 Урочисте засідання нової Верховної Ради. ВIДЕО

Пряма трансляція засідання ведеться на Youtube-каналі Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На урочисте засідання нової Ради прибув президент України Володимир Зеленський.

У залі також присутні експрезиденти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

Також у ложі уряду - члени старого Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, депутати планують сьогодні розглянути такі питання: