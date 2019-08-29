EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  3446  33
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2233) Сенцов (753) Сущенко (447) Дезір Арлем (24) Вишинський (134)

 У зв'язку зі звільненням Вишинського в Росії мають звільнити Сущенка та Сенцова, - ОБСЄ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав звільнення Кирила Вишинського в Україні і закликав до звільнення незаконно ув’язнених у Росії журналіста Романа Сущенка та режисера Олега Сенцова.

"Звільнення журналіста - це завжди добре, і вітаю той факт, що Кирило Вишинський нарешті вільний після такого тривалого і складного досудового арешту", - сказав Дезір, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він закликав зняти всі обвинувачення з Вишинського під час наступного судового засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американський комітет захисту журналістів закликає Росію звільнити Сущенка

"У зв'язку з цим я закликаю звільнити всіх інших затриманих журналістів та авторів у регіоні ОБСЄ, зокрема Романа Сущенка та Олега Сенцова в Росії", - додав представник ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145199
 
   
 Топ коментарі
 
Повинні.
Щось мені видається нашого ЗЕ пошиють в дурні.
Слідкуймо.
 показати весь коментар
 
Это да. Должны. Но, не освободят.
 показати весь коментар
 
"зняти обвинувачення"? Смієтесь? Визнати винним, а потім амністувати. Щоб при перетині кордону світилась червона лампочка
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кожна мразь з посвідченням журналіста недоторканна прям виходить?
 показати весь коментар
 
 
Ну так тому на першому місці для прикриття агентів КГБ-ФСБ завжди були і є дипломати а на другому саме журналісти.
 показати весь коментар
 
 
Повинні.
Щось мені видається нашого ЗЕ пошиють в дурні.
Слідкуймо.
 показати весь коментар
 
 
Я не впевнений в цьому, але це нічого не змінює.
 показати весь коментар
 
"зняти обвинувачення"? Смієтесь? Визнати винним, а потім амністувати. Щоб при перетині кордону світилась червона лампочка
 показати весь коментар
 
 
Он вообще понимает разницу между домашним арестом до суда и освобождением уже отбывающих срок.
 показати весь коментар
 
їм рішення міжнародного суду по морякам не указ, а тут вапчє ні а чьом
 показати весь коментар
 
У ОБаСаЕ какое-то извращенное видение ситуации...Сенцов - гражданин Украины, незаконно задержанный оккупантом на украинской земле, вывезенный на материк и подвергнувшийся судилищу в козломордой юрисдикции.
Эта же вышонская мразь гадила в украинской юрисдикции, за что ей была жалована козломордая медалька и оружие... улавливаете разницу?
Сенцов - узник совести, удерживается на лесоповале
Вышинская мразь гуляет по Куиву под свое честножидовское слово
улавливаете разницу?
Наглая хамская позиция ********** и мягкотелая попустительствующая зеленая украинская
улавливаете разницу?
Я понимаю, что рычагов воздействия у Украины никаких (а куда ж порасбежались гаранты по Буд.Мемо?), но прошу понять разницу
 показати весь коментар
 
 
Сущенко может и выпустят, а вот по Сенцову сложнее. Ему же терроризм впаяли. Скоро будет понятно, какой ответный шаг будет
 показати весь коментар
 
А если не освободят, то Вышинского опять в колонию отправят из под домашнего ареста?
Что это за договорное правосудие?
 показати весь коментар
 
нє понял шо кацапи нашєва ЗЁ нэє в шо нє ставят дажє в то что ані бєз солі даєдают У зв'язку зі звільненням Вишинського в Росії мають звільнити Сущенка та Сенцова, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5188
 показати весь коментар
 
так ані і Україну називают нєдостраной 404, казусом
 показати весь коментар
 
у тібє сбілась настройка пєрсоніфікації как у дрєвніх правітєлєй, которийє отождєствлялі плохую вєсть с вєсніком і жестоко убівалі почтальйона
 показати весь коментар
 
навщо мову нівечиш? тобі не личить, це я тут прикалуюсь
 показати весь коментар
 
Боюсь что говорящая лошадь скажет заезженное-они террористы а Вышинский журналист незаконно осуждён-напрасно наши сделали такой жест,выпустив,орки не оценят а воспримут за слабость
 показати весь коментар
 
 
Сенцов и Сущенко уже осужденные. Что бы просить об их освобождении, надо было сначала Вышинского судить, а потом освободить. Тогда был бы и смысл, и повод.
 показати весь коментар
 
 
цікаво, як ***** кине цей обмін, може посилатися на закон, який у кацапів і є *****,
нашим посадовцям, треба враховувати, шо політика це жінка вільної поведінки,
і любить кеш! У зв'язку зі звільненням Вишинського в Росії мають звільнити Сущенка та Сенцова, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9459
 показати весь коментар
 
звільнення вишинського -прояв Слабкості.

на расєю таке не діє..
Як відомо вона поважає лише силу..

Сильним ходом був би розстріл Вишинського.. Звичайно,для цього можна би було на території києва на один день оголосити військовий сад..Для легімітизації судового рішення..
 показати весь коментар
 
 
Заголовок не корректный, так как дает надежду на наличие договора с эрэфийцами.
А по факту оно "призывает освободить". Призывать не мешки ворочать, вы со своими призывами утомили уже.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору