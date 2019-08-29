 Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія

Про це повідомив у кулуарах парламенту Давид Арахамія, який претендує на пост глави фракції "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Я точно знаю, що в новому Кабміні має залишитися Оксана Маркарова. Вона великий фахівець", - заявив він.
На уточнювальне запитання про майбутнє глави МВС Арсена Авакова він зазначив, що це "дуже складне питання".
Він сказав, що доля міністерських портфелів і порядок денний роботи парламенту буде обговорюватися на засіданні фракції.
Нагадаємо, депутати Верховної Ради мають сьогодні сформувати тимчасову президію, створити фракції і групи, заслухати спікера Парубія, обрати лічильну комісію, вибрати нового спікера і його заступників, заслухати позачергове послання президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни, доповіді підготовчої робочої групи, розподілити комітети, визначити формат погоджувальної ради і висвітлення роботи парламенту, призначити новий уряд, міністрів, голову Служби безпеки України, дати згоду на призначення нового генерального прокурора.
У всих документах, починаючи з СРСР вказано : «Петро Олексійович Порошенко;
народився 26 вересня 1965 року, Болград, Одеська область, УРСР, СРСР, українець»
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
п.с. бувших порохоботів не буває , він засланий "казачок"
Узурпацию власти хотите?
свинобыдло твое гарант???
Он просто единственная реальная оппозиция, пускай и мафиозная...
Это лучше чем Беня везде.....
Богдан, Росія і 3 мільярди збитків за газ. А ви знали, що колись Андрій Богдан працював в уряді Миколи Азірова? А що саме за його допомогою Україна програла суд РФ на 3 мільярди? Відкриваємо цей скелет у шафі Богдана у влозі @DMokryk #дзвониБаканову
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Но вот чего не может сделать телевизор: он не может наполнить холодильник. А холодильники начнут быстро пустеть если гривну пустить в свободное падение. Потому Минфин становится решающей силой: режим будет сидеть в Раде или висеть на Крещатике.
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/v-ukrainu-vozvraschaetsya-korruptsionnyij-sprut-chem-grozyat-novyie-pasporta.htm
Спросите жителя провинциального города (там все всё знают):
-А что изменилось в работе полиции за 5 лет?
Ответ будет примерно такой:
- А ничего принципиально! Как крышевали игровые автоматы, металлоприёмки, нелегальные заправки, наркоту, самогонщиков, воров-металлистов и т.д. и т.п. ...так и крышуют!!!
Там вся реформа заключается в двух изменениях: у них форма теперь чёрная, а вместо полосатой палочки - катафот.