червня Зеленський вніс у Раду подання про звільнення Луценка. Заступник глави Адміністрації Президента з правових питань Руслан Рябошапка повідомив, що у нинішнього генерального прокурора немає юридичної освіти, що є основною вимогою для цього поста.

12 червня Луценко заявив, що Президент України не мав права вносити до Верховної Ради подання на звільнення генерального прокурора України, оскільки для його звільнення потрібна його особиста заява або недовіра депутатів Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145253
 
 
 Топ коментарі
 
Написал? 5 минут после отставки прошло? Ну все!!!!! Шо ваш Зеленский успел сделать за 5 минут!? Ничего? ЗРАДА!!! Уси на Майдан, Агов!
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Юра прости, Юра прощай ... и не обещай (с)
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Эти бедолаги Пороха с 31 марта ловят...теперь еще и этих ловить будут... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 8815
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Юра прости, Юра прощай ... и не обещай (с)
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ЗАВТРА ВСЕХ ПЕРЕСАЖАЮТ !!!!!

интересно, на кого теперь будут всё валить ?
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Первые два года точно на него будут валить, а там что-то новенькое придумают... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 1845
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Трампу оно до цих пір Обама мішає, так само буде із ЗекоМандистами. Можна всі 5 років лохторату по вухах їздити, що то все папєрєднікі винні...
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а ці нічого, що відбулося нечуване зростання Доу-Джонс та падіння безробіття в США
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Написал? 5 минут после отставки прошло? Ну все!!!!! Шо ваш Зеленский успел сделать за 5 минут!? Ничего? ЗРАДА!!! Уси на Майдан, Агов!
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так вроде не 5 минут, а 100 дней прошло, как Баканов исполняет обязанности главы СБУ,
а в Генпрокуратуре назначенные Зелемойским заместители генпрокурора.

Ото один Юрик от них всех отбивался и закрывал все возбужденные дела ?

Мощный чувак !
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Угу, все-го то Генпрокурор. На многое способен. Хоть и алкаш.
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У этого чудика не жизнь ,а качели )) С должности всегда тюряга зовет ))
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Медведчук, Беня, Ахметов, Пинчук, Новинский и т.д...уже сбежали или просто ржут?... Генпрокурор Луценко написал заявление об отставке - Цензор.НЕТ 9105
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их ловят в аэропортах вместе с порошенко ....
Там же дежурство зеленых аж с 21-го апреля.... - разве нет?
Весна придет сажать будем...
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а ты всю весну в запое был и не заметил, что она была ?
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Я не бываю в запоях, и это была не моя весна, а твоя и прочих мародёров.
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Эти бедолаги Пороха с 31 марта ловят...теперь еще и этих ловить будут... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 8815
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Не ССС тебя ли? Что не выСССер, то иСССтерика жирным шрифтом. Тебя обижают шоле? Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3203
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Да что им "ражть", если Беня в своих вчерашних августовских тезисах пообещал "раскулачивание" Ахметова и прочих олигархов открытым текстом.
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Недарма "піаніст" прикупив квартирку у "Монстрі на Грушевського". Найближчому будинку до вертолітного майданчика імені янушеску. Враховуючи наявність підземного гаражу в "Монстрі", не виключено що "тихушники" вже прорили підземний хід до майданчика.
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Вот будет ржака с зебилоидов если ВР не поддержит его увольнение))))))))))))
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Песыкы и оппоблок не поддержат. Свой ведь.
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Тепер - сажай(те). І не кажіть, що чогось не вистачає. Доречі, тут адепти кольору гороха обіцяли всіх інакомислячих, особливо порохоботів пересаджати по IP. Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 1639
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Для этого нужно иметь хоть какое-то IQ ... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3597
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В Трускавце была проведена инициализация статичных паттернов объектов (депутатов СН) для организации коллективного бессознательного некой общности (СН). IQ при этом занимает второстепенные роли. Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 1491
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Не переживай, блохастий, і до тебе руки дойдуть, якщо не припиниш дискредитувати у військовий час Президента, Верховну Раду та Уряд України
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Головне не забуди пару папочок з цікавими матеріалами. згодяться на пенсії)))
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теперь будет наслаждаться безбедной жизнью. наколядовал за свою каденцию не на одну жизнь
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"Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей." Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 6800
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Ну все у мародьора нету больше защиты в в виде Луценко. Завтра Петра Алексеевича посадят? или нет? Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 6551
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Так саджає ж суд. От суд й цим маладим рехварматарам заважатиме. Теж всіх порозганять, а своїх хароших набрать на суддівські посади. Ну, або ж вертати в зад 'новиє ліца', як ото з Кучмою нєкрасіво получилось... )
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Єпевна процедура і час проходження подібних рішень..

навіть теоретично це можливо лише за тиждень.

але заборона виїзду з Країни-можна оформити вже сьогодні.
навіть латак втікача у повітряному просторі можна повернути.
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певно, що ні..
бо Коломойський пропонує нагородити і гладковських і свинарчуків...
герої вони, як виявилось.
сидить Беня і тіхо ржьот над лошаріками
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Головною метою кодла було прибрати Петю.
місію виконано, можна і розслабитись.
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навіть, якщо тільки це - то цього вже достатньо.
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Ну, хоть одна приятная новость за последнее время. начиная с 22 апреля сего года.
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А лысый у него уже секретуткой подрабатывает?
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1.Заява на імя Президента.

ТОБТО У ВІДПОВІДІ-ЧОМУ НЕ РАНІШЕ-ЛУЦЕНКО ЗБРЕХАВ,КОЛИ ПОЯСНЮВАВ РАНІШЕ,ЩО НЕ БУЛО КОМУ..

2.зАЯВА-ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ..
БУВ ЩЕ ІНШИЙ ВАРІАНТ- ЗА ВИСЛОВЛЕНОЮ НЕДОВІРОЮ.

тобто цей "Геній Нерозкритих Справ'- "дахував' злочини 'Банди Бариги' до останнього моменту
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Там же не просто недовіра потрібна, а ще й обгрунтування цієї недовіри. Тому другий варіант був для ЗекоМандистів не таким уже й привабливим.
Цікаво, яка наступна структура чи посадова особо буде заважати младорехварматарам вершить 'народні' діла? )
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1. За словами генпрокурора, як тільки парламент збереться і сформує керівні органи, він напише заяву за власним бажанням.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10642812-genprokuror-lucenko-shchoyno-parlament-zapracyuye-ya-napishu-zayavu-pro-vidstavku.html

2. Теперь никто не "*****" Банди Бариги ? Вперед - ждем ... надеемся ... верим ....
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Там нема чого чекати. Вже зефанатиків обісцяли з 'торгівлею на крові' - Порошенко вже не Президент, а війна досі продовжується. Хто тепер на ній заробляє і кому вона вигідна? Невже нашому новообраному Гідрантові-ЯсномуСонечку? Аяяя, як некрасіво получилось...
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Юга пішов, що знову не так? Чи треба було згідно квартального жанру станцювати чи вихильнути пару па під салют з бльосточок?
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Зефанатики такі кумедні в своїй неконтрольованій жазі 'праведної' помсти...
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как дети просто....
У Юги компромата хватит пересажать пол страны...
а они - не дайте ему сбежать... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3035
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И видео с корпоративов со смешными номерами от разных "кварталов"... Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3942
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Если он виновен- сажайте, а свои мнения оставим при себе.
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У чому ви його звинувачуєте, ст.КК, будь-ласка? Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3211
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його немає в чому звинувачувати - навряд чи він щось підписував, крім подань на народних депутатів, які всі лопнули.
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Эххххх,не дождался подсрачника.
Его "третье тысячалетняя" напоминает бабу-ягу.....из недавно просмотренного "Хеллбоя",и язык тоже своеобразно волосатый.
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Лыжы смазаны самолеты запряженны поляна для жизни приготовлена пора в бега
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Та ты шо? Неужели? До последнего дыхания оборону держал- оттягивал момент народного возмездия барыге!
А теперь- сядете УСЕ. Генпрокурор Луценко написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 4733
Кстати, а шо там Стець, соевоя ботва? Заяву еще не написал?
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Я, звичайно, порохобот, але Луценко - дно. Він не мав бути генпрокурором.
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Признавать Луценку "дном" и быть "порохоботом"....... Нда уж...
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купит теперь костюм с отливом, билет на самалёт - и в франкфурт!!!
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шо такое Джулиани не помог и даже кум с кучмиком - бывшим врагом - теперь лепшим другом ))
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