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 Суспільство
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Все про:Маріуполь (580) екологія (466)

 У мережі викрили корупцію маріупольських чиновників

Громадське формування "Екологічний патруль" викрило чиновників Маріупольської міської ради в Донецькій області в нецільовому використанні коштів.

Відповідних висновків активісти дійшли, проаналізувавши Звіт про використання коштів зі сплати екологічного податку місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по м. Маріуполь, повідомивши на сторінці організації у Facebook, передає Обозреватель.

"Привертають увагу пункти з озеленення міста, на які заплановано було в 2018 році 2483 тис. грн та в 2019 році на загальну вартість майже 9 млн грн. При цьому відсутня детальна інформація про заплановані роботи, а саме - створення автоматичної системи поливу зелених насаджень, проведення інвентаризації зелених насаджень у м. Маріуполі, наукових досліджень з розвитку зеленого господарства міста, з огляду на глобальні кліматичні зміни", - зауважили екологи.

При цьому вони зробили висновок про корупційну складову зазначених робіт.

Крім того, в організації зазначили, що попри те, що Маріуполь є одним із найбільш забруднених міст в Україні, у звіті відсутня інформація щодо прибирання сміттєзвалищ, покращення стану забруднення повітря, води, природно-заповідного фонду.

"Аналізуючи використання екологічного податку Маріупольською міською радою, робимо висновок, що кошти витрачаються не на покращення екологічної ситуації в місті, а для вирішення поточних проблем комунальних підприємств міста, безсистемного підходу до озеленення міста та інші заходи, які не є нагальними для одного із найбільш забруднених міст держави, вирішення особистих інтересів чиновників на виконанні "робіт", - підсумували в "Екопатрулі".

У мережі викрили корупцію маріупольських чиновників 01

Звіт про використання коштів

Facebook ГФ "Екологічний патруль"


У мережі викрили корупцію маріупольських чиновників 02

Звіт про використання коштів

Facebook ГФ "Екологічний патруль"

У мережі викрили корупцію маріупольських чиновників 03

У мережі викрили корупцію маріупольських чиновників 04

Звіт про використання коштів

Facebook ГФ "Екологічний патруль"

У мережі викрили корупцію маріупольських чиновників 05

Звіт про використання коштів

Facebook ГФ "Екологічний патруль"

У мережі викрили корупцію маріупольських чиновників 06

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше корупційний скандал розгорівся в "Українському Дунайському пароплавстві". Історія стосується продажу теплоходу "Микола Савицький" за заниженою вартістю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145250
 
   
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всьо канєц марадьорам і баригам замєнєм старих на нових впєрьод только так
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Аброськина вернуть назад в Мариуполь, пусть расследует .
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Майстер заголовку.Корупція і нецільове використання коштів-різні речі.
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Хочеться вірити, що будуть розслідування і суди.
Не один, не два. Не п'ять. І пєціни мародерівці, які у всіх регіонах "патріотично" били себе п'ятами в груди (бо руки були зайняті крадіжками) - постануть перед Законом.
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