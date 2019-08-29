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 Політика України, Суспільство
  2024  18
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Все про:ВР (5407) пам'ять (606) Небесна Сотня (234) Слуга народу (246)

 Депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обрані народні депутати від партії "Слуга народу" перед першим урочистим засіданням Верховної Ради 9-го скликання в четвер поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну на Михайлівській площі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми у боргу перед тими, хто загинув за нашу незалежність, перед їхніми сім'ями. Ми зобов'язані показати, що українці боролися та продовжують боротися за свою державу недарма", - йдеться в заяві партії, опублікованій у Facebook.

Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 01

Новообрані депутати дорогою до Ради також планують зупиниться в місцях масових розстрілів Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській, щоб ушанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України.

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Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 02

"Це не просто формальність. Кожен депутат, ухвалюючи закони, має усвідомлювати свою відповідальність перед пам'яттю про людей, які з дерев'яними щитами пішли проти озброєних силовиків і перемогли. Саме завдяки їм у нас є шанс будувати Україну, про яку мріють у Львові та Харкові, Києві й Полтаві, жити у якій захочуть наші співвітчизники з Криму та Донбасу", - повідомили в партії.

Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 03

Під час спілкування з родичами загиблих Разумков розчулився

Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 04
Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 05
Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 06
Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 07
Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 08
Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 09
Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 10
Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 11
Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 12
Депутати Слуги народу перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни памяті полеглих за Україну 13
Фото і відео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145208
 
 
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крокодил то же плачет - но ест - опять плачет и опять есть
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чистая показуха противно и гадко...... Депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину - Цензор.НЕТ 8137
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а где Бужанский?
Главный после Разумкова украинофоб...?
Может на видио промелькнул? - я не смотрел, бо противно лицемерие...
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А потім підуть в Раду рюзький язик толкать у кооституцію і білих 6олубів пуйлу пускати. Нічого не розуміють ці вовчі діти.
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Дай Бог, щоб нова рада була найкращою в історії України!
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Дай бог, что бы это была не худшая рада в истории Украины. Хотя все говорит об обратном.
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В 2014 одне зелене чмо обізвало наших воїнів "баранами". В 2015 воно на потязі рашистами порівняло Україну з актрисою з німецьких порнофільмів... В 2019 воно спохабило Державний Гімн України...

Запитання - що робили біля Стіни Пам'яті ці брехливі "слуги урода" і де перебувало на цей час те зелене чмо ?
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В той час воно перебувало у телевізора та дивилося "Слугу народа".
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Глава молодежного крыла партиии регионов и его слезы умиления с тупых хахлов Депутати "Слуги народу" перед урочистим засіданням нової Ради поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну - Цензор.НЕТ 3255
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Це він від радості!
... а ви подумали з жалю?!
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Буквально через неделю будет видно показуха это или нет. Пока я думаю, что очередная показуха очередной власти.
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прям вмивайєця сльозами! Мабуть пляшку крісталу вночі розлив на айфон
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