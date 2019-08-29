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 Політика України
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Все про:ВР (5407) парламент (323) сесія (47)

 Урочисте засідання нової Верховної Ради. ВIДЕО

29 серпня 2019 року в сесійній залі українського парламенту відбувається перше засідання дев'ятого скликання Верховної Ради України.

Пряма трансляція засідання ведеться на Youtube-каналі Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На урочисте засідання нової Ради прибув президент України Володимир Зеленський.

У залі також присутні експрезиденти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

Також у ложі уряду - члени старого Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, депутати планують сьогодні розглянути такі питання:

  1. Обрання тимчасової президії;
  2. Порядок денний сесії;
  3. Складення повноважень прем'єр-міністром перед новообраною Радою;
  4. Формування депутатських фракцій;
  5. Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи попереднього парламенту;
  6. Оголошення про коаліцію;
  7. Обрання лічильної комісії;
  8. Обрання голови Верховної Ради, головний претендент Дмитро Разумков;
  9. Обрання першого віце-спікера (головний претендент Руслан Стефанчук) та віце-спікера, ким, найімовірніше, буде Олена Кондратюк;
  10. Послання Раді від президента Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище;
  11. Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів;
  12. Призначення нового прем'єр-міністра, очевидно Андрій Гончарук;
  13. Доповідь підготовчої групи.
  14. Призначення міністра оборони
  15. Призначення міністра закордонних справ;
  16. Призначення нового Кабміну;
  17. Потім депутати, які підуть у Кабмін, складуть повноваження;
  18. З посад звільнять міністрів Кабміну Гройсмана;
  19. Депутати затвердять перелік і кількісний склад комітетів;
  20. Проголосують керівників комітетів;
  21. Звільнять голову СБУ;
  22. Призначать голову СБУ;
  23. Дадуть згоду на звільнення генпрокурора;
  24. Дадуть згоду на призначення нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
  25. Про погоджувальну Раду.
  26. Затвердять календарний план.
  27. Затвердять правила висвітлення роботи Ради журналістами.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145209
 
   
 Топ коментарі
 
Пам"ятаєте,нам говорили про Хунту,так от маємо,хунта українофобських клоунів.
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А що ото за депутат у другому ряду, ліворуч,що під час виконання гімну фотографував? Ото і є мабуть весільний фотограф.
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Урочисте засідання ВР в День пам'яті Іловайської трагедії? "Гарну" дату вибрали
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А затем рептолииды - реальніе управители планеты - натравят друг на друга оставшиеся три миллиона иудеев.
І коли останній юдей вб`є передостаннього, та сконає, шепочучи "зухен вей" - рептилоїди почнуть царювати й панувати над нашими ланам, лісами й горами.
І тільки вітер свистітиме в занедбаному Києві, ганятиме пакети по руїнам Житомира, а хруст камінців на згарищі львівського Арсеналу спричинятиме не людська нога, а трьохпала лапа нового зеленошкірого хазяїна України
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а вы не боитесь его обзывать...а вдруг он начнёт террор против братства Петра Алексеича....стоит только начать и все ваши друзья сразу могут стать вашими врагами и с радостью сдадут вас...
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Ні, не лякаюсь.
Воно сидить без краватки.
Як його можна ще називати?
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Пам"ятаєте,нам говорили про Хунту,так от маємо,хунта українофобських клоунів.
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А що ото за депутат у другому ряду, ліворуч,що під час виконання гімну фотографував? Ото і є мабуть весільний фотограф.
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Урочисте засідання ВР в День пам'яті Іловайської трагедії? "Гарну" дату вибрали
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Правильная дата. Помнить должны, что у нас война и что сражаться им придется не только с внутренним подбарыжным ворьем, но и с внешним врагом.
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а спич преза??)) неуважение к кнессету, даже фамилию не дали, по-свойски и имени хватит))
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Слазь уже по-скорее с президиума, подбарыжник шипилявый! Досрочные выборы спецом провели, чтоб твою подлую имбецильную харю больше там не видеть! А тебя оттуда ssаными тряпками не выгнать!
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Пи.Си. Першокласники однієї зі шкіл на перший дзвоник вчать віршики про Зеленського, квартал і Разумкова.

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