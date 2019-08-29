 Список 272 українських Воїнів, загиблих і зниклих безвісти в районі Іловайська 29 серпня 2014 року

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці у Facebook опублікував список, складений заступником Національного військово-історичного музею Міноборони Ярославом Тинченком.

Список публікується вперше:

Штаб оперативного командування "Південь"

1. Гладков Андрій Валерійович

2. Грачов Олексій Георгійович

3. Губа Яків Миколайович

4. Світличний Олександр Григорович

51-а окрема механізована бригада

5. Білець Петро Васильович

6. Бірюков Роман Ростиславович

7. Богайчук Павло Володимирович,

8. Ващищин Олег Анатолійович

9. Войчук Олександр Анатолійович

10. Волков Микола Васильович

11. Дем`яник Сергій Валерійович

12. Деркач Олександр Петрович

13. Дремлюх В`ячеслав Анатолійович

14. Жук Сергій Володимирович,

15. Засєкін Вадим Олександрович

16. Зелінський Василь Аркадійович

17. Івкун Василь Дмитрович

18. Ільяшенко Роман Ігоревич

19. Іонов В`ячеслав Анатолійович

20. Коцюк Руслан Володимирович

21. Кривенчук Юрій Анатолійович,

22. Кушнір Ігор Миколайович

23. Лавренчук Юрій Васильович,

24. Малиш Віталій Васильович

25. Перепелиця Олександр Юрійович

26. Півоваренко Павло Васильович

27. Посполітак Андрій Васильович

28. Саксін Андрій Михайлович

29. Семенщінков Олександр Анатолійович

30. Смірнов Сергій Генадійович

31. Тарасюк Богдан Володимирович

32. Тарасюк Олексій Васильович

33. Шванк Олег Миколайович,

34. Ярмолюк Олександр Петрович

93-я окрема механізована бригада

35. Абашин Герман Едуардович

36. Алекса Євген Альгімантасович

37. Анікін Максим Євгенович

38. Балагланов Павло Юрійович

39. Банас Юрій Олександрович

40. Баранов Роман Олександрович

41. Борищак Олексій Андрійович

42. Бублик Олександр Сергійович

43. Вільковський Володимир Вікторович

44. Власов Ігор Олександрович

45. Горобинський Олександр Сергійович

46. Графа Олександр Іванович

47. Гречаний Олександр Васильович

48. Денисов Дмитро Миколайович

49. Денщіков Андрій Анатолійович

50. Діллєр Роман Олександрович

51. Древаль Олексій Вікторович

52. Дрьомін Ярослав Павлович

53. Дубовик Руслан Вікторович

54. Дудка Юрій Андрійович

55. Думчик Ярослав Юрійович

56. Зелінський Гавриіл Вікторович

57. Зранко Дмитро Олексійович

58. Ілляшенко Віктор Володимирович

59. Ільїн Віталій В`ячеславович

60. Каліберда Артем Миколайович

61. Калінін Сергій Володимирович

62. Карпов Юрій Юрійович

63. Кирилов Антон Сергійович

64. Клевчук Іван В`ячеславович

65. Комаров Ігор Олексійович

66. Кравцов Роман Анатолійович

67. Кузьма Микола Володимирович

68. Курочка Олег Анатолійович

69. Куценов Олександр Сергійович

70. Кушіль Олександр Вікторович

71. Лобов Дмитро Олексійович

72. Логвиненко Василь Васильович

73. Лозинський Андрій Володимирович

74. Лотоцький Олег Михайлович

75. Марченко Денис Миколайович

76. Мордюк Микола Олександрович

77. Назаренко Дмитро Анатолійович

78. Неревенько Олег Леонідович

79. Нещерет Сергій Анатолійович

80. Обидєнніков Ярослав Миколайович

81. Ольховський Андрій Олексійович

82. Погорілий Віктор Сергійович

83. Польський Дмитро Олександрович

84. Попель Андрій Вячеславович

85. Прохоров Микола Олександрович

86. Ревуцький Артем Михайлович

87. Ременюк Сергій Сергійович

88. Ровенський Дмитро Олександрович

89. Романов Федір Анатолійович

90. Рубан Дмитро Вікторович

91. Савченко Роман Михайлович

92. Сєргєєв Олексій Віталійович

93. Сидоренко Сергій Іванович

94. Сінько Ярослав Олегович

95. Слабоус Андрій Олександрович

96. Соловйов Роман Юрійович

97. Сухомлін Дмитро Олександрович

98. Тимощук Кирило Володимирович

99. Ткаченко Ігор Юрійович

100. Ткачук Сергій Андрійович

101. Троценко Ігор Анатолійович

102. Усс Степан Миколайович

103. Ушаков Павло Геннадійович

104. Ходак Віктор Григорович

105. Хомчук Олег Васильович

106. Цибенко Віктор Миколайович

107. Чернов Олександр Олександрович

108. Шахник Євген Юрійович

109. Швець Михайло Олександрович

110. Шевченко Сергій Юрійович

111. Шумейко Микола Миколайович

112. Яковець Роман Михайлович

113. Яковлєв Олег Миколайович

114. Ясногор Сергій Володимирович

17-а окрема танкова бригада

115. Алексаніч Олег Іванович

116. Бадіченко Станіслав Сергійович

117. Калакун Віталій Анатолійович

118. Король Віталій Вікторович

119. Кузьмін Дмитро Вікторович

120. Мілащенко Василь Олексійович

121. Петров Євген Анатолійович

122. Погорілий Олексій Валерійович

123. Розуменко Артем Олександрович

124. Трофімов Олексій Володимирович

55-а окрема артилерійська бригада

125. Габчак Іван Миколайович

126. Севостьянчик Дмитро Олександрович

3-й окремий полк спеціального призначення

127. Волкотруб Віталій Юрійович

128. Зіноватний Віталій Вікторович

129. Карнаух Віктор Вікторович

130. Кривенко Максим Ігоревич

131. Панченко Дмитро Миколайович

132. Придатко Дмитро Миколайович

133. Слободенюк Роман Олександрович

8-й окремий полк спеціального призначення

134. Андріюк Євген Олександрович

73-й морський центр спеціального призначення

135. Заграничний Валентин Анатолійович

136. Костюк Володимир Миколайович

121-й окремий лінійно-вузловий полк зв`язку

137. Кифоренко Борис Борисович

138. Солодовник Євген Олегович

139. Юрковець Ігор Володимирович

91-й окремий полк оперативного забезпечення

140. Бережний Юрій Олександрович

502-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби

141. Куденчук Іван Миколайович

55-й окремий автомобільний батальйон

142. Васін Михайло Валентинович

39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2"

143. Ністратенко Сергій Олександрович

144. Самосадов Олександр Сергійович

40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас"

145. Бондарчук Олег Володимирович

146. Гажур Олександр Анатолійович

147. Голота Юрій Васильович

148. Джадан Іван Миколайович

149. Долгов Ігор Олександрович

150. Доценко Віталій Вікторович

151. Золотаренко Руслан Георгійович

152. Карпов Олег Григорович

153. Коваленко Олег Миколайович

154. Конопацький Сергій Васильович

155. Королюк Андрій Петрович

156. Куліченко Володимир Миколайович

157. Кучер Олексій Володимирович

158. Лихогруд Андрій Григорович

159. Маркін Андрій Вікторович

160. Мельник Валерій Ігоревич

161. Мирошниченко Олександр Іванович

162. Міщишин Віталій Анатолійович

163. Нечепуренко Костянтин Володимирович

164. Остроушко Денис Валерійович

165. Прокопьєв Євген Вікторович

166. Русін Андрій Миколайович

167. Сугак Руслан Іванович

168. Темник Дмитро Вікторович

169. Тимошенко Роман Ігоревич

170. Тищенко Вадим Іванович

171. Тітенко Володимир Олегович

172. Тодосієнко Володимир Павлович

173. Толкачов Віталій Михайлович

174. Троценко Максим Миколайович

175. Хоменко Кирило Олегович

176. Шиян Андрій Вікторович

177. Яблонський Микола Миколайович

42-й батальйон територіальної оборони "Рух опору"

178. Бражник Володимир Анатолійович

2-й батальйон спеціального призначення Національної гвардії України "Донбас"

179. Бакка Олексій Вікторович

180. Балакшей Микола Миколайович

181. Баланчук Олексій Олександрович

182. Білий Василь Іванович

183. Бундіков Роман Володимирович

184. Буравчиков Олексій Юрійович

185. Ваховський Андрій Миколайович

186. Вовненко Богдан Володимирович

187. Ганя Іван Іванович

188. Глуходід Олександр Вікторович

189. Данів Михайло Богданович

190. Данілов Дмитро Анатолійович

191. Джевага Сергій Олександрович

192. Дмитренко Віктор Іванович

193. Дмитренко Віктор Іванович

194. Дятлов Сергій Володимирович

195. Журавленко Андрій Анатолійович

196. Затилюк Олексій Олександрович

197. Кабалюк Дмитро Васильович

198. Карбан Дмитро Сергійович

199. Кіктенко Гордій Олексійович

200. Ковєшніков Сергій Іванович

201. Коломієць Віталій Валентинович

202. Коновалов Юрій Іванович

203. Ложешніков Володимир Іванович

204. Лук`янченко Володимир Валерійович

205. Ляшко Андрій Андрійович

206. Маламуж Олександр В'ячеславович

207. Мартьянов Дмитро Андрійович

208. Мочалов Олександр Ігоревич

209. Палига Володимир Михайлович

210. Петихачний Леонід Михайлович

211. Петренко Павло Іванович

212. Петров Сергій Олександрович

213. Пугачов Павло Анатолійович

214. Ринкул Володимир Борисович

215. Рябов Руслан Костянтинович

216. Салівончик Руслан Сергійович

217. Сищенко Сергій Миколайович

218. Соловйов Юрій Сергійович

219. Стрюков Владислав Геннадійович

220. Тендітник Ярослав Володимирович

221. Тимошенков Дмитро Сергійович

222. Ульяницький Олег Миколайович

223. Ушаков Едуард Анатолійович

224. Харченко Євген Борисович

225. Цедік Антон Ігоревич

226. Чолокян Артур Ашотович

227. Шевчук Андрій Сергійович

228. Щербіна Андрій Вікторович

Полк патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1"

229. Брус Тарас Романович

230. Воронов Сергій Євгенович

231. Жайворонок Богдан Сергійович

232. Колдунов Єгор Олександрович

233. Комісар Володимир Юрійович

234. Курносенко Микола Юрійович

235. Макаренко В`ячеслав Володимирович

236. Матущак Юрій Віталійович

237. Пелипенко Дмитро Миколайович

238. Пошедін Максим Віталійович

239. Томілович Денис Григорович

Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ"

240. Білінській Зорян Михайлович

241. Герасимчук Ігор Степанович

242. Грицик Роман Васильович

243. Карабінович Андрій Михайлович

244. Клепач Олександр Олександрович

245. Косовчич Юрій Іванович

246. Курус Тарас Тарасович

247. Пацино Дмитро Вікторович

248. Перепічка Олег Григорович

249. Погорєлов Михайло Анатолійович

250. Сплавінський Орест Орестович

Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець"

251. Горай Олексій Зигмундович

252. Єсипок Андрій Анатолійович

253. Єщенко Віктор Васильович

254. Катрич В`ячеслав Степанович

255. Набєгов Роман Валерійович

256. Назаренко Дмитро Миколайович

257. Співачук Олександр Володимирович

258. Сухенко Максим Володимирович

259. Халус Руслан Петрович

260. Цуркан Дмитро Володимирович

Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон"

261. Вовченко Олег Павлович

262. Гребінський Олег Вільямович

263. Ковальов Володислав Вікторович

264. Мазур Павло Валерійович

265. Шаригін Артем Віталійович

Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь"

266. Ляшук Максим Володимирович

267. Помінкевич Сергій Петрович

268. Сацюк Олександр Миколайович

269. Сивий Олександр Анатолійович

270. Столярчук Мирослав Станіславович

271. Шолуха Віктор Григорович

Добровольчий Український корпус "Правий Сектор"

272. Атаманчук Роман Віталійович

Загинув 29 серпня 2016 року

56-а окрема мотопіхотна бригада

273. Кравченко Олег Вікторович

Вічна пам*ять Героям Війни за Незалежність України.

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