 Остаточне рішення щодо кандидатури прем'єра ухвалимо сьогодні в перерві, - нардеп від "Слуги народу" Качура

Про це він сказав у коментарі журналістам після складання присяги, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Консультації тривають. Ми чули слова президента про те, що Гончарук буде хорошим прем'єром, але поки він тільки кандидат. Я знаю Гончарука давно. Він добре себе зарекомендував у громадському секторі і в нього є алгоритм законодавчої роботи. Але ще буде засідання фракції щодо кандидатури прем'єра (в перерві засідання Ради, яка триватиме до 13:00. - Ред.)", - сказав Качура.
Також депутат підтвердив, що сьогодні на порядку денному є законопроєкт про зняття депутатської недоторканності і народні обранці мають намір за нього проголосувати.
"До того ж, це буде повне зняття недоторканності, тому що з деяких фракцій до нас підходили з пропозиціями відтягнути ухвалення цього закону до зими або зняти недоторканність неповною мірою", - сказав він, не повідомивши, які конкретно депутати просили не голосувати за зняття депутатської недоторканності.
- Ротердам - вротвамдам
- Свинарчуков наверное и наградить надо.
- Россия не враг
и тд по тексту.
Пруфы дать или гугл забанили?
Так шо торговля на крови от коломойского это уже не так и плохо?
а, понял, спонсирование украинской армии ті назіваешь торговлей на крови... ниче удивительного, многие ріги именно так и говорят, типа помощь украинской армии - єто есть разжигание войні и ведет к кровопроитию
http://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-obyavil-gladkovskogo-geroem-28082019105700
https://delo.ua/business/pod-kontrolem-kolomojskogo-centrenergo-zakupae-357297/
тока о своем желудке думают зебики.
Когда им говорилось что нужно думать о стране то они говорили что им всеравно что там в стране если в холодильнике пусто
знаешь кто в нерабочее время работает? тот, кто работать не умеет! 100 дней(!!!!) не хватило чтобы определиться с кандидатурой. о чем тут говорить?...
Источник: https://censor.net.ua/r3144950"
и при чем тут зеленка??? вот источник назначений )))))