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 Політика України
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Все про:ВР (5407) ГПУ (3177) Рябошапка Руслан (74)

 Рада впродовж дня може ухвалити рішення щодо реформування Генпрокуратури, - Рябошапка

Заступник глави Офісу Президента України Руслан Рябошапка прогнозує ухвалення рішень парламентом, що стосуються реформування Генеральної прокуратури України, вже сьогодні протягом дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо президент сказав "так", то ми це робитимемо. Швидко і якісно", - сказав Рябошапка журналістам у четвер, після урочистого засідання Ради, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він очолити Генеральну прокуратуру.

На запитання коли очікувати рішень, що стосуються реформування Генеральної прокуратури, заступник голови Офісу Президента відповів: "Думаю, що сьогодні".

"До ухвалення офіційного рішення я не можу коментувати це (реформування Генпрокуратури. - Ред.) ...Можемо ввечері про це поспілкуватися", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу Президента Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145246
 
 
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єта проста патужниє рєформи прут Рада в течение дня может принять решение по реформированию Генпрокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6357 вот што значіт ігарь валєрічь вчєра всьо парєшал
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Будем посмотреть. Скоро осень....Пора сажать....озимые.
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чудо, ну ответь наконец то, на простой вопрос-с чего у тебя такое ликование в надежде. допустим всех посадили, вех кого ты хочешь и еще немножко. ты думаешь в твоей убогой жизни что то поменяется? ))) откроют тебе счет в банке, закинут туда капусты, вместо зассанной хрущевки дадут хату в центре мухосранска, матрешку новую из салона подкатят, хавчик будешь получать, а не корм для скота как сегодня... этого же ничего не будет, все как было убого у тебя, так и останется. с чего радость? а уж через два месяца на новые лица, верней хари, будешь жилу дуть и хрюкать что бы их посадили.
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"принятие решений парламентом, касающихся реформирования Генеральной прокуратуры". ))))))) запомни, шапка, это не принятие решений, это утверждение стадом прислуг уже принятых кем то решений!
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уж замуж невтерпеж..)))))
охолонь шапка )))))))
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мародеры поднимают голову? Семейное положение: женат. Жена: Алеся Андреевна Бартовщук. У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. Дети имеют французское гражданство. Супруга является владелицей жилого дома площадью 145 кв. м, который находится во Франции. Здесь же ей принадлежит 440 кв. м земли. Дом был приобретен 8 декабря 2016 года. (во время войны, мародер)
В Новых Петровцах Вышгородского района Киевской области, являющегося местом фактического проживания Руслана Рябошапка, у его жены 50% собственности на квартиру площадью 10 квадратов и земельный надел на 318 м².
Из транспортных средств в собственности декларанта автомобиль Peugeot 4008, 2012 г.в. Алесе Андреевне принадлежит Volvo XC 70, 2013 г.в. В 2014 г., на момент приобретения авто, его стоимость - 627 тыс. 648 грн. Peugeot был приобретен годом ранее за 254 тыс. 590 грн.
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мировые политики должны стажироваться в Украине, чтобы быстро и качественно решать все их проблемы Рада впродовж дня може ухвалити рішення щодо реформування Генпрокуратури, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1593 такое ноу-хау надо рекламировать)) да,и народные всякие мудрости - атавизм)))
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