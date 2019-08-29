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 Економіка, Суспільство
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Все про:податкова (226) ДФС (2309) Верланов Сергій (9)

 В Україні розпочала роботу нова податкова служба

28 серпня в Україні офіційно розпочала роботу нова Державна податкова служба.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДФС.

28 серпня розпорядження Уряду від 21 серпня 2019 р. №682-р про початок роботи Державної податкової служби України оприлюднено на Урядовому порталі.

Кабінет Міністрів передав Державній податковій службі функції з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.

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"Ми починаємо новий етап у податковій політиці нашої держави. Нова податкова служба стане надійним партнером для підприємців, яка створюватиме сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, впроваджуватиме нові сервіси та забезпечуватиме рівні права всіх платників податків. Впевнений, що спільними зусиллями ми побудуємо сервісну податкову службу європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві, якою будемо пишатися", – наголосив Голова ДПС Сергій Верланов.

Прийняття розпорядження стало можливим після виконання всіх необхідних заходів з утворення ДПС: проведення державної реєстрації, затвердження структури, штатного розпису апарату та кошторису, переведення з ДФС у ДПС 30% працівників на рівні центрального апарату і територіальних органів.

Таким чином, здійснення заходів з утворення ДПС та забезпечення здійснення ДПС повноважень і виконання функцій, визначених Положенням про Державну податкову службу України, затвердженим постановою КМУ від 06 березня 2019 р. № 227, завершено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145201
 
 
 Топ коментарі
 
Налоги нужно менять! Службу только не достаточно.
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100%! В борделе перестановка кроватей
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- Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения.(c)
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Фіскали розпочнуть жити по свєрх новому. Стануть янголами з посвідченнями.
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Теперь коломойский вообще платить налоги не будет.
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Налоги нужно менять! Службу только не достаточно.
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ты еще что за зебил что би противоречить Игорювалеричу?
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Я вас оскорблял? Или ваш уровень интеллекта на большее не способен?
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А шо для вас уже зебил звучит как оскорбление? Скорее это диагноз!
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и еще, будете быковать против Игорявалерича он вас накажет!
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Смотрите, чтоб он вашего хозяна не наказал - шоколадную мразь и вас, отсосов шоколадных.
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казламордый тебе больше стоит беспокоиться за мразей из кооператива "Озеро"!
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ааа... не ну я сразу понял с кем имею дело. Зебилы они же другими не бывают!
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Плохо что таким как ты уже никто не поможет, я то такое...!
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Налог с налога уже есть, он называется - пеня. В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 6350
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аж дух захвативаєт В Украине начала работу новая налоговая служба - Цензор.НЕТ 1501 всьо па новаму всьо по чєснаму а то смотрю сєводня очєрєдь в налогавай вєсь бізнєс прітопал с утра пєрєсчітать налог коториє нє платілі прі марадьорє і баригє В Украине начала работу новая налоговая служба - Цензор.НЕТ 1501
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тобто податкова імені госі-папа), але чоколятні кажуть, шо коломойшина)))
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Ага под конец полномочий у них такая бурная деятельность начинается
Хорошо хоть Грося никого наградить не мог
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Немецкую старую тетку беспокоят украинские налоги?
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У меня немного знакомых из местных твоих ровесниц, пенсия
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Старая калоша бросай бухать.
Женский алкоголизм не лечится, говорят В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 3787
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Чтобы бросить бухать, мне вначале надо начать бухать.
А на это я пойти не могу. Я ж не хочу к твоему возрасту превратиться в старую развалину как ты.

Шо, пенсия, работы нет, будешь тут до вечера околачиваться, на шоколадки собирать? А скоро ведь выпрут 😁
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Так все алкоголички говорят что они еще и не начинали бухать!!! В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 6341
Так что алкашиха слушай что тебе умные люди говорят, а не какие то там зебилы!
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Зебил хватит есть говно оно не сьедобное!
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гуляй вася, ти крім "праці" з тою коричневою), субстанцією)),
взагалі нічого і ніколи не вмів! твоя відповідь, це по Фройду
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фройд это твой сосед алкоголик такой же как ты? Надеюсь вы хоть не закусываете той субстанцией а только стены обмазываете?!
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По словам Коломойші рентабельність експорту залізної руди Ахмєтовим з бувших народних ГОКів становить 270%, при тому що його власні металургійні комбінати недовантажені. Дуже обдирають фіскали колобка Ахмєтку?
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Реорганизация - перестановка мебели в кабинетах. В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 2263
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Необязательно, главное портрет президента сменить и все -реорганизация прошла успешно. В Україні розпочала роботу нова податкова служба - Цензор.НЕТ 31
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Эта которую прикроют чтобы открыть службу финансовых расследований
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Очередная контора для распила бабла, махинаций, коррупции и казнокрадства, ибо пока в Украине казнокрады и коррупционеры не начнут болтаться на фонарных столбах ничего хорошего в Украине уже не будет - за 28 лет это очевидно. Быдло-элита может до бесконечности менять вывески на очередных конторах для мажоров и показывать этот успех по телевизору, а за телевизором продолжать грабить Украину, так, шо не радуйтесь те кто обрадовался "новой" налоговой, ибо начинка там гнилая и смердящая как и вся грабящая быдло-элита.
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Значить знову звільнення працівників і набір чергових ЗЕлених працівників
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Счастье-то какое. Радости как будто десятки новых заводов открыли.
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***** - новые дармоеды - что старых мало? )))))))))))))))
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Нужно отменять НДС. И вводить налог с продаж. Вот это было бы круто!
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