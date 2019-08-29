 "Я готовий", - Арахамія про можливість очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Про це він повідомив журналістам перед початком урочистого засідання парламенту IX скликання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання, чи готовий він очолити фракцію "Слуга народу" в парламенті, Арахамія відповів: "Я готовий ... я говорю, що не було в історії України ще такого випадку, такої великої фракції. Тут є багато складнощів, але спробувати ж можна".
Да и по сути он один из немногих здравомыслящих в СН (практически сразу заявил, что большинство однопартийцев пришли в СН, чтобы продать себя подороже). Поэтому его там и не жалуют.
· У меня унутри завёлся к вам такой стремительный карамболь!(с)
В августе 2014 года общественный активист, волонтер Арахамия принял предложение председателя Николаевской облгосадминистрации Вадима Мерикова и стал его советником.
В сентябре 2014 года Давид Арахамия назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок.
В 2015 году Главная военная прокуратура ГПУ открыла уголовное производство в отношении главы Совета волонтеров при Министерстве обороны Давида Арахамии. За махинации с закупкой топлива
Не смотря на то, шо он в СН, этот чел сделал для ВСУ и Украины куда больше большинства тут пишущих.
Свой драгоценный писюн можешь тоже оставить себе. Вряд ли он ценнее волонтерства и помощи ВСУ.