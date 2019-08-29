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 Політика України
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Все про:Аваков (1221) ВР (5407) Кабмін (3024) Арахамія (22) Маркарова (44)

 Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія

Депутати від "Слуги народу" о 12:30 зберуться на засідання фракції для обговорення кадрових питань.

Про це повідомив у кулуарах парламенту Давид Арахамія, який претендує на пост глави фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я точно знаю, що в новому Кабміні має залишитися Оксана Маркарова. Вона великий фахівець", - заявив він.

На уточнювальне запитання про майбутнє глави МВС Арсена Авакова він зазначив, що це "дуже складне питання".

Він сказав, що доля міністерських портфелів і порядок денний роботи парламенту буде обговорюватися на засіданні фракції.

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Нагадаємо, депутати Верховної Ради мають сьогодні сформувати тимчасову президію, створити фракції і групи, заслухати спікера Парубія, обрати лічильну комісію, вибрати нового спікера і його заступників, заслухати позачергове послання президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни, доповіді підготовчої робочої групи, розподілити комітети, визначити формат погоджувальної ради і висвітлення роботи парламенту, призначити новий уряд, міністрів, голову Служби безпеки України, дати згоду на призначення нового генерального прокурора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145249
 
 
 Топ коментарі
 
Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9353Bihus.info‏ @bihusinfo

Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9051

Богдан, Росія і 3 мільярди збитків за газ. Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9353 А ви знали, що колись Андрій Богдан працював в уряді Миколи Азірова? А що саме за його допомогою Україна програла суд РФ на 3 мільярди? Відкриваємо цей скелет у шафі Богдана у влозі @DMokryk Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9353 #дзвониБаканову
https://www.youtube.com/watch?v=B1yGO6Ye6dU
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Мають лишитись одні кацапи й євреї, щоб не жалко було підірвати.
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А вы не хотите провести аудит МВД с верху до низу? Там столько всего интересного! Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6883
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Мають лишитись одні кацапи й євреї, щоб не жалко було підірвати.
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Порошенко Вальцман, чи не Вальцман? А може це справжнє Прізвище Вальцмана було Порошенко?
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«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є російський сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации". Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», була на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У всих документах, починаючи з СРСР вказано : «Петро Олексійович Порошенко;
народився 26 вересня 1965 року, Болград, Одеська область, УРСР, СРСР, українець»
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
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А в чем "сложность" с Авыковом ????В том что Беня не разрешил его трогать,а народ единогласно требует убрать это офно и Вофке с друганами сцыкотно???Скажу так: останется Аваков это значит что Зеленский 100% тряпка Коломойского.Отсюда делайте выводы и влюбой момент будьте готовы
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а чурбана мнение кого то интересует? все решено.
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екс порохобот

п.с. бувших порохоботів не буває , він засланий "казачок"
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Добре, що зе-кодло розбавлене порядними людьми.
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Мені самому інтересно кине бєня авакяна чи ні
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хорошо подумали прежде чем кричать?
Узурпацию власти хотите?
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неа..., не гарант...
Он просто единственная реальная оппозиция, пускай и мафиозная...
Это лучше чем Беня везде.....
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Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9353Bihus.info‏ @bihusinfo

Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9051

Богдан, Росія і 3 мільярди збитків за газ. Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9353 А ви знали, що колись Андрій Богдан працював в уряді Миколи Азірова? А що саме за його допомогою Україна програла суд РФ на 3 мільярди? Відкриваємо цей скелет у шафі Богдана у влозі @DMokryk Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9353 #дзвониБаканову
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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Мне он напомнил своим поведением в суде - поведение мертветчука при судилище Стуса , так сказать лайт версия
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Стус нарушил Законы (на тот момент) страны и потому был осужден, что кстати правильно. Со времен Стуса ничего не поменялось, сегодня тоже судят за инакомыслие..
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Ты уже сидишь за то, что инако мыслишь? Из камеры вещаешь, лёжна на нарах?
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а,если у страны будет закон не дышать...интересно, ты его нарушишь...?
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Здесь не про Стуса основное , а про таких как мертветчук - богдан Для которых ради выгоды , продвижения по карьерной лестнице и т д и т п нет никаких принципов и которые за бабло готовы продать Родину и свою нацию , а объединяет их одно служение кацапии
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Аваков пусть на время. Снять всегда сможете за что.
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По правилам математики,выражение следует упрощать.Сложность неоправданная.
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послє таво скока авакав сдєлал для таво што би марадьора утапіть нє папацанскі всьо ета
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Аваков так "любит" петю, что он и за спасибо сделал то, что сделал.
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Перед первым туром президентских выборов Рюкзаков на лету переобулся в Юлькины лабутены, а перед вторым туром одел клоунские ботинки ВАЗелина. А теперь всё идёт к тому, ВАЗелин предложит ему уютные тёплые домашние тапочки. Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8169
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Смотрите как бы Авакав вам боком не вылез, если собираетесь его оставить во власти. Ета сепарская воровская гнида пригретая Парашенком предавшая его предаст и Зеленского завтра перебежав на сторону Мертвечука
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У Авака с Порохом были серьезные терки.Но у пороха духу не хватило(а может и желания) убрать бебе.Тут вон Кива вчера очередной фортель выкинул.Советую посмотреть
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Судить надо по действиям каждого кандидата и потому всех поставить на испытательный срок скажем пару месяцев. Будут сдвиги-работай дальше, если нет иди лесом. НЕ ИНАЧЕ! Маркарова должна остаться в Кабмине, а Аваков - очень сложный вопрос, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3819
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"заслушать спикера Парубия", а этого с какого хрена, его садить пора а не слушать.
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аваков останется. "сложный" вопрос, ага.
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арахмамамія а то што ти лєпіш ігарєм валєрічєм сагласовано гдє баканав
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а че так ? Аваков так вовремя перекрасился а теперь оказывается есть сомнения Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8547
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Конечно сложный - вы бенины шлюшки, поэтому и сложный.
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Дело в том что у этого режима в руках почти все СМИ, поэтому они, как в РФ, могут влить в слабые мозги населения всё что угодно; например что гетьман - велик и безгрешен, что Разумков - "отец народа" и т.д.
Но вот чего не может сделать телевизор: он не может наполнить холодильник. А холодильники начнут быстро пустеть если гривну пустить в свободное падение. Потому Минфин становится решающей силой: режим будет сидеть в Раде или висеть на Крещатике.
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у арахамия только за сегодня уже 2я сложность Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9402
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А вы не хотите провести аудит МВД с верху до низу? Там столько всего интересного! Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6883
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чурбан арахамія який регіон України представляє в Раді?
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Про Авакова.....
Спросите жителя провинциального города (там все всё знают):
-А что изменилось в работе полиции за 5 лет?
Ответ будет примерно такой:
- А ничего принципиально! Как крышевали игровые автоматы, металлоприёмки, нелегальные заправки, наркоту, самогонщиков, воров-металлистов и т.д. и т.п. ...так и крышуют!!!
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В провинциальном городе не токо ситуация не изменилась, там и мусорьё вообще не поменялось, и в кабинетах и на дорогах - те же поросята шо и при Бандюковиче.
Там вся реформа заключается в двух изменениях: у них форма теперь чёрная, а вместо полосатой палочки - катафот.
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Маркарова - великий спеціаліст в розкраданні коштів. Проти неї порушена кримінальна справа за розкрадання коштів комерційного банку. В нормальних країнах таких "спеціалістів" і близько до Мінфіну не допустять, а для Зеленського - це великий спеціаліст. Не викликає сумнівів, що мета команди Зеленського грабунок України.
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Почитал её Декларацию! Когда ей заниматься страной и министерством, если там куча недвижимости, театры, картины, конь, акции, дети... ???
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я ж говорив--Аваков-вечен .как вечен в єтом мире сиск
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Дык и Арахимия сложный вопрос. Все больше сложных вопросов - миносвиты, минзлрав и т.п.
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