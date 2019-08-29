 Воїни "Азова" відбили атаку окупантів під Горлівкою: знищено чотирьох найманців РФ, одного захоплено в полон

Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Подвиг бійців "Азова". Сьогодні вночі, 29 серпня, російські окупаційні війська здійснили збройну провокацію та обстріляли підрозділи полку Нацгвардії "Азов" у районі Горлівки. Однак під час патрулювання "сірої зони" розвідгрупа полку Нацгвардії "Азов" виявила підрозділ російських окупаційних військ. У ході короткого бою 4 російських найманців знищено на місці, 1 важко поранено й узято в полон, йому надається допомога. Захоплено документи, зброю, зроблено фото- і відеофіксацію спроби порушення російськими військами Мінських угод та умов припинення вогню.

З нашого боку втрат немає. Майстерні дії особового складу "Азова", спрямовані на дотримання режиму "хлібного перемир'я", заслуговують найвищих державних нагород", - написав він.

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