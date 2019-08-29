EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  4614  88
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5407) недоторканність (424) Стефанчук Руслан (67)

 Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук. ВIДЕО

Верховна Рада сьогодні, 29 серпня, спробує розглянути законопроєкт про скасування депутатської недоторканності.

Про це заявив журналістам представник президента в парламенті Руслан Стефанчук ("Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося, що Верховна Рада підтримає всі кадрові рішення: і уряд, і Генеральний прокурор, і СБУ. Також ми намагатимемося провести в перший же день реєстрацію найважливіших ініціатив та дати їм поштовх для того, щоб найближчим часом все, що ми пообіцяли, втілилося в життя. Крім того, ми проголосували за внесення до порядку денного на голосування законопроєкту про депутатську недоторканність", - заявив він, зазначивши, що планують ухвалити законопроєкт у першому читанні, щоб на наступній сесії, яка стартує 3 вересня, прийняти його в цілому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми докладемо всіх зусиль, процедурних та процесуальних, щоб сьогодні ми мали можливість проголосувати за законопроєкт (про депутатську недоторканність. - Ред.) і вже на наступній сесії, яка стартує 3 вересня, проголосувати в цілому, щоб ми продемонстрували, що за 5 днів можна вирішити те, що не могли вирішити 28 років", - резюмував Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145213
 
   
 Топ коментарі
 
Этого допустить никак нельзя! ...Но на всякий случай нужно заказать 2 билета на Ростов и паспорт на имя Петра Инкогнито-Кокорина.
Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4870
 показати весь коментар
 
А чого так "мєлочіться"? Відразу проголосувати і за Імпічмент Вофкє Сцикуну. З нього і так користі, як з козла молока... Чи "слугам урода" - слабо?😕
 показати весь коментар
 
Ага, все. Смотри не тресни от усилий. Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5408
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Ага, все. Смотри не тресни от усилий. Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5408
 показати весь коментар
 
 
Главное, чтоб свинокнур не треснул. Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7977 Тот, который жир себе наел за счет государственных средств.
 показати весь коментар
 
 
А чого так "мєлочіться"? Відразу проголосувати і за Імпічмент Вофкє Сцикуну. З нього і так користі, як з козла молока... Чи "слугам урода" - слабо?😕
 показати весь коментар
 
 
Задай по-перше це питання собі - а яка зараз з тебе самого користь, троляко
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ти свиняче рило цього "слуги урода" тут на відео бачив? А тепер уяви собі , як цей зубожілий і голодний хряк буде виглядати разом з Юзеком так років через п'ять . Уявив? Ось і добре 😃
 показати весь коментар
 
 
Мне кажется, по запконам физики он должен лопнуть
 показати весь коментар
 
 
от тебя, псина какая корысть? Один вред, срешь где попало. Ну разве что на мыло...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Этого допустить никак нельзя! ...Но на всякий случай нужно заказать 2 билета на Ростов и паспорт на имя Петра Инкогнито-Кокорина.
Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4870
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да цапа - вы не жили так плохо как при Пете - понимаю тебя и слово - ключевик ,без которого тебе не заплатят шо такое мы понимаем - но по дебильному все как то - смешно и жалко - ну да у каждого своя работа
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1162
Ну, и на Тель-Авив не помешает парочка билетиков Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 207
 показати весь коментар
 
 
А чого він раніше не звалив? Ні, ну одного разу таки звалив, а потім через тиждень повернувся, дивак!
 показати весь коментар
 
 
Вот это было очень хорошо! Шоколадная тварь засуетится.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Какая-то "шоколадная тварь" может и засуетиться...
А Порошенко на этот бреб полностью наплевать!
 показати весь коментар
 
скільки вже тих подань було в історіїї України,кожного разу--як тільки ...
 показати весь коментар
 
 
Ну, вони не впевнені, що оте стадоо зможе натичнути на правильну кнопку
 показати весь коментар
 
 
не верю! зажопы трибуну заблокируют и всем привет!
 показати весь коментар
 
Стефанчук, тарифы кратно снижайте, с ценами на продовольствие разберитесь, качеством продовольствия начните заниматься, доступную медицину наконец начните делать, о народе начните думать и служить ему тогда и неприкосновенность снимать не нужно. Делом займитесь, а не пиаром.
 показати весь коментар
 
 
А они что , до сих пор собираются снизить тарифы Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7513 ..?? Хиба это не был предвыборный пиар ? За счёт его же , интересно узнать . ? Неужто слуги собрались клад Полуботка отыскать .?? .
 показати весь коментар
 
 
За счёт чего? За счёт того, что тарифы повышены искусственно. Мировые цены на энергоресурсы снизились больше чем вдвое, а у нас эти энергоресурсы выросли в 9 (ДЕВЯТЬ БНЯТЬ!!!!!!!!!) раз. Это как?
 показати весь коментар
 
 
Ну хорошо , пускай -это тут , в Украине " клятые барыги накручивают цены ". А как же МВФ , который год безуспешно требующий привести наконец , наши тарифы к мировому стандарту .?? Это он значит тоже , для Украины требует -искусственных , тоесть -" высоких" цен . ??

