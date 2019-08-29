 У "Слуги народу" є чорний список нардепів від "Євросолідарності", яких заборонено розглядати на керівні посади в комітетах, - нардепка Федина

Про це вона повідомила в кулуарах Ради після складання нардепами присяги, передає Цензор.НЕТ.

"У "Слуги народу" є чорні списки щодо представників "Європейської Солідарності", яких категорично не можна було розглядати як кандидатів на ті чи інші керівні посади в комітетах", - сказала Федина.

Цей факт спростував нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, який стояв поруч, але Федина заявила, що він просто "не поінформований".

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