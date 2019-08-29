 Зеленський прибув у Раду на урочисте засідання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ
У Раді також присутні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.
У ложі уряду перебувають члени Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Очікується, що глава держави виступить із посланням.
Як повідомлялося, у Верховній Раді розпочалося урочисте засідання для прийняття присяги новообраними депутатами.
Після цього має розпочатися перше засідання першої сесії ВР IX скликання.
Игорь Валерьевич с ним разговаривает все время...
Так что спок...
Не в смысле подтереться, а шоб простые короткие предложения не читать по бумажке.
За 100 дней Коломойский получил рычаги и преференции практически во всех сферах экономики. Власть уже узурпирована им практически полностью.
Чем дольше мы будем чесаться, тем труднее будет это остановить.
Причем я говорю не о мирных акциях с позитивными студентиками, шариками и флажками, а о быстрой физической ликвидации всех агентов влияния Бени, включая его самого.
С 7 утра и до 8.45 гулял в Мариининском. Такого количества ментов не видел очень давно. Аватозаки прибыли. Кого или чего боиться чмо, которое утверждает, что его поддержало 73% населения?
Це Порошенко поцупив.