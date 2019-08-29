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 Політика України
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 Необхідно внести зміни до Конституції щодо статусу АР Крим, - Меджліс

Меджліс кримськотатарського народу звернувся до новообраних депутатів Верховної Ради з проханням про внесення змін до Розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим".

Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Особливо звертаємо вашу увагу на необхідність завершення роботи по внесенню змін до Розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим". Як вам відомо, в рамках діяльності Конституційної комісії України спеціально створеною нею Робочою групою на чолі з доктором юридичних наук, професором Буткевичем В.Г. та за активною участю Меджлісу кримськотатарського народу розроблений законопроєкт "Про внесення змін до Розділу Х Конституції України (щодо Автономної Республіки Крим)" , який передбачає удосконалення існуючого статусу АРК як невіддільної складової України та вказує на те, що джерелом особливого статусу Кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Чубаров зазначає, що одночасно з законопроєктом про внесення змін до Конституції України також підготовлені два законопроєкти, які йдуть у пакеті з вищевказаним проєктом - законопроєкти "Про статус кримськотатарського народу" і "Про корінні народи в Україні".

Також читайте: Росія цілеспрямовано заміщує кримське населення своїми громадянами, - член Меджлісу Барієв

"Ми переконані, що саме зі схваленням вказаних вище законопроєктів України, наша держава здійснить кардинальний крок на шляху ліквідації наслідків геноциду, скоєного радянською владою по відношенню до кримськотатарського народу та відновленню його прав як корінного народу України", - підсумували в Меджлісі.

Необхідно внести зміни до Конституції щодо статусу АР Крим, - Меджліс 01
Необхідно внести зміни до Конституції щодо статусу АР Крим, - Меджліс 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145244
 
   
 Топ коментарі
 
Это будут говорить люди, которые на выборах топили за песиков, которые, напоминаю, вместе с НФ представляли правящую коалицию в предыдущем парламенте?Не ваше дело, у вас было время!
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Давай и про статус Крыма, про особый статус Донбасса. А остальные области чем хуже?
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Да, обязательно.
В крымский район херсонской области
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Это будут говорить люди, которые на выборах топили за песиков, которые, напоминаю, вместе с НФ представляли правящую коалицию в предыдущем парламенте?Не ваше дело, у вас было время!
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Давай и про статус Крыма, про особый статус Донбасса. А остальные области чем хуже?
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В остальных областях деньги не этому хряку пойдут - там не интересно
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а какому хряку пойдут деньги в остальных областях ?
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А какие-то области еще топят за автономию?
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не топят.

То есть, какому хряку пойдут деньги в остальных областях ?
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На Закарпатье-Балогам, на Одесчине-Трухе и пристным, вы словно не знаете кто в какой области местные феодалы.
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Когда примут особый статус народу Донбасса, и народу татарии, тогда отдельны статус захотят венгры, румыны, молдаване, народ Бессарабии, народы Одессы, и др.
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Говна!
5 лет это рыло с Мародером только деньги крало.
А тем временем татары в Крыму уже даже не помнят кто это.
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вы крымский татарин?вы самоопределились? Необходимо внести изменения в Конституцию по статусу АР Крым, - Меджлис - Цензор.НЕТ 461
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Да, обязательно.
В крымский район херсонской области
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К стати это не прикол, нодействительно есть проект который будет принят о укрупнении регионов , так вот крым действительно войдет в состав Херсонской области . Для русни это очень печально. Потому что на местном референдуме будет принято решение об освобождении полуострова от русни.
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Если Меджлис сам освободит Крым, так и быть. А пока гуляй, вася.
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псячие в напряге, руки на клаве, позиция низкий старт...
но пока ни одного заголовка, после которого можно біло бі вісраться с разбегу всем накопленнім потенциалом... ждем-с подходящего заголовка, да, песики?
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не понял. кому необходимо внести. И главный вопрос зачем это надо?
А на счет чупакаброва - может и будет кр. татарская автономия , но после реализации мыролюбных мечтаний его хозяина свиновальца - а значит никогда.
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"хозяин" "вальцман",а фуем по роялю слабо? ты кто такой что за крымских татар тут решаешь?
Чубарова выбрал менджлис,а ты пиши пиши вася
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Так званий "меджліс" це фікція, хімера, він вже давно нікого не репрезентує. Живуть якісь балаболи за рахунок державних коштів, та ще й шкодять Україні.
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ты тоже татарин?или так-погреться?твое какое дело бл это право коренного крымско-татарского народа и не тебе судить кто там да как,обрезание сделай хотя бы
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Непонятно чего они хотят, у Крыма и так статус автономной республики.
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Мабуть хочуть щоб Україна звільнила Крим від кацапів і дола повну автономію, взагалі Крим щоб був кримсько татарський. Незрозуміло чого він їх, якщо там не більше 20 відсотків кримських татар.
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А кацапо-татарські провокатори ніяк не вгамовуються. Яка на@уй "автономія", якщо на фронті боротьби з кацапами немає ЖОДНОГО кримського татарина?! Вони вирішили "берегти життя татар", бо їх, кажуть, малувато на світі (хоча, насправді, їх не менше мільона, а в криму біля 300 тисяч), нехай за їхню омріяну автономію конають українці.
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Крым должен стать Таврической областью Украины - любой другой его статус измена Родины!
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Крим має бути областю в складі України.
Більше жодних автономій.
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Ни хрена себе смелый какой! Сразу значит за рога и в стойло. А чего к Порошенко не подходил с такими вопросами? Сцал в карман?
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Хватит из нас дураков делать! Историю еще никто не отменял!!!
Татары никакие там не коренные, они в Крыму с XIII века, а до татар там кто только не топтался! То что они там хорошо устроились, то это факт! Коренными жителями Крыма могут быть только переселенцы с ближайшей материковой части, вокруг вода! кстати, которые были убиты залетными на остров в т.ч. и татарами!


X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).

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татарча хоче під шумок виторгувати для себе особливі полномочія, а потім відокремитись та відійти до туреччини - яка нам від того користь?
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Так Умеров(здається) так і висрав(тут було) - кр. народ сам вирішить з ким бути: з Росією, Україною чи Туреччиною(навіть порядок перерахунку - Україна не на першому місці).
Ну і не нахаба? Пішли нафіг, "корінні". Вирізали місцевих і самі заселились = "корінні" Необхідно внести зміни до Конституції щодо статусу АР Крим, - Меджліс - Цензор.НЕТ 7879
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А что им мешало в течении 5 лет определиться?К самим крымским татарам у меня вот претензий нет, те бедолаги сейчас под оккупацией живут, а эта их чертова верхушка уже лет 20 как в Киеве, и тут сидят и пилят бабло, чёртовы лицемеры.
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В этом есть смысл! если бы Турция не была членом Евроатлантических организаций, и у нее не было бы сейчас все так хорошо, то наверняка тоже претендовала бы на Крым! а так портить отношения ради Крыма не стоит! А то, что туркам Крым интересен и татары им близки, есть такое дело, у них с татарами даже и язык общий! Так что самоопределение татар в перспективе может оказаться опасной штукой, ибо им ближе Турция нежели Украина!
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Т.е. руками украинцев загрести жар из Крыма , а потом они будут самоопределяться !!!
Хрен вам !
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Не слишком ли жирно кучке татар которых на острове 5% отдать целый полуостров??? Выделить им квартал, а то и улицу!
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Без базара, чувак.
Только в обмер шоб вы всем стадом, то есть, коренным народом, приняли православие.
Кто не примет - нафиг с Крыма. ОК?
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