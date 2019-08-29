 Нардепи Верховної Ради 9 скликання склали присягу. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час урочистого засідання Верховної Ради 9 скликання народні депутати склали присягу. До присяги нардепів привів найстарший нардеп Юлій Іоффе.

Після прочитання тексту присяги хор виконав Молитву за Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув у Раду на урочисте засідання

Потім спікер ВР попереднього скликання Андрій Парубій оголосив перерву в засіданні до 13 години для підписання народними депутатами тексту присяги, отримання нагрудного знака нардепа.

Також за цей час народні депутати мають зареєструватися для участі в першому пленарному засіданні Верховної Ради нового скликання, яке має розпочатися о 13.00.

Після цього Парубій закрив урочисте засідання ВР 9 скликання.