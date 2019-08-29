 Ми докладемо всіх зусиль, щоб сьогодні проголосувати за законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, - Стефанчук. ВIДЕО

Про це заявив журналістам представник президента в парламенті Руслан Стефанчук ("Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми сподіваємося, що Верховна Рада підтримає всі кадрові рішення: і уряд, і Генеральний прокурор, і СБУ. Також ми намагатимемося провести в перший же день реєстрацію найважливіших ініціатив та дати їм поштовх для того, щоб найближчим часом все, що ми пообіцяли, втілилося в життя. Крім того, ми проголосували за внесення до порядку денного на голосування законопроєкту про депутатську недоторканність", - заявив він, зазначивши, що планують ухвалити законопроєкт у першому читанні, щоб на наступній сесії, яка стартує 3 вересня, прийняти його в цілому.
"Ми докладемо всіх зусиль, процедурних та процесуальних, щоб сьогодні ми мали можливість проголосувати за законопроєкт (про депутатську недоторканність. - Ред.) і вже на наступній сесії, яка стартує 3 вересня, проголосувати в цілому, щоб ми продемонстрували, що за 5 днів можна вирішити те, що не могли вирішити 28 років", - резюмував Стефанчук.
Ну, и на Тель-Авив не помешает парочка билетиков
А Порошенко на этот бреб полностью наплевать!
Аналогичные требования МВФ к другим странам ,чем то злочынным в этих странах не считаются , а у нас - зрада значит .!!? .
Никто тарифы не снизит , хватит мечтать и верить сказкам , то просто невозможно . И хорошо что мирoвые цены на энергоресурсы упали , иначе мы бы платили сейчас ещё больше .
Ну если Зе тарифы не снизит хотя бы вдвое - ему ***** со всеми слугами и коломойским-свинарчуком. Народ дал ему аванс, а не любовь - если он не понял.
А говорящие головы Зе уже не помогут. Сейчас у Зе рейтинг примерно 25-28% и это с 73% сто дней назад! Так, шо без резкого улучшения уровня жизни ему никто уже не поможет.
Режим ваш хлипкий. Внешние силы его качнуть могут так что ваша партия за неделю превратится из "слуг народа" во "врагов народа".
Не боитесь что тогда отсутствие неприкосновенности срикошетирует непосредственно по вам ?
Такое уже было в истории. Сначала друг народа Ягода пострелял всех врагов народа. Потом друг народа Ежов пострелял Ягоду и его друзей народа. Потом Лавруша Берия пострелял Ежова и его друзей народа. А через какие-то 15 лет и самого Берию грохнули новые друзья народа.
Ничему вас история не учит.
Казали балакали, сіли та заплакали.
БЛА-БЛА-БЛА!
Вас большинство в парламенте...
НАБУ,АнтикоррСуд,Децентрализация,Декларирование доходов,Языковой закон и много много других.
Плевать на нарушения процедур!
Плевать на то, что это может не работать!
По телевизору ведь расскажут!!!
Вы ПЕС не перепутали с "Единой Россией" случайно ?
Если Зеленский Шуфрича садит в кресло главы комитета рады, то это значит, что уже пошли мутные договорняки с представителями старой власти. А по этой дорожке достаточно только шаг ступить, и всё, ты пропал.
Игорь Коломойский: "Зеленский - это матрос Железняк. Если "слуги народа" будут бл#довать, их распустят через год"
https://censor.net.ua/resonance/3144950/igor_kolomoyiskiyi_zelenskiyi_eto_matros_jeleznyak_esli_slugi_naroda_budut_bldovat_ih_raspustyat_cherez
так украина парламентско-президентская или наоборот????
вам большевиков-кагановичей было мало???
Самі подали, самі проголосували і самі спустили на гальмах, а тепер проти того, аби зелень його реанімувала.
Зебилы, блдь.
И видео показали?
Ну и что?
Шансы набросить на это стадо удавку есть только в первые дни.
Дальше они заматереют, оборзятся, продадутся...