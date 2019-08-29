 Урочисте засідання нової Верховної Ради. ВIДЕО

Пряма трансляція засідання ведеться на Youtube-каналі Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
На урочисте засідання нової Ради прибув президент України Володимир Зеленський.
У залі також присутні експрезиденти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.
Також у ложі уряду - члени старого Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, депутати планують сьогодні розглянути такі питання:
- Обрання тимчасової президії;
- Порядок денний сесії;
- Складення повноважень прем'єр-міністром перед новообраною Радою;
- Формування депутатських фракцій;
- Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи попереднього парламенту;
- Оголошення про коаліцію;
- Обрання лічильної комісії;
- Обрання голови Верховної Ради, головний претендент Дмитро Разумков;
- Обрання першого віце-спікера (головний претендент Руслан Стефанчук) та віце-спікера, ким, найімовірніше, буде Олена Кондратюк;
- Послання Раді від президента Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище;
- Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів;
- Призначення нового прем'єр-міністра, очевидно Андрій Гончарук;
- Доповідь підготовчої групи.
- Призначення міністра оборони
- Призначення міністра закордонних справ;
- Призначення нового Кабміну;
- Потім депутати, які підуть у Кабмін, складуть повноваження;
- З посад звільнять міністрів Кабміну Гройсмана;
- Депутати затвердять перелік і кількісний склад комітетів;
- Проголосують керівників комітетів;
- Звільнять голову СБУ;
- Призначать голову СБУ;
- Дадуть згоду на звільнення генпрокурора;
- Дадуть згоду на призначення нового генпрокурора, очевидно Рябошапки;
- Про погоджувальну Раду.
- Затвердять календарний план.
- Затвердять правила висвітлення роботи Ради журналістами.
І коли останній юдей вб`є передостаннього, та сконає, шепочучи "зухен вей" - рептилоїди почнуть царювати й панувати над нашими ланам, лісами й горами.
І тільки вітер свистітиме в занедбаному Києві, ганятиме пакети по руїнам Житомира, а хруст камінців на згарищі львівського Арсеналу спричинятиме не людська нога, а трьохпала лапа нового зеленошкірого хазяїна України
Воно сидить без краватки.
Як його можна ще називати?
Богатирьова, проти якої закрили всі кримінальні справи, повернулась в Україну. Її буцім затримали, але справи-то закриті.
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Гонтарєву, чий кейс по очищенню банківської системи вивчають в провідних економічних школах як один з найуспішніших, примусово привезуть на допит в Україну.
P.S. А саме неймовірне те, що оті дебіли, які понаобирали це лайно до влади і уяви не мають, що відбувається. Вони "я в палітікє нє панімаю". Ненавиджу…