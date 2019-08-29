 Сенцова доставлено в московське СІЗО "Бутирка" в межах процесу обміну, - російський "Интерфакс"

Як повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело, Сенцова переправлено з колонії в ЯНАО, де він відбував покарання, в Москву, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника агентства, українця доставлено до столиці в межах процесу обміну, який триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку зі звільненням Вишинського в Росії мають звільнити Сущенка та Сенцова, - ОБСЄ

Раніше телеграм-канали повідомили, що українця було внесено до списку для обміну утримуваних осіб між РФ та Україною. При цьому адвокати Сенцова ці відомості не змогли підтвердити.

Ольга Дінзе розповіла, що ще вчора Сенцов отримав лист у Лабитнангі, однак спецетап авіацією міг перевезти його протягом дня.

"Ми можемо все дізнатися, якщо Сенцов відповість на наш лист, який він отримав учора (28 серпня. - Ред.)", - пояснила Дінзе.