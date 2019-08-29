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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (5407) Фріз (134) Рахманін (7) Європейська Солідарність (94)

 На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України. ФОТОрепортаж

Народні депутати від партії "Європейська Солідарність" розклали на робочі місця новообраних депутатів головний примірник газети "Дзеркало тижня" до Дня Незалежності з фотографіями матерів, які віддали своїх дітей державі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

"Перший день нового скликання розпочали з однодумцями Іванною Климпуш-Цинцадзе, Олегом Синюткою, Володимиром Ар'євим, Софією Фединою, Миколою Величковичем, Вікторією Сюмар, Ростиславом Павленком, Михайлом Бондарем з того, що розклали на робочі місця новообраних депутатів головний примірник "Дзеркало тижня - Зеркало Недели" до Дня Незалежності із фотографіями матерів, які віддали найдорожче державі", - йдеться в повідомленні.

"Ми впевнені, що це має нагадувати всім народним обранцям про зобов’язання та відповідальність. Про ті, червоні лінії, які не можна переходити. Про служіння державі", - підсумувала Фріз.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Своєю чергою новообраний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін на своїй сторінці в мережі Facebook пише: "Щоб зрозуміти ціну незалежності треба дивитися правді в очі. Дякую колегам з "Дзеркала тижня". Ті, хто цього не читав і не бачив, - наполегливо рекомендую. Особливо в цей день, день пам'яті полеглих".

На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України 01На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України 02
На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України 03
На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України 04
На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145222
 
   
 Топ коментарі
 
дешевые понты от людей мародеривших на всем и везде))
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Петру Олексійовичу покласти як мінімум 10 екземплярів.
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Петру Олексійовичу покласти як мінімум 10 екземплярів.
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в АП Петра Олексеевича весели фото войнов, в охфисе Вовки Зеленского весят картинки с ларьками шаурмы.
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Клоуны, фотографы, безработные и т.п. рассядутся в кресла и хоть узнают, что война.
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Странный способ напомнить о своих "достижениях", хотя после бигбордов с пуйлом и похлду к следователю с детьми уже ничему не удивляюсью На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України - Цензор.НЕТ 8219
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дешевые понты от людей мародеривших на всем и везде))
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А что только пепа может удерживать скупую слезу?
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надоело уже спрашивать, но вы ж повторяете как попугаи, так что ж все-таки конкретно намародерено было? "все и везде" - говно ответ, т.к. Роттердам+ и Свинарчуки оказывается уже нифига не мародерство, а даже наоборот, потому хотелось бы конкретики.
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Та да, главный ПЕС с ****** крутил "кручу, верчу, минским договорняком обмануть хочу", а виновны вновь избранные депутаты
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Это неинтересно "слугам народа".
Вот если бы были разложены инструкции: как ещё повысить доходы Коломойского, тогда был бы ажиотаж.
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А что мешало твоему Пети за 5 лет принять такой день памяти , а не пиарится сегодня с цветами и газетами ? **** за 5 лет даже не вспомнило о своей « заслуге «
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Безробітним Зе-петеушника і Зе-безрпобітним випускникам трускавецької школи сєтєвого маркетинга то не сподобається бо це нагадування про їхню капітулянтську і колаборантську політику їхнього босса щодо вбивць наших воїнів під Іловайськом
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А на месте ЭС надо было разложить фото пап гладковских.
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Коломойский "выступил в защиту", сказав "может" - а Порошенко вернул Свынарчука руководить "Богданом".
Кто из двоих барыг хуже?
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Фриз-притормаживания в играх, когда картинка на экране замирает, а потом сменяется следующей, с пропуском тех действий, которые произошли в промежуток между ними. Говорящая фамилия у неё.
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чем в более полной мере приходит осознание, что есть *********, тем больше начинает разрывать пороховату. и не только на "цензоре". правда количество пороховаты резко сократилось, это да.
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верх цинізму!
робити флеш-моби на чужому горі !!!
багато діток), владних бонз, дійсно воювали на фронті?
добре, шо за песа), проголосувала незначна кількість Українців!
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Це нагадування.
І правильно. Бо ЗЕ поприбирав картини війни, натомість пінгвінів порозвішував.
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це не нагадування, це спроба піаритися на чужому горі,
і твого божества, не обрали не тому шо він патріот, а томушо) брехня це є перша і головна особливість ліксєїча), всіх вас - поршкових! На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України - Цензор.НЕТ 1107
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В парламенті мають бути і плакати і картини війни на Донбасі.
Щоб вони щоразу дивились і думали.
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І не лише про війну на Донбасі. Щоб забжди нагадували яка це підступна і підла мерзота - россійська орда.
На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України - Цензор.НЕТ 7925
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КОЛИ ХЛОПЦІ СОТНЯМИ ГИНУЛИ ПІД ІЛОВАЙСЬКОМ, ВИХОДЯЧИ З ОТОЧЕННЯ НА АВТОБУСАХ -
ПОРОШЕНКО ТІШИВ СЕБЕ ПАРАДОМ БРОНЕМАШИН.
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От тварюка. За руцький мір, виродку. За Путіна, Гіркіна, Бабая, Захарченко... Путян, вяді войска!
Ці хлопці землю свою захищали, свою державу, а от Моторола твоя що?
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Макрону можно было бы экземпляр выслать.
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Зелюкам не понравится, шаварму бы разложили, тогда да.
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Хаос и перевод стрелок
любимый способ скрыть хвосты
сериал "Карточный домик"
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Їм не портрети треба розкладати а кожного на рік на фронт відправити на передову і в першу чергу "медведчуків" "козаків" "шуфричів" і "рабіновичів" на чолі з "бароном мальдівським"!!!
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ОГО скільки зебобіків набігло, як тільки вофка сикло щось зробить не те - їх не має, а як всяку фуйню "покладуть", так, тут-як-тут
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