Аналогичные требования МВФ к другим странам ,чем то злочынным в этих странах не считаются , а у нас - зрада значит .!!? .

Никто тарифы не снизит , хватит мечтать и верить сказкам , то просто невозможно . И хорошо что мирoвые цены на энергоресурсы упали , иначе мы бы платили сейчас ещё больше .
 показати весь коментар
 
 
По моему мнению МВФ коррумпированная контора которая за бабло скажет всё, что нужно было потроху, яценюку, гройсману...
Ну если Зе тарифы не снизит хотя бы вдвое - ему ***** со всеми слугами и коломойским-свинарчуком. Народ дал ему аванс, а не любовь - если он не понял.
 показати весь коментар
 
Нет, это ты не понял, Зеленский пришел на следующие пять лет, всё, поезд выборов уже ушел, и уже рассадил по хлебным местам и потокам всех своих одноклассников, друзей, знакомых и сотрудников "Квартала". Теперь надо рассадить по потокам всех прошедших под знаменами партии СН, а там, если внимательно изучить биографии, всё те же лица, от замшелых рыгов, до перебежчиков из Матькивщины и БПП. Через полгода-год начнутся коррупционные скандалы (если не раньше), а потом в стране закончатся деньги и придется новому правительству идти с протянутой рукой за кредитами в МВФ. А там ребята сидят тертые, их, как наше население, одними обещаниями светлого будущего не обмануть. Не переживай, они слупят с тебя всё возможное.
 показати весь коментар
 
Это ты не понял - над Зе висит Третий Майдан, ибо Майдан не закончен и продолжается в тех или иных стадиях и проявлениях. Голосование за Зе это и есть проявление бархатной стадии Майдана и если уровень жизни в Украине резко не изменится в сторону его повышения Зе может не успеть сбежать.
 показати весь коментар
 
 
Да нет никакого Третьего Майдана, все эти движения евробляхеров и бабушек-пенсионерок под НБУ, они не тянут на всенародный гнев. Один только уровень жизни в стране просто не может стать причиной протестов достаточно большого количества людей. Кто-то и так неплохо живет, а кто-то предпочтет работать, а не митинговать, так уровень жизни повысится быстрее. Предложи что-то гораздо более жизненно важное. А на жизненно важное Зе как раз очень чутко реагирует - выпускает очередную говорящую голову, та что-то изрекает, а потом все смотрят на реакцию - "прошло или нет?" Не думаю, что они так будут подставляться, как Янык, мне всё же кажется, что клоун будет поумнее завгара. Если только не наломают дров по поводу "где-то посередине" на переговорах с Россией, всё у Зе будет хорошо.
 показати весь коментар
 
Евробляхеры и бабушки под НБУ это искры Майдана - Майдан это пламя. Когда искры дадут нужную температуру вспыхнет Майдан. Да он и так тлеет - останавливает лишь угроза *****, но и ***** с каждым днём не до Украины.
А говорящие головы Зе уже не помогут. Сейчас у Зе рейтинг примерно 25-28% и это с 73% сто дней назад! Так, шо без резкого улучшения уровня жизни ему никто уже не поможет.
 показати весь коментар
 
Так уже был анонс, что цена на газ осенью в полтора раза вырастет, этого тебе мало, что ли? Ну могут ещё поднять, новым старым голодным ртам нужна будет кормежка. Тарифы снижать будут для заводов Коломойского, а платить вместо него будешь ... ты
 показати весь коментар
 
 
Так я и смотрю уже три месяца. А некоторые до сих пор с закрытыми глазами стоят и бормочут "Это дождь, это просто дождь!"
 показати весь коментар
 
Ты не Олег Анатольевич,ты глупый и наивный Олежка...
 показати весь коментар
 
 
Олег! прогони сына от компьютера - позорит папу! Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2231
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Стефанчук, а ты помнишь об эффекте бумеранга ?
Режим ваш хлипкий. Внешние силы его качнуть могут так что ваша партия за неделю превратится из "слуг народа" во "врагов народа".
Не боитесь что тогда отсутствие неприкосновенности срикошетирует непосредственно по вам ?
Такое уже было в истории. Сначала друг народа Ягода пострелял всех врагов народа. Потом друг народа Ежов пострелял Ягоду и его друзей народа. Потом Лавруша Берия пострелял Ежова и его друзей народа. А через какие-то 15 лет и самого Берию грохнули новые друзья народа.
Ничему вас история не учит.
 показати весь коментар
 
 
Честному человеку нечего бояться отмены неприкосновенности. Только кацапы-подхуйловники вроде тебя, у которых в генетической памяти заложен страх перед берией, сталиным и прочей мразью, де-факто являются рабами, постоянно ожидающими удара барского кнута
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Мы приложим все усилия, чтобы сегодня проголосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности" - Стефанчук.

Казали балакали, сіли та заплакали.
БЛА-БЛА-БЛА!
 показати весь коментар
 
 
Какие ещё "мы приложим все усилия»?
Вас большинство в парламенте...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Разброд в рядах, наверное. Те кто поумнее сообразили что однажды могут оказаться в оппозиции, и тогда отмена неприкосновенности выстрелит по ним лично.
 показати весь коментар
 
 
при тотальном большинстве ещё и усилия надо прикладывать? вот это да
 показати весь коментар
 
 
А теперь давайте вспомним Пороха,как он не имея большинства проталкивал такие необходимые и «неудобные» законы
НАБУ,АнтикоррСуд,Децентрализация,Декларирование доходов,Языковой закон и много много других.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Без рассмотрения в комитетах? Без одобрения европейской комиссии?? Без согласования с Конституционным судом?...Это будет громкий и звонкий пук в лужу..... Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9402
 показати весь коментар
 
 
Нужно у быдла сохранять рейтинг!
Плевать на нарушения процедур!
Плевать на то, что это может не работать!
По телевизору ведь расскажут!!!
 показати весь коментар
 
С богом! и потом начинайте посадки с клики рыгов и далее по списку
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Почему потом?? Зебобики уже начали посадки рыгов... в кресла руководителей комитетов.... Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4386
 показати весь коментар
 
 
НЕ БЛА - БЛА - БЛА, А ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ВСЁ, ЧТО СКАЗАЛ СТЕФАНЧУК. ЭТО ПРИ ПОРОШЕНКУ БЫЛО БЛА - БЛА - БЛА И ВСЕХ НАЕ@ЛА. А ВОТ ПОСМОТРИМ КАК ВСЕ ГУБОШЛЁПЫ КОТОРЫЕ ПИАРИЛИСЬ НА НЕ ПРИКОСНОВЕННОСТИ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пётр Алексеевич - слишком большая глыба для этой шпаны шелудивой.
 показати весь коментар
 
 
не скажите...толпой легко могу....а там и у тюрму...ужас просто.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Есть много способов воспитания не в меру бодрых новоявленных лидеров. От опускания гривны до выпадения из окна.
 показати весь коментар
 
 
оно то так....а всё таки боязно за Петра Алексеича...лидер всё же
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Поподробнее можно ? Типа, без его участия партия развалится ?
Вы ПЕС не перепутали с "Единой Россией" случайно ?
 показати весь коментар
 
 
не..... я в россии не был с 93 года...мне за Петра Алексеича боязно, хоть он и глыба, а раздробить могут....толпой навалятся...страшно
 показати весь коментар
 
 
Пока вокруг Пороха прыгает только дворняжка Портнов и гавкает издалека. А новый ********** Пороху при встрече улыбается и глазки строит, так что времена монументальных битв на стадионе за благосклонность электората давно прошли, а тут уже рутина, текучка, за ней как-то уж и забылись грозные обещания всех посадить. Рошен у него не забрать и не национализировать, а остальное в общем и не интересно никому. Смысла нет. Да и в хозяйстве все пригодятся, если уж Шуфрич пригодился, то неужто для Петра Лексеича не найдется теплое местечко?
 показати весь коментар
 
 
Свинорошен - отработанный материал, который по-любому будет или посажен или драпанет из страны. В обществе слишком большой запрос на это, что бы команда Зеленского могла все спустить на тормозах
 показати весь коментар
 
 
Ну-ну, надейся Надежда, она, как известно, умирает последней
Если Зеленский Шуфрича садит в кресло главы комитета рады, то это значит, что уже пошли мутные договорняки с представителями старой власти. А по этой дорожке достаточно только шаг ступить, и всё, ты пропал.
 показати весь коментар
 
 
Спершу треба законопроект про криміналізацію платних тролєй в мережах. 5 років примусових в автодорі за прополачений пост в мережі. Це нормально. Людина хочаб жити почне. Свіже повітря, фізична праця, корисне харчування... І корисно і приємно
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
С тебя и начнут. Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2770
 показати весь коментар
 
 
Нема питань, нехай. В будь якому разі буду задоволений. Бо зараз ні грошей, ні життя.
 показати весь коментар
 
Может, работать пойдёшь ? В метрополитен, например. Электромонтёром.
 показати весь коментар
 
 
поработать на свежем воздухе захотел??? так можно и без закона..)))
 показати весь коментар
 
 
Впевнений, що одним з першочергових законів буде введення моніторингу за діяльністю ЗМІ, щоб була можливість вчасно виявляти та жорстко карати посібників *****, які у військовий час паплюжать діяльність Президента, Верховної Ради та Уряду України
 показати весь коментар
 
 
Забороняти критику влади - помилкова ідея. Критика від суспільства бути має. Але не проплачені пости в мережах, що спотворюють загальну картину суспільної думки.
 показати весь коментар
 
Не знаю кому и как , а по мне , эта неприкосновенность ,как мёртвому бальзам . Это лишь упрощает процедуру привлечения депутатов к уголовной ответственности , за содеянное ,не более ,, так как за это больше не надо будет голосовать отдельно , и всё . !!! Вопрос в другом , депутата не трудно лишить неприкосновенности , трудно наказать !! Намного трудней .. Много помогло лишение неприкосновенности прошлых депутатов , хоть один сел ..?? Тоже будет и с нынешними .. Суды надо заставить их судить по закону , в первую очередь .!
 показати весь коментар
 
 
Надо было проголосовать когда Порошенко будет в зале, что-бы не смылся
 показати весь коментар
 
 
Отмена депутатской неприкосновенности, это своих удержать в узде и оппонентов мочить.Посмотрим как проголосуют 50% (слуг)которые за большие бабки купили место в списке.
 показати весь коментар
 
 
Проти зняття недоторканості можуть бути тільки ворюги і мародери.
 показати весь коментар
 
 
забавно. ********* и его шобле 5 лет на этот закон не хватило, а тут в первый день могут проголосовать. разрыв шаблонов для пороховаты
 показати весь коментар
 
 
Отменяйте))) рюкзакович станет самым главным в стране
 показати весь коментар
 
 
Соецефалы категорически против снятия неприкосновенности, хотя шоколадный ублюдок все 5 лет своего бесславного правления распинался об необходимости это сделать. Но сейчас половина фракции блохастых - откровенное ворье и государственные преступники, чье место на нарах, поэтому снятие неприкосновенности для всей этой мрази смерти подобно.
 показати весь коментар
 
 
эта отмена нужна для продолжения узурпации власти бенями
Игорь Коломойский: "Зеленский - это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год"

https://censor.net.ua/resonance/3144950/igor_kolomoyiskiyi_zelenskiyi_eto_matros_jeleznyak_esli_slugi_naroda_budut_bldovat_ih_raspustyat_cherez

так украина парламентско-президентская или наоборот????
вам большевиков-кагановичей было мало???
 показати весь коментар
 
 
Прикольно було вчора спостерігати, як ПЄС в лиці Геращенко волав про відкладення поданого Порошенком і прийнятого в Раді але не підписаного ніким закону про зняття депутатської недоторканності.
Самі подали, самі проголосували і самі спустили на гальмах, а тепер проти того, аби зелень його реанімувала.
 показати весь коментар
 
 
Не бачу нічого,що може завадити зробити це.
 показати весь коментар
 
 
Инстинкт самосохранения у новоизбранных депутатов.
 показати весь коментар
 
 
****** зелёные, вы хоть понимаете что неприкосновенностью пользуется не только Порошенко но и те кто действительно борется с коррупцией? Дойдёт ли до вас, зебилов, что в своём маниакальном стремлении навредить Порошенко вы прежде всего вредите честным людям?
Зебилы, блдь.
 показати весь коментар
 
 
Они думають что снятие неприкосновенности , отпугнёт депутатов от кормушки Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6910 .. Наивные люди .. Если у человека , любого , есть возможность " поживиться " на шару , никакие методы не спасут . !! Ликвидировать , или хоть ограничить до минимума, надо сам доступ к кормушке . Это единственное что поможет .
 показати весь коментар
 
 
сразу попэредніков построчіть , а потом и вас циклоном Б обработать
 показати весь коментар
 
А вот этого, Мосейчука, вроде же лишили неприкосновенности?
И видео показали?
Ну и что?
 показати весь коментар
 
 
Ну, успіхів! Давно вже потрібно було ліквідувати цю касту недоторканних.
 показати весь коментар
 
 
Голосовать против снятия неприкосновенности могут только воры и коррупционеры, которым есть чего бояться. Таких большинство во фракции ПЕСыков, начиная с ее главы, проворовавшегося мародера, и его дебила-подручного, жертвы логопеда.
 показати весь коментар
 
 
Ну дааа....
Шансы набросить на это стадо удавку есть только в первые дни.
Дальше они заматереют, оборзятся, продадутся...
 показати весь коментар
 
 
Что не говори а Стефанчук это лицо новой власти.
 показати весь коментар
 
Скасування депутатської недоторканності і імпічмент повинні , йти в одному пакеті на голосування .Саме так обіцяв Зе. Понаобіцяли-виконуйте , чи то був черговий жарт, або брехня ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору