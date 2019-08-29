 Полторак підписав наказ про вшанування в Залі Пам'яті загиблих захисників України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Підписав наказ, згідно з яким, щороку 29 серпня увесь керівний склад підрозділів Міністерства оборони та Збройних Сил України, вшановуватимуть в Залі Пам`яті загиблих Захисників України", - йдеться в повідомленні.

Полторак зазначив, що ми маємо пам’ятати наших Героїв, яким зобов’язані нашою Незалежністю та свободою

"Вічна пам'ять воїнам, загиблим за Україну!" - підсумував Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі загиблих солдатів вшанували їхню пам'ять біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.