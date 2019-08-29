 "Я готовий", - Арахамія про можливість очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Про це він повідомив журналістам перед початком урочистого засідання парламенту IX скликання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він очолити фракцію "Слуга народу" в парламенті, Арахамія відповів: "Я готовий ... я говорю, що не було в історії України ще такого випадку, такої великої фракції. Тут є багато складнощів, але спробувати ж можна".

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