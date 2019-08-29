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Все про:Дрогобич (16) затримання (3002) Нацполіція (8112)

 Обвалення під'їзду в Дрогобичі: затримано двох працівників комунального підприємства, - поліція

У Дрогобичі поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства. Незабаром вирішиться питання про обрання їм запобіжного заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

В порядку ст.208 КПК України 28 серпня поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства, 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста Дрогобич.

За фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Читайте також: Обвалення під'їзду в Дрогобичі: кількість жертв зросла до 8 осіб, - ДСНС

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145210
 
 
 Топ коментарі
 
При Зе полиция таки заработала - раньше находили одних стрелочников, а при Зе уже и стрелочницы появились.
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А кого засудили за пожежу у дітячому таборі в Одесі,де Порося стрічку різав разом з Труханом,де діти живцем згоріли?Мера,чи Президента,чи проектантів?ІВам краще мовчати,позорні посіпаки Бариги Мародера.
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При Зе полиция таки заработала - раньше находили одних стрелочников, а при Зе уже и стрелочницы появились.
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заметьте не мэра или его зама ни начальника управлени ЖКХ а стрелочников молчу проо проектантов дома членов госкомисси принявших дом в эксплуатци. эпоха ****** натупила..
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А кого засудили за пожежу у дітячому таборі в Одесі,де Порося стрічку різав разом з Труханом,де діти живцем згоріли?Мера,чи Президента,чи проектантів?ІВам краще мовчати,позорні посіпаки Бариги Мародера.
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так а що змінилось при Зє? вам краще мовчати тупі посіпаки зєлєбоби
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Не, это всё та же эпоха быдло-элиты олигархов-паразитов грабящей Украину 28 лет.
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Їла жаба гадюку... 57 і 60 літні терористи.... Менти затримують, а цензор рапортує -браво!!!
Ця держава котиться в прірву...
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А чи не все одно скільки років відповідальному посадовцю?
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Двірника та сантехника?Мусара молодці,як завжди.
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ех нада била дворнікав ані ат ніх сколька гадастєй во дварах
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Увы, так называемые "правоохранители" в принципе нереформируемы.
Эту систему нужно сносить целиком, бульдозером, без исключений.
Просто потому что они идиоты, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к госслужбе.

Владимир Александрович, займитесь этим. Разгоните всех мусоров, судейских и прокурорских, и наберите новых. Вот тогда вы действительно оставите непреходящий след в истории страны, за который вас будут вспоминать добрыми словами.
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а новых откуда набрать? вы ж сами говорите, что проблема старых в том, что они идиоты. а новых наберут не идиотов? у нас же идиотов 73%. а 25% не идиотов не пойдут туда работать за 2 копейки.
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Ну в Германии же набрали после 2-й М.В. И в Восточной Европе провели полную люстрацию после краха СССР. Есть у кого опыт перенимать.
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Пи.....ец! А то что эта вина целиком и полностью лежит на Государственной жилищно-коммунальной инспекции и Управлением жилищного фонда, как не выполняющих свои прямые обязанности. Или чиновники неподсудны вообще?
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Як варіант міг хтось з жильців несучу стіну знести при реконструкції квартири, придурків ж в Україні 2/3
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а коли начнуть "задерживать" "работников" архітектури ...архітектура наглядає за станом будівель у містах а не "дворники" ЖЕКа
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виявляється що ЖЕК можна відправляти на передову
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Це ж смішно, тут треба затримувати керівника ЖЕКу для початку, а далі володаря перукарні і працівника інвентарбюро разом з його керівником, з яким він поділився хабарем від власника перукарні.
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они там что, на первом этаже демонтировали несущие стены и не сделали поддерживающие опоры? кто вообще такое мог разрешить?
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Затримали, добре, а які дії вони робили чи не робили , через що їх затримали ?
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Кто то должен сесть.
Просто должен.
Я этих двоих не защищаю, заметьте.
Просто кто то должен сесть.
Это такой обычай, со времен СССР. Хоть стрелочник - но должен.
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На месте работников ЖКХ Украины я бы сейчас уволилась нафиг.
Зарплата копеечная, а сесть по статье, да еще на старости лет, за данное кем-то разрешение на снос несущей стены, за трубы газовые 100-летней давности, за 100-летнюю электропроводку в домах и полное отсутствие кап. рамонта жилого фонда со времен СССР - это надо быт последним идиотом.
Кто дал разрешение на снос стены - вот это что ли?
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Это такая шутка или в интересах следствия высокие посты задержанных скрывают от общества?
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Почему не написали должности задержанных, и в чем их конкретно собираются обвинять?
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Мабуть начальника та бухгалтера чи інженера.
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Каких работников задержали? Судя по их возрасту дворников?
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Нервирует показуха - заявляют, что причина взрыва непонятна, но работников ЖЭКа задерживают. Это что, "на всякий случай" ? Или показать, какая власть крутая и справедливая ?
Человека лишают свободы - ну должно же быть какое-то основание. Если оно есть, то сообщите общественности, а не "причина взрыва пока непонятна" . . . А если нету, то какого лешего вы додолбались к 57 и 60 летним людям - хотите, чтобы они инфаркт в СИЗО схватили с перепугу (я уже про туберкулёз молчу) ?
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Там точно никто несущую стену не сносил, как иногда идиоты соседи делают?
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Не, стена сама вышла погулять по Дрогобичу, пока на первом этаже из выкупленных квартир парикмахерскую делали.
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в доме у родителей пефаратор не выключается круглый год,одни разбивают стену на лоджию чтоб сделать больше комнату, другие сносят все стены чтоб сделать студию, и ***** на всех, пока не будут ходить и жестко штрафовать за такое будут валится дома.
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