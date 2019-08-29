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Все про:Міноборони (2745) пам'ять (606) Полторак (739)

 Полторак підписав наказ про вшанування в Залі Пам'яті загиблих захисників України

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким щорічно 29 серпня весь керівний склад підрозділів Міністерства оборони та Збройних Сил України вшановуватиме в Залі Пам'яті загиблих захисників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Підписав наказ, згідно з яким, щороку 29 серпня увесь керівний склад підрозділів Міністерства оборони та Збройних Сил України, вшановуватимуть в Залі Пам`яті загиблих Захисників України", - йдеться в повідомленні.

Полторак зазначив, що ми маємо пам’ятати наших Героїв, яким зобов’язані нашою Незалежністю та свободою

"Вічна пам'ять воїнам, загиблим за Україну!" - підсумував Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі загиблих солдатів вшанували їхню пам'ять біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.

Полторак підписав наказ про вшанування в Залі Памяті загиблих захисників України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145207
 
 
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Это - настоящее предательство и слив Украины... Зеля, остановись... При мародёре такого не было.
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Коли повертались живі з фронту, то потім всіх збирали і роздавали нагороди.
І хто їх отримував ? Правильно ! Тиловики !
Отака пошана була.
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Дуже багато ненагороджених за героїзм.
І так само нагороджених ні за що.
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