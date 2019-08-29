 Першим рішенням наступної сесії ВР має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту.
"Це зміни до Конституції, тому нашим першим рішенням наступної сесії має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності", - сказав Герус.
Також він зазначив, що сьогодні готовий проголосувати за перше рішення про зняття депутатської недоторканності, яке буде винесено до зали.
Крім того, він допустив, що в четвер може бути поставлено на голосування закон про імпічмент.
Нагадаємо, 20 вересня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову про подальшу роботу над законопроєктом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів (№ 7203/П1). Низка парламентських комітетів мають опрацювати пропозиції та поправки до відповідного законопроєкту.
Того ж дня депутати не підтримали проєкт постанови № 6773/П1, що стосується подальшої роботи над законопроєктом у частині скасування депутатської недоторканності № 6773, який ініціювали понад 150 депутатів.
Он давно принят, ещё 6-го июня.
Тебя дядюшка Альцгеймер посетил рано, похоже.
облінилась ольгінська пи..добратія..
навіть заголовки читати .
Анекдот:
Зеленський Разумкову:
У меня стрємітєльно падаєт популярность. Нужно что-то срочно дєлать.
Разумков (мрійливо): Уже столько сдєлалі: і шаурму єлі, і с понтона пригалі, і чєрєз фонтани бєгалі. Что же ім нє хватаєт? Может давайтє налисо постріжьомся?
то залишаться Великий Порошенко і решта.
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Сегодня депутаты не будут рассматривать законопроекты - Стефанчук
"Сегодня мы не рассматриваем как такие законопроекты. Мы будем только вносить.
https://zn.ua/POLITICS/segodnya-deputaty-ne-budut-rassmatrivat-zakonoproekty-stefanchuk-328307_.html
Даже ежу было понятно ...что свинья брешет...потому как нельзя проголосовать за то что не опубликовано на сайте Вр...и не прошло комитеты....но зебобики развесив уши верили....
справа не одного дня.