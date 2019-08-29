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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Арахамія (22) Слуга народу (246)

 "Я готовий", - Арахамія про можливість очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Обраний народний депутат Давид Арахамія заявив про готовність очолити майбутню фракцію "Слуги народу" в парламенті.

Про це він повідомив журналістам перед початком урочистого засідання парламенту IX скликання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він очолити фракцію "Слуга народу" в парламенті, Арахамія відповів: "Я готовий ... я говорю, що не було в історії України ще такого випадку, такої великої фракції. Тут є багато складнощів, але спробувати ж можна".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145217
 
 
 Топ коментарі
 
Малец таки симпатяга. На его фоне фракция ПЕС выглядит бледно - там все зубры, с опытом государственной службы, включая военную. А тут рубаха-парень. "Я готов", - Арахамия о возможности возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде - Цензор.НЕТ 8082
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"Маладец, парниша!...". Не боится в дерьмо садиться... Ну, в любом случае, у него есть "пути отхода" - на родине, в отношении него, уголовных дел нет...Но, он надеется, как петух из басни, в навозе жемчужное зерно найти... Удачи... Хотя, скорее всего, просто измарается...
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Да кто б сомневался....косить бабло вы все готовы....в Трускавецкой аккадемии обучились....
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Малец таки симпатяга. На его фоне фракция ПЕС выглядит бледно - там все зубры, с опытом государственной службы, включая военную. А тут рубаха-парень. "Я готов", - Арахамия о возможности возглавить фракцию "Слуги народа" в Раде - Цензор.НЕТ 8082
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Нужно отдать должное, Арахамия хотя бы активно волонтерствовал для АТО, а не бегал от мобилизации.

Да и по сути он один из немногих здравомыслящих в СН (практически сразу заявил, что большинство однопартийцев пришли в СН, чтобы продать себя подороже). Поэтому его там и не жалуют.
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· Мне тоже после пансиона всё другим кажется.
· У меня унутри завёлся к вам такой стремительный карамболь!(с)
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Не долго волонтёрствовал.

В августе 2014 года общественный активист, волонтер Арахамия принял предложение председателя Николаевской облгосадминистрации Вадима Мерикова и стал его советником.

В сентябре 2014 года Давид Арахамия назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок.

В 2015 году Главная военная прокуратура ГПУ открыла уголовное производство в отношении главы Совета волонтеров при Министерстве обороны Давида Арахамии. За махинации с закупкой топлива
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Звичайниё шахрай? То через те так піарять - бо сам краде, і іншим дасть.
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"Маладец, парниша!...". Не боится в дерьмо садиться... Ну, в любом случае, у него есть "пути отхода" - на родине, в отношении него, уголовных дел нет...Но, он надеется, как петух из басни, в навозе жемчужное зерно найти... Удачи... Хотя, скорее всего, просто измарается...
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Он был эвакуирован родителями из Абхазии во время войны. Так что путей отхода у него нет.
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Ну, да... А сейчас будет прилагать усилия, чтобы превратить Украину в "Абхазию"...
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Ты хоть почитай про него шото для начала.
Не смотря на то, шо он в СН, этот чел сделал для ВСУ и Украины куда больше большинства тут пишущих.
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Ты предлагаешь "мерять писюны"? Я свой не принесу...Брезгую...
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Я предлагаю не нести агульно херню.

Свой драгоценный писюн можешь тоже оставить себе. Вряд ли он ценнее волонтерства и помощи ВСУ.
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Да кто б сомневался....косить бабло вы все готовы....в Трускавецкой аккадемии обучились....
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оговорка по фрейду «..... но здесь есть МНОГО сложностей»...при большинстве в парламенте
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