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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Пам'яті Героїв Іловайська: біля Стіни пам'яті відбувся молебень за загиблими українськими воїнами в Іловайську. ФОТОрепортаж

Вчора, 28 серпня, на Михайлівській площі біля Стіни пам'яті відбувся молебень за загиблими в серпні 2014-го в Іловайському котлі українськими воїнами. Сотні сімей і побратимів бійців із портретами родичів і українськими прапорами серед сотень фотографій вишукують рідні обличчя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Важко усвідомлювати, що всі ці портрети — це наші загиблі діти, які ніколи не повернуться додому. Хоч як нам важко все це пережити, ми мусимо пам’ятати, що нашим дітям було набагато важче, ніж нам, тому — не здаватися! Адже ми живі доти, доки живе пам’ять про нас. Зазвичай пам’ять про батьків несуть діти. Росія перевернула природне коло життя і тепер ми — батьки — бережемо пам’ять про наших дітей", — каже мати загиблого п’ять років тому у цей день бійця з 51-ї бригади Людмила Гуменюк.

Помолитися та віддати шану загиблим Героям сьогодні прийшло багато родин полеглих українських воїнів — матері, дружини, діти, побратими, волонтери з усіх регіонів України.

"Час не лікує рани, проте може стирати з пам’яті імена тих, завдяки кому ми живемо. Тому наша справа нести імена наших героїв і пам’ять про ці події крізь час для майбутніх поколінь", — каже дружина ветерана, Голова ВГО "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО", Наталя Московець.

Також читайте: Список 272 українських Воїнів, загиблих і зниклих безвісти в районі Іловайська 29 серпня 2014 року

Памяті Героїв Іловайська: біля Стіни памяті відбувся молебень за загиблими українськими воїнами в Іловайську 01
Памяті Героїв Іловайська: біля Стіни памяті відбувся молебень за загиблими українськими воїнами в Іловайську 02
Памяті Героїв Іловайська: біля Стіни памяті відбувся молебень за загиблими українськими воїнами в Іловайську 03
Памяті Героїв Іловайська: біля Стіни памяті відбувся молебень за загиблими українськими воїнами в Іловайську 04
Памяті Героїв Іловайська: біля Стіни памяті відбувся молебень за загиблими українськими воїнами в Іловайську 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145229
 
 
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Вічна пам'ять і шана загиблим воїнам за волю та незалежність України
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В ответ на предложение "надо просто перестать стрелять" оккупанты выстрелили в машину с медиками ВСУ.
Это напоминание новоизбранным нардепам: с кем они собираются договариваться о "мире".
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прощитались камандіри і сльози рідних . а всерівно на когось переведуть вину
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