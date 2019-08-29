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 Політика України, Київські новини
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Все про:КМДА (686) Кличко (684) Богдан Андрій (146)

 Я не маю персонального конфлікту. Я вважаю, що дуалізм нам не потрібен, - Кличко про розділення повноважень мера Києва і глави КМДА

Мер Києва Віталій Кличко назвав ініціативу глави Офісу Президента Андрія Богдана про розділення посад мера Києва і голови КМДА централізацією.

Про це мер розповів у кулуарах ВРУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Я не маю персонального конфлікту. Я відстоюю інтереси киян ... Вважаю, що дуалізм нам не потрібен ... Я не відстоюю посади. Але вважаю, те, що відбувається - це не децентралізація, а централізація", - заявив він.

На уточнювальне запитання про те, чи буде спілкуватися з Главою Офісу Президента Андрієм Богданом, який, ініціював його відставку, Кличко повідомив, що "вже їде з парламенту".

Також мер Києва нагадав, що звернувся в КСУ щодо роз'яснення про правомірність заняття посади мера і глави КМДА.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроєкт, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145231
 
   
 Топ коментарі
 
Смешной он. А должность главы КГГА придётся сдать.
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Спорю, что он сам не знает, что такое дуализм. Но воду греть таки будем)??
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Пидалик уходи - ты просрал своё имя, променял на коррупцию и казнокрадство и в глазах киевлян ты ничтожество теперь.
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Кляча, почему за 5 лет соевого правления в Киеве не появились райрады? Это так ты отстаиваешь децентрализацию?
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ты бы вышел к мэрии, потребовал, у нас демократия или нет?
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Выходил на разные митинги.. Голосовал специально за Зеленского, что бы тот убрал Клячу. Все равно я виноват, что Кляча ворует?
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Кляча не ворует, кляча смотрит в завтрашний день, абырвалг...
Снача мэр вор-наркоман, теперь мэр вор-депил - хватит!
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За такие вопросы Виталий может вызвать тебя на дуализм,раньше чем вчера,верней вчера но не раньше
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Ха,если бы он был дебилом разве он мог быт 10 раз подтянуться?
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Если бы он мог 10 раз подтянуться, то справился б со словосочетанием «судебные эксперты» за 10 секунды, а не за 20 )
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Смешной он. А должность главы КГГА придётся сдать.
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навіть якщо її відберуть в нього, то представник від слуги урода дууже скоро буде сцати навіть зайти в кмда без гвардійців авакова та удо
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Какие проблемы прийдёт с гвардейцами и положат всех фейсом в пол
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Хуже может быть только если лежащие на полу обмочаться🎠😁
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або прийдуть тітухани і почнуть всіх пиз..ти. чи кличко наваляє богдану
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кличко гнилой шкаф, Богдан его в унитаз смоет,
кто придёт поддерживать педалика ? дякула Мирослав Олешко ?
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богдан може лише силовим способом.,ховаючись за сбу чи мвс.бо вийти на ринг- знаєте сцикотно.зрештою такий вже в нас гарант сцикло. хтось та буде. але будемо знати по факту
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н могу понять зебилоидную логику. везде где шныри кало,мойского влазят в денежные потоки и направляют их на себя, от вас неуемная радость. скулили весь апрель и май про "любих друзив Порощенко", теперь друЗИ шута и его хозяина. все ок?
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Как там Петюня поживает,ещё меряет корону,просит называть его ваше величество?😁
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Дуализм Нам не нужен ))) Сказал Виталя Витале
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Спорю, что он сам не знает, что такое дуализм. Но воду греть таки будем)??
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Пидалик уходи - ты просрал своё имя, променял на коррупцию и казнокрадство и в глазах киевлян ты ничтожество теперь.
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Кличко: "Дуализм нам не нужен, я и сам неплохо справляюсь".
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Витаталик если что, позвонит Джулиани, берегись Богдан !
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