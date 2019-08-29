 Обвалення під'їзду в Дрогобичі: затримано двох працівників комунального підприємства, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
В порядку ст.208 КПК України 28 серпня поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства, 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста Дрогобич.
За фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).
Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.
Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".
Ця держава котиться в прірву...
Эту систему нужно сносить целиком, бульдозером, без исключений.
Просто потому что они идиоты, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к госслужбе.
Владимир Александрович, займитесь этим. Разгоните всех мусоров, судейских и прокурорских, и наберите новых. Вот тогда вы действительно оставите непреходящий след в истории страны, за который вас будут вспоминать добрыми словами.
Просто должен.
Я этих двоих не защищаю, заметьте.
Просто кто то должен сесть.
Это такой обычай, со времен СССР. Хоть стрелочник - но должен.
Зарплата копеечная, а сесть по статье, да еще на старости лет, за данное кем-то разрешение на снос несущей стены, за трубы газовые 100-летней давности, за 100-летнюю электропроводку в домах и полное отсутствие кап. рамонта жилого фонда со времен СССР - это надо быт последним идиотом.
Кто дал разрешение на снос стены - вот это что ли?
Человека лишают свободы - ну должно же быть какое-то основание. Если оно есть, то сообщите общественности, а не "причина взрыва пока непонятна" . . . А если нету, то какого лешего вы додолбались к 57 и 60 летним людям - хотите, чтобы они инфаркт в СИЗО схватили с перепугу (я уже про туберкулёз молчу) ?