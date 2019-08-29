 До розгляду Радою підготовлено 465 законодавчих актів, зокрема зміни до Конституції, - Стефанчук

"465 - це не (кількість підготовлених. - Ред.) змін до Конституції України, а 465 законодавчих актів і змін до законів, зокрема зміни до Конституції", - сказав Стефанчук журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, коментуючи свої слова про нібито 465 підготовлених змін до Конституції України, він зазначив, що, "очевидно, позначилася втома".

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Стефанчук розповів, що серед підготовлених змін до Конституції - зменшення чисельності Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів.