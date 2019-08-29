 Першим рішенням наступної сесії ВР має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності, - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

"Це зміни до Конституції, тому нашим першим рішенням наступної сесії має бути фінальне затвердження зняття депутатської недоторканності", - сказав Герус.

Також він зазначив, що сьогодні готовий проголосувати за перше рішення про зняття депутатської недоторканності, яке буде винесено до зали.

Крім того, він допустив, що в четвер може бути поставлено на голосування закон про імпічмент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук. ВIДЕО

Нагадаємо, 20 вересня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову про подальшу роботу над законопроєктом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів (№ 7203/П1). Низка парламентських комітетів мають опрацювати пропозиції та поправки до відповідного законопроєкту.

Того ж дня депутати не підтримали проєкт постанови № 6773/П1, що стосується подальшої роботи над законопроєктом у частині скасування депутатської недоторканності № 6773, який ініціювали понад 150 депутатів.