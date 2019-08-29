 Рада впродовж дня може ухвалити рішення щодо реформування Генпрокуратури, - Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо президент сказав "так", то ми це робитимемо. Швидко і якісно", - сказав Рябошапка журналістам у четвер, після урочистого засідання Ради, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він очолити Генеральну прокуратуру.
На запитання коли очікувати рішень, що стосуються реформування Генеральної прокуратури, заступник голови Офісу Президента відповів: "Думаю, що сьогодні".
"До ухвалення офіційного рішення я не можу коментувати це (реформування Генпрокуратури. - Ред.) ...Можемо ввечері про це поспілкуватися", - додав Рябошапка.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу Президента Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.
охолонь шапка )))))))
В Новых Петровцах Вышгородского района Киевской области, являющегося местом фактического проживания Руслана Рябошапка, у его жены 50% собственности на квартиру площадью 10 квадратов и земельный надел на 318 м².
Из транспортных средств в собственности декларанта автомобиль Peugeot 4008, 2012 г.в. Алесе Андреевне принадлежит Volvo XC 70, 2013 г.в. В 2014 г., на момент приобретения авто, его стоимость - 627 тыс. 648 грн. Peugeot был приобретен годом ранее за 254 тыс. 590 грн.