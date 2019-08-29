 У зв'язку зі звільненням Вишинського в Росії мають звільнити Сущенка та Сенцова, - ОБСЄ

"Звільнення журналіста - це завжди добре, і вітаю той факт, що Кирило Вишинський нарешті вільний після такого тривалого і складного досудового арешту", - сказав Дезір, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він закликав зняти всі обвинувачення з Вишинського під час наступного судового засідання.

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"У зв'язку з цим я закликаю звільнити всіх інших затриманих журналістів та авторів у регіоні ОБСЄ, зокрема Романа Сущенка та Олега Сенцова в Росії", - додав представник ОБСЄ.