 До розгляду Радою підготовлено 465 законодавчих актів, зокрема зміни до Конституції, - Стефанчук

"465 - це не (кількість підготовлених. - Ред.) змін до Конституції України, а 465 законодавчих актів і змін до законів, зокрема зміни до Конституції", - сказав Стефанчук журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, коментуючи свої слова про нібито 465 підготовлених змін до Конституції України, він зазначив, що, "очевидно, позначилася втома".
Стефанчук розповів, що серед підготовлених змін до Конституції - зменшення чисельності Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів.
чи таки забрехалися тому півроку?
Знов слова не дотримали...
Ответьте мне на 1 единственный вопрос: Кто автор всех этих законопроектов, если зепутаты только приняли присягу и дупля не отбивают в законотворчестве, а у клоуна тупо не было времени на подготовку даже 1 законопроекта?
И так между делом напомню, что согласно ст 93 Конституции, правом законодательной инициативы принадлежит только: Президенту Украины, народным депутатам Украины, Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.
Сначала, законопроекты добавить в регламент ВР, а это невозможно, пока не будет спикера...., а спикера не будет, пока не будет оффициально сформирована коалиция и правительство!!!
Завтра в Україні почнеться диктатура..
Після усунення Авакова..
порохоботи,свою гнилу демагогію і спробу 'колективного наїзду' засуньте собі в дупу ! )
А Україна вимагає змін на краще - і вона їх отримає.
отдохните писатель,и мой совет-больше читайте
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·12 ч
Пишуть, що нова Верховна Рада України
@verkhovna_rada
планує внести 465 змін до Конституції #України.
У США за 200 років до Конституції США було внесено 27 змін.
Переможці парламентських виборів в Україні просто не розуміють правову природу Основного Закону України.
Особисто я би Конституцію скоротив до Преамбули і більше не рухав )
КС теж..
Можно заголовок просто....., я вот сходу придумал....
"Конституция Украины регламентируется законными и подзаконными актами принятыми Правительством Украины" - (прилагаются)...
Точка...
5 стран без Конституции
1. Великобритания
Великобритания не имеет конституции. Конституция Великобритании - некодифицированная конституция, состоящая из законов, прецедентов и конституционных обычаев Великобритании, которые определяют порядок формирования и полномочия органов государства, принципы взаимоотношений государственных органов между собой, а также государственных органов и граждан. В стране нет какого-либо единого документа, который можно было бы назвать основным законом страны. Нет даже
точного перечня документов, которые бы относились к Конституции.
2. Канада
Конституции в Канаде тоже нет. Канадская Конституция - это не единый юридический Акт, а, скорее, понятие, которое обозначает и объединяет важнейшие законы в Канаде. Конституция Канады состоит из: Акта о Канаде 1982, актов и приказов, указанных в его приложении (включая Конституционный акт 1982), и каких-либо поправок к этим документам. Фактически последние включают в себя все британские законодательные акты, предшествующие Акту о Британской Северной Америке или изменяющие его
3. Израиль
В формальном варианте Конституция в Израиле отсутствует. Роль Конституции государства Израиль выполняет, так называемый, свод «Основных законов», в котором регулируется и демократичный характер израильского государства и парламентская власть, а также все основные законы.
4. Новая Зеландия
Конституция Новой Зеландии - некодифицированная конституция, состоящая из ряда статутов (актов парламента), Договора Вайтанги, распоряжений Исполнительного Совета, жалованных грамот, решений судов и неписаных конституционных обычаев. В конституции Новой Зеландии нет ни одного высшего документа или высшего закона.
5. Швеция
Шведская конституция состоит из четырех актов:
Акт о престолонаследовании, одобрен риксдагом( однопалатный парламент Швеции)
Акт о свободе печати
Акт о форме правления
Акт о свободе выражения взглядов
Акт о риксдаге 1947 года занимает промежуточное положение между основным законом и обычным статутным правом. Акт о форме правления является самым важным конституционным документом. Он вступил в силу в 1975 году, сменив Акт о форме правления от 1809 года.
6. Сан-Марино
Хоть конституция Сан-Марино считаеться одной из самых старых письменных Конституций в мире (8 октября 1600 года), но конституцией она как-такой не является. Конституция Сан-Марино состоит из двух нормативных актов - Законодательного статута республики Сан-Марино и Декларации прав граждан и основных принципов государственного устройства Сан-Марино.
Разумков )
и быстро так...
и кто принял решение ХЗ..
Але поки що це лише заявка. Всі пам'ятаємо "потужні реформи" мародера, метою яких було "жити по-новому" так, щоб жити по-старому... І у мародера це вийшло - все ж таки досвід загрібання до себе і під себе - великий...
Побачимо, як з наслідками януковсько-порошенківського валу брехні і крадіжок справиться Зеленський з командою...
Вы также не помните, что порохло было во всех властях, занимая КЛЮЧЕВЫЕ должности: Секретарь СНБО, Министр экономики, Министр иностранных дел, Глава наблюдательного совета Нвцбанка, для чего ПЯТЬ РАЗ сменило ЧЕТЫРЕ партии:
СДПУ(о) (1998-2000)
Партия регионов (2000-2001)
Европейская солидарность (2001-2005, с 2019)
Наша Украина (2005-2010)
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И всё это время Украина катилась и катилась вниз, нищала, теряла потенциал...
А ********* приобретало!