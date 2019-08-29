 У зв'язку зі звільненням Вишинського в Росії мають звільнити Сущенка та Сенцова, - ОБСЄ

"Звільнення журналіста - це завжди добре, і вітаю той факт, що Кирило Вишинський нарешті вільний після такого тривалого і складного досудового арешту", - сказав Дезір, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він закликав зняти всі обвинувачення з Вишинського під час наступного судового засідання.
"У зв'язку з цим я закликаю звільнити всіх інших затриманих журналістів та авторів у регіоні ОБСЄ, зокрема Романа Сущенка та Олега Сенцова в Росії", - додав представник ОБСЄ.
Щось мені видається нашого ЗЕ пошиють в дурні.
Слідкуймо.
Эта же вышонская мразь гадила в украинской юрисдикции, за что ей была жалована козломордая медалька и оружие... улавливаете разницу?
Сенцов - узник совести, удерживается на лесоповале
Вышинская мразь гуляет по Куиву под свое честножидовское слово
улавливаете разницу?
Наглая хамская позиция ********** и мягкотелая попустительствующая зеленая украинская
улавливаете разницу?
Я понимаю, что рычагов воздействия у Украины никаких (а куда ж порасбежались гаранты по Буд.Мемо?), но прошу понять разницу
Что это за договорное правосудие?
нашим посадовцям, треба враховувати, шо політика це жінка вільної поведінки,
і любить кеш!
на расєю таке не діє..
Як відомо вона поважає лише силу..
Сильним ходом був би розстріл Вишинського.. Звичайно,для цього можна би було на території києва на один день оголосити військовий сад..Для легімітизації судового рішення..
А по факту оно "призывает освободить". Призывать не мешки ворочать, вы со своими призывами утомили уже.