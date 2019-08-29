 У "Слуги народу" є чорний список нардепів від "Євросолідарності", яких заборонено розглядати на керівні посади в комітетах, - нардепка Федина

Про це вона повідомила в кулуарах Ради після складання нардепами присяги, передає Цензор.НЕТ.
"У "Слуги народу" є чорні списки щодо представників "Європейської Солідарності", яких категорично не можна було розглядати як кандидатів на ті чи інші керівні посади в комітетах", - сказала Федина.
Цей факт спростував нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, який стояв поруч, але Федина заявила, що він просто "не поінформований".
Шлемазл...
Перша спроба змінити Конституцію була ініційована в 2000 році за президентства Леоніда Кучми. Зміни до Основного закону запропонували ухвалювати за результатами всенародного референдуму.
На голосування винесли питання щодо введення двопалатного парламенту; про право президента розпускати парламент, якщо протягом місяця він не сформує постійно діючу більшість або протягом 3 місяців не затвердить бюджет; про скорочення депутатів з 450 до 300; а також про позбавлення депутатів недоторканності.
Референдум підтримав зміни, проте в Конституцію їх не внесли.
Очень надеюсь, что теперь будет хоть немного по-другому.