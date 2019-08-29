 Підготовча група скоротила до п'яти кількість членів комітету з питань свободи слова, який має очолити Шуфрич

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Учасники групи підтримали кандидатури Юрія Кісєля на посаду керівника комітету з питань транспорту, а Сергія Кальченка - на посаду голови регламентного комітету. Обидва вони обрані від партії "Слуга народу".

Група також зменшила із семи до п'яти кількість членів комітету з питань свободи слова: один від партії "Опозиційна платформа - За життя" і чотири від "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова, який має очолити Шуфрич

Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич. На знак протесту "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова.