 Полторак підписав наказ про вшанування в Залі Пам'яті загиблих захисників України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Підписав наказ, згідно з яким, щороку 29 серпня увесь керівний склад підрозділів Міністерства оборони та Збройних Сил України, вшановуватимуть в Залі Пам`яті загиблих Захисників України", - йдеться в повідомленні.
Полторак зазначив, що ми маємо пам’ятати наших Героїв, яким зобов’язані нашою Незалежністю та свободою
"Вічна пам'ять воїнам, загиблим за Україну!" - підсумував Полторак.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування свята 29 серпня - Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни.
Коли повертались живі з фронту, то потім всіх збирали і роздавали нагороди.
І хто їх отримував ? Правильно ! Тиловики !
Отака пошана була.
І так само нагороджених ні за що.