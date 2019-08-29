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 Політика України
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Все про:ВР (5407) комітет (201) свобода слова (188)

 Підготовча група скоротила до п'яти кількість членів комітету з питань свободи слова, який має очолити Шуфрич

Депутатська група з підготовки першого засідання Верховної Ради IX скликання уточнила керівні склади парламентських комітетів - регламентного і з питань транспорту та інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Учасники групи підтримали кандидатури Юрія Кісєля на посаду керівника комітету з питань транспорту, а Сергія Кальченка - на посаду голови регламентного комітету. Обидва вони обрані від партії "Слуга народу".

Група також зменшила із семи до п'яти кількість членів комітету з питань свободи слова: один від партії "Опозиційна платформа - За життя" і чотири від "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова, який має очолити Шуфрич

Нагадаємо, 27 серпня підготовча депутатська група затвердила кандидатів на посади голів парламентських комітетів. За результатами засідання, комітет з питань свободи слова має очолити представник "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич. На знак протесту "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" відкликали представників з комітету свободи слова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145214
 
 
 Топ коментарі
 
рыги и зебилы - вот вам и коолиция - факт - а вы зебилы не верили - мы же тут писали шо так будет
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Тобто торги таки були, Шуфричу комітет пообіцяли і ніякі демарші "Батьківщини", "Голосу", чи ЄС до уваги не беруться. Люцифер буде головою комітету по оцінці набожності. Зебенята, ви це зробили. Вам вдалося неможливе. Тьху!!
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Усе свои.
Теперь шухрич напару с мендель будут рассказывать как ВСУ обстреливают мирных лугандонцев.
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рыги и зебилы - вот вам и коолиция - факт - а вы зебилы не верили - мы же тут писали шо так будет
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Так они искренне верят, шо Коломойскому нужна борьба с коррупцией и олигархами. Подготовительная группа сократила до пяти количество членов комитета по вопросам свободы слова, который должен возглавить Шуфрич - Цензор.НЕТ 4740
Шо ты от них после этого хочешь?
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в следущий раз зеленку на лоб............ покойникам.....
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Тобто торги таки були, Шуфричу комітет пообіцяли і ніякі демарші "Батьківщини", "Голосу", чи ЄС до уваги не беруться. Люцифер буде головою комітету по оцінці набожності. Зебенята, ви це зробили. Вам вдалося неможливе. Тьху!!
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Усе свои.
Теперь шухрич напару с мендель будут рассказывать как ВСУ обстреливают мирных лугандонцев.
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И про то, как барыжная власть хотела утаить распятие православного младенца...
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Да эта темная и запутанная история, и главное за это ни кто не понёс наказания. И таких случаев в Украине всё больше.
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Особенно после того, как уКиселёва сказали, что это была сбрендившая баба...
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Снегири полетели... https://www.youtube.com/watch?v=tLw5Q4Td0hI
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шлюхрич на фото вспомнил былое и показывает куда теперь бить.
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Гниду шуфрічя ********* і посадити на палю.
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Ребята, смотрите, у Шуфрича другой глаз начал чесаться
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Да если прочесать, визгу будет больше чем от свинособак всех вместе взятых! Хотя, именно для этого, оно там и сидит...
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Шуфрич???
Это что, новый анекдот от призЕдента и "95-го"??? "Слуги" поздравляю!!! бугагагага!!!
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Зеленський Міністерство пропаганди остаточно здав путіну. Так вІйни не виграють.
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Ні БЮт,ні ЄС ні Голос не захотіли мати справ з відвертим лайном! А ЗЕ фракція без проблем-спільна ідентичність!
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