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 Політика України
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Все про:визволення (286) Сенцов (753)

 Сенцова доставлено в московське СІЗО "Бутирка" в межах процесу обміну, - російський "Интерфакс"

Режисера, українського політв'язня Олега Сенцова, утримуваного Кремлем у заручниках, доставлено до Москви і поміщено в СІЗО-2 ("Бутирка").

Як повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело, Сенцова переправлено з колонії в ЯНАО, де він відбував покарання, в Москву, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника агентства, українця доставлено до столиці в межах процесу обміну, який триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку зі звільненням Вишинського в Росії мають звільнити Сущенка та Сенцова, - ОБСЄ

Раніше телеграм-канали повідомили, що українця було внесено до списку для обміну утримуваних осіб між РФ та Україною. При цьому адвокати Сенцова ці відомості не змогли підтвердити.

Ольга Дінзе розповіла, що ще вчора Сенцов отримав лист у Лабитнангі, однак спецетап авіацією міг перевезти його протягом дня.

"Ми можемо все дізнатися, якщо Сенцов відповість на наш лист, який він отримав учора (28 серпня. - Ред.)", - пояснила Дінзе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145235
 
   
 Топ коментарі
 
это докажет что пуйло договорился с зуйло
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И это плохо?
Если он доказал, что можно договорится о Сенцове, что для порошенко оказалось невозможным. Глядишь и о реальном перемирии можно.
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Это не хорошо не плохо это капитуляция перед врагом! Сначала воры обворуют твою хату, а когда им поймают они четсно тебе половину вернут!
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Скорее бы....Пора уже менять всех на всех. Но пусть Сенцов будет "первой" ласточкой.
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Всих їх можна було давно обміняти чи викупити. Але не хочуть, лише тому, що поки вони в бутирці - у них є цінність, і на них рубають гроші. Великі й малі. А на волі з них вигода нульова.
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а як бути з тими "Участниками этой группы, предположительно действовавшей по указанию украинского «Правого сектора», следствие называет Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко, Никиту Боркина, Илью Зуйкова, Энвера Асанова и Степана Цириля. Чирний и Афанасьев к июлю 2015 года были уже осуждены, а Боркин, Зуйков, Асанов и Цириль - объявлены в розыск"
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Вы все врете, Вышинский настоящий честный журналист мы не будем ничего менять бла бла бла...
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ага, вже встрічалі надю - он чим розвернулось
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А яке відчуття було коли воно вилізло з літака..... г*споди, так провела ФСБ всім по губах - гідно ввійти в посібники по западлу. Це просто як Чєчєтов("горить вічно") висрав: как катят развєлі
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Ууууу, моряки, Сенцов. Если дельце выгорит, Зеленский уже докажет, что не зря скинули пеппу.
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это докажет что пуйло договорился с зуйло
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И это плохо?
Если он доказал, что можно договорится о Сенцове, что для порошенко оказалось невозможным. Глядишь и о реальном перемирии можно.
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Это не хорошо не плохо это капитуляция перед врагом! Сначала воры обворуют твою хату, а когда им поймают они четсно тебе половину вернут!
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нет желания с кем то из пленённых поменятся местами ?
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насколько я помню, это не первый обмен, то есть раньше обмен был перемогой, а сейчас зрадой?
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беспроиграшный вариант. если Сенцов окажется типо Гади то можно сказать какой нехороший Пепа слепил с Сенцова мученика, вы же и скажите.
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Ну это петруха отдал за одну гадю двух ГРУ-шников. Ещё и медведчука попиарил.
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СБУ, упакуйте еще с десяток кацапов, нужен обменный фонд
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так в ВР заходишь и пакуешь всю "Слугу народа"! Можно еще за "жиддя" прихватить и половину партии Порошенка!
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"Азов" сьогодні одного іхтамнета захопив у полон.
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взяти б оту бутирку і **здонути всьому милому кацапському народу по тупій довбешці!
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Все залежить тільки від керівництва московитів.Але щось не віриться,що вони би просто так обмінювали,думаю ще щось виторгували для себе.
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Г8, зняття санкцій, номінація ***** на нобєля по миру. Крим оставят в качєствє бонуса. А за дамбас затянут всю Україну в тайожний саюз
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qob Я думаю.що спочатку вони хочуть,хочаби послаблення санкцій.Донбас нам засунути,але на своїх умовах і щоб Україна його відновлювала сама.Вже потім це може привести до дуже поганих наслідків.
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***** мало відпустити моряків ще раніше в обмін на парє. За наших бранців говорять постійно на всіх рівнях в тому числі і на г7. Так що приписувати заслугу зє якось не доречно
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Та да , не дай бог , Пепо остался бьі на второй срок , Сенцов так и сгнил бьі в солнечной Лабьітнанге. Имхо
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Кошмар что рашисты из человека сделали. Если бы не знал то можно было подумать что ето фото из фашистского концлагеря 1943 года
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А он разве не сам голодовку объявлял ?
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Хочеш з ним помінятися? Тільки ТАМ компа нема...
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в рамках процесса обмена? ))) нет. вчера озвучено-в рамках больших договоренностей. обмен, снятие санкций с рашки, амнистия по бамбасу, особый статус, выборы, Украина-федеративное государство. про АРК забыли навсегда. за такой ход в 2014 можно было еще 100 ярдов получить, и бесплатный газ лет на 20. тут из песни слов не выкинешь, "путен всех переиграл".
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***** забрав Крим та тероризує Донбас, а після обміну Сєнцова та ше якоїсь наді мордор приймуть в Г8, знімуть санкції, забудуть той Крим а ***** номінують на нобеля по миру
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При Порошенко заарештували Вишинського, як відповідну дію. І для обміну.
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Интересно ка Пу объяснит такой прогиб перед ЕС/США.
Нужен закон, что каждый россиянин найденный в Украине и не пересекавший пункт пропуска, получает статус террориста. Суд принимает этот факт как доказательство и лишь устанавливает срок наказания .
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