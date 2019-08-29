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Все про:НАБУ (2084) ліс (249) обшук (776) Харківщина (771)

 Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП провели обшуки в Харківській області за місцем проживання окремих посадових осіб ДП "Гутянське лісове господарство" та комерційних компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ у Facebook.

Повідомляється, що слідчі дії санкціоновані та відбуваються в межах розслідування можливих зловживань під час продажу деревини. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст. 364 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ здійснює з лютого 2019 року.

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"За місцем одного з обшуків детективи НАБУ були змушені викликати поліцію, оскільки власник житла чинив протидію проведенню законної слідчої дії. Надалі працівники поліції встановлять чи наявні в діях вказаної особи ознаки складу злочинів, передбачених ст. 342 та 345 КК України", - йдеться в повідомленні.

Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145198
 
   
 Топ коментарі
 
Одни убивают природу копкой янтаря, вторые лес валят который не сажали и всё для этих уродов в порядке вещей .
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Безнаказанность порождает вседозволенность. Повязали. в СИЗО...показать по ТВ, потом суд...годков на 3-5....по ТВ...потом колония...показать по ТВ. Не только с лесом...бурштын, рейдеры урожаев фермеров...да и вообще беспредельщиков. Набацали всяких КОРДов...пусть работают.
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В Карпатах это вообще капец, сами валят лес свой же, бабло глаза застилает и разум отключает. а потом вопли что дома паводком сносит..Украина памагы!!!!
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Одни убивают природу копкой янтаря, вторые лес валят который не сажали и всё для этих уродов в порядке вещей .
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В Карпатах это вообще капец, сами валят лес свой же, бабло глаза застилает и разум отключает. а потом вопли что дома паводком сносит..Украина памагы!!!!
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Паводки як правило в Закарпатті, по ту сторону Карпат
Гори мають два схили Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір - Цензор.НЕТ 6109
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- Такие города приятно грабить рано утром, - потягиваясь сказал великий комбинатор, - когда еще не печет солнце. Меньше устаешь... (с)
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от саме тому цих потвор і ДУШАТЬ. Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір - Цензор.НЕТ 9473
А істеричні скавчання бидла - он бачите - крадуть.. то таке..
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если жрать захочешь не так раскорячишся - работы-то в стране нет
не все могут быть ворами у корыта - как петрушка - это надо иметь такой склад характера ))
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Жрать??? Трёхэтажные котэджи....джипы новые по дворам...Жрать???
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да прям у всех ))
ты не с великого рошена часом или с ментовки ))
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понял да - сразу видно корыто у кавото отбирают - кашар ))
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кашмар и жуть - а то шо бардак по стране это да - нет госуправления - оно умерло - есть толпа свиней у корыта
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белые придут грабят - зеленые придут - грабят - куда бедному украинцу деваться))))
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если ты дурак содержи - вон ксюши так и делают ))
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Безнаказанность порождает вседозволенность. Повязали. в СИЗО...показать по ТВ, потом суд...годков на 3-5....по ТВ...потом колония...показать по ТВ. Не только с лесом...бурштын, рейдеры урожаев фермеров...да и вообще беспредельщиков. Набацали всяких КОРДов...пусть работают.
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а шо "всєх атпускают"? хто ж вас так дурить..?
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іфгєній САЛОмонич та не переймайся ти так... краще вибирай собі валізу чи зашморг... Бо хуцпа до добра не доведе Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір - Цензор.НЕТ 6968
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Если НАБУ взялось за пильщиков леса, то пильщикам леса ничего не будет, бо НАБУ это свора высокооплачиваемых саботажников и коррупционеров, ибо за 5 лет своего существования НАБУ умудрилось никого за коррупцию не посадить, а значит способствовала росту коррупции в Украине. Так, шо статья ни о чём.
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набу никого никуда не садит, они только ловят, садят суды, а суди не случаются, вот и весь сказ...вот как устроена система "правосудия" в Украине..., все просто, одни ловят, другие отпускают, все при деле, всем хватает бабла,потому что мы и платим за этот балаган, сидя в партере...
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А может НАБУ так формирует дