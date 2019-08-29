 Ніхто до нас не звертався, - Вакарчук про коаліцію зі "Слугою народу"

Про це заявив журналістам обраний нардеп, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук 29 серпня в Києві перед першим засіданням Верховної Ради нового скликання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Відповідаючи на запитання, чи пропонували представники "Слуги народу" створити коаліцію з його партією, він сказав: "Ні, ніхто до нас не звертався".
При цьому Вакарчук зазначив, що порядок денний засідання Ради сформовано, депутати мають, зокрема, розглянути законопроєкт про зняття депутатської недоторканності.
Він додав, що майбутні парламентарі готові сьогодні працювати "стільки, скільки буде потрібно".
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Делить на 2 и будет цена в Долларах США.
Чего же он ожидал?
Гном, он злопамятный....
ЙОМУ ВИСТАЧАЄ РОЛІ СОЛІСТА В ГРУПІ.
втомився,бідачка..
у Садового хоча б якісь амбіції БУЛИ..
як і у решти фракцій Ради..РІЗНІ,АЛЕ є.
"гОЛОС' -ЦЕ НОВЕ У ПАРЛАМЕНТІ.
АМЕБОПОДІБНЕ.