 На місця нових депутатів у Раді розклали газети із зображеннями матерів, чиї діти загинули у боротьбі за незалежність України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

"Перший день нового скликання розпочали з однодумцями Іванною Климпуш-Цинцадзе, Олегом Синюткою, Володимиром Ар'євим, Софією Фединою, Миколою Величковичем, Вікторією Сюмар, Ростиславом Павленком, Михайлом Бондарем з того, що розклали на робочі місця новообраних депутатів головний примірник "Дзеркало тижня - Зеркало Недели" до Дня Незалежності із фотографіями матерів, які віддали найдорожче державі", - йдеться в повідомленні.

"Ми впевнені, що це має нагадувати всім народним обранцям про зобов’язання та відповідальність. Про ті, червоні лінії, які не можна переходити. Про служіння державі", - підсумувала Фріз.

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Своєю чергою новообраний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін на своїй сторінці в мережі Facebook пише: "Щоб зрозуміти ціну незалежності треба дивитися правді в очі. Дякую колегам з "Дзеркала тижня". Ті, хто цього не читав і не бачив, - наполегливо рекомендую. Особливо в цей день, день пам'яті полеглих".









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