EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1329  25
Матеріали за темою:
Все про:Вакарчук (125) ВР (5407) коаліція (264)

 Ніхто до нас не звертався, - Вакарчук про коаліцію зі "Слугою народу"

Партія "Слуга народу" не пропонувала партії "Голос" створити парламентську коаліцію.

Про це заявив журналістам обраний нардеп, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук 29 серпня в Києві перед першим засіданням Верховної Ради нового скликання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Відповідаючи на запитання, чи пропонували представники "Слуги народу" створити коаліцію з його партією, він сказав: "Ні, ніхто до нас не звертався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герасимов: "Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина""

При цьому Вакарчук зазначив, що порядок денний засідання Ради сформовано, депутати мають, зокрема, розглянути законопроєкт про зняття депутатської недоторканності.

Він додав, що майбутні парламентарі готові сьогодні працювати "стільки, скільки буде потрібно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145219
 
 
 Топ коментарі
 
абсолютная власть еще не кого и не когда не делали лучше - это как медленный яд мозга - включение режима - бог
 показати весь коментар
 
И не обратится. У СН неформальная коалиция с ОПЗЖ.
Никто к нам не обращался, - Вакарчук о коалиции со "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 2498
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Почему ещё "на декілька місяців", разве с неизбранием порошенка не наступил обещанный аппокалипсис ?
 показати весь коментар
 
 
нет нет нет !!!
счастье счастье счастье !!!
 показати весь коментар
 
До тебе, Славку, ні, а от до твоїх депутатів - так. Слугам теж прислуга потрібна. Особливо, коли хочеться зґвалтувати Конституцію.
 показати весь коментар
 
 
абсолютная власть еще не кого и не когда не делали лучше - это как медленный яд мозга - включение режима - бог
 показати весь коментар
 
 
Океан Ельзи (Океан Эльзы)
Минск-Арена
г. Минск, пр-т Победителей, 111

Расписание

20 сентября, пятница 20:00 Купить билет

https://afisha.tut.by/concert/okean_elzi/

20 сентября, Минск-Арена. 20:00
Цена билета: от 70 до 240 руб. Фанзона - 160 руб, танцпол - 100 руб.
Билеты можно приобрести на AFISHA.TUT.BY
Справки по телефону: +375 29 650 11 33

Делить на 2 и будет цена в Долларах США.
 показати весь коментар
 
Ну если тебе не предлагали, тогда не стоит и рыпаться, как прошлый раз, иди лучше пой.
 показати весь коментар
 
 
ну так Славик против Сопли топил перед выборами...

Чего же он ожидал?
Гном, он злопамятный....
 показати весь коментар
 
 
И не обратится. У СН неформальная коалиция с ОПЗЖ.
Никто к нам не обращался, - Вакарчук о коалиции со "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 2498
 показати весь коментар
 
 
- Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к нашим играм.(с)
 показати весь коментар
 
А Славик амбициозный, ждал когда 257 придут просить 21 и не дождался. Бывает. Никто к нам не обращался, - Вакарчук о коалиции со "Слугой народа" - Цензор.НЕТ 2932
 показати весь коментар
 
 
АГА.. СЛАВКО ВИБРАВ РОЛЬ СТАТИСТА..

ЙОМУ ВИСТАЧАЄ РОЛІ СОЛІСТА В ГРУПІ.

втомився,бідачка.. Ніхто до нас не звертався, - Вакарчук про коаліцію зі "Слугою народу" - Цензор.НЕТ 701
 показати весь коментар
 
 
славик похоже не понял, что глупость и гордость не имеют никакого отношения к здравому смыслу. пойдет он по стопам садового.
 показати весь коментар
 
 
Самопоміч хоча б на початку увійшла в Коаліцію..
у Садового хоча б якісь амбіції БУЛИ..
як і у решти фракцій Ради..РІЗНІ,АЛЕ є.

"гОЛОС' -ЦЕ НОВЕ У ПАРЛАМЕНТІ.
АМЕБОПОДІБНЕ.
 показати весь коментар
 
 
Святослав ,оно Вам надо? Ничего в жизни не стоит того чтобы связываться со сволочью.Пороживите жизнь с чистыми руками, жизнь идет ,все меняется ,но есть субстанции после которых не отмоешься за всю жизнь. Уже как будет ,но хоть детям своим в глаза на старости лет не будет стыдно глянуть,не опускайтесь до такого союза .
 показати весь коментар
 
 
Сочувствую Славке. Мне тоже было грустно когда узнал что деда мороза не существует.
 показати весь коментар
 
 
Славко вже в кааліції, за Шуфрича ж голосував.
 показати весь коментар
 
 
славік такий як дівка на виданні - але ніхто не сватає. А я голосував за оце поторочча! Ніхто до нас не звертався, - Вакарчук про коаліцію зі "Слугою народу" - Цензор.НЕТ 6105
 показати весь коментар
 
 
Не догоняю здешних критиканов... Человека спросили - он ответил... Ответил как есть... При чем тут "амеба" или "девка.." Его же не спрашивали хочет он или нет вступать в эту коалицию... Хотел бы, делал бы какие-то телодвижения в этом направлении... А так, просто дал ответ на вопрос, и это ни о чем не говорит, кроме как о том, что команда ЗЕ во врямя выборов проявляла лживый интерес к его партии. Если память мне не изменяет, как раз они заявляли, что не против видеть рядом партию Голос, вот с них и спрос.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору