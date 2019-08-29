 У мережі викрили корупцію маріупольських чиновників

Відповідних висновків активісти дійшли, проаналізувавши Звіт про використання коштів зі сплати екологічного податку місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по м. Маріуполь, повідомивши на сторінці організації у Facebook, передає Обозреватель.

"Привертають увагу пункти з озеленення міста, на які заплановано було в 2018 році 2483 тис. грн та в 2019 році на загальну вартість майже 9 млн грн. При цьому відсутня детальна інформація про заплановані роботи, а саме - створення автоматичної системи поливу зелених насаджень, проведення інвентаризації зелених насаджень у м. Маріуполі, наукових досліджень з розвитку зеленого господарства міста, з огляду на глобальні кліматичні зміни", - зауважили екологи.

При цьому вони зробили висновок про корупційну складову зазначених робіт.

Крім того, в організації зазначили, що попри те, що Маріуполь є одним із найбільш забруднених міст в Україні, у звіті відсутня інформація щодо прибирання сміттєзвалищ, покращення стану забруднення повітря, води, природно-заповідного фонду.

"Аналізуючи використання екологічного податку Маріупольською міською радою, робимо висновок, що кошти витрачаються не на покращення екологічної ситуації в місті, а для вирішення поточних проблем комунальних підприємств міста, безсистемного підходу до озеленення міста та інші заходи, які не є нагальними для одного із найбільш забруднених міст держави, вирішення особистих інтересів чиновників на виконанні "робіт", - підсумували в "Екопатрулі".

Звіт про використання коштів

Facebook ГФ "Екологічний патруль"





Звіт про використання коштів

Facebook ГФ "Екологічний патруль"

Звіт про використання коштів

Facebook ГФ "Екологічний патруль"

Звіт про використання коштів

Facebook ГФ "Екологічний патруль"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше корупційний скандал розгорівся в "Українському Дунайському пароплавстві". Історія стосується продажу теплоходу "Микола Савицький" за заниженою вартістю.