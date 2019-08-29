 Необхідно внести зміни до Конституції щодо статусу АР Крим, - Меджліс

Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Особливо звертаємо вашу увагу на необхідність завершення роботи по внесенню змін до Розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим". Як вам відомо, в рамках діяльності Конституційної комісії України спеціально створеною нею Робочою групою на чолі з доктором юридичних наук, професором Буткевичем В.Г. та за активною участю Меджлісу кримськотатарського народу розроблений законопроєкт "Про внесення змін до Розділу Х Конституції України (щодо Автономної Республіки Крим)" , який передбачає удосконалення існуючого статусу АРК як невіддільної складової України та вказує на те, що джерелом особливого статусу Кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні", - йдеться в повідомленні.
Чубаров зазначає, що одночасно з законопроєктом про внесення змін до Конституції України також підготовлені два законопроєкти, які йдуть у пакеті з вищевказаним проєктом - законопроєкти "Про статус кримськотатарського народу" і "Про корінні народи в Україні".
"Ми переконані, що саме зі схваленням вказаних вище законопроєктів України, наша держава здійснить кардинальний крок на шляху ліквідації наслідків геноциду, скоєного радянською владою по відношенню до кримськотатарського народу та відновленню його прав як корінного народу України", - підсумували в Меджлісі.
То есть, какому хряку пойдут деньги в остальных областях ?
5 лет это рыло с Мародером только деньги крало.
А тем временем татары в Крыму уже даже не помнят кто это.
В крымский район херсонской области
но пока ни одного заголовка, после которого можно біло бі вісраться с разбегу всем накопленнім потенциалом... ждем-с подходящего заголовка, да, песики?
А на счет чупакаброва - может и будет кр. татарская автономия , но после реализации мыролюбных мечтаний его хозяина свиновальца - а значит никогда.
Чубарова выбрал менджлис,а ты пиши пиши вася
Більше жодних автономій.
Татары никакие там не коренные, они в Крыму с XIII века, а до татар там кто только не топтался! То что они там хорошо устроились, то это факт! Коренными жителями Крыма могут быть только переселенцы с ближайшей материковой части, вокруг вода! кстати, которые были убиты залетными на остров в т.ч. и татарами!
X-XII век до н.э. - Киммерийцы. X век до н.э. - Тавры. VII век до н.э. - Скифы. VI век до н.э. - Древние греки (эллины). IV - III век до н.э. - Сарматы. I век до н.э. - Римляне. II век н.э. - Аланы. III век н.э. - Готы. IV-V век н.э. - Гунны. V-IX век - Крымские греки. с VII века - Хазары. с IX-X век - Славяно-русы (Киевская Русь). XI век - Печенеги, половцы. XIII век - Татаро-монголы (татары, ордынцы).
Ну і не нахаба? Пішли нафіг, "корінні". Вирізали місцевих і самі заселились = "корінні"
Хрен вам !
Только в обмер шоб вы всем стадом, то есть, коренным народом, приняли православие.
Кто не примет - нафиг с Крыма. ОК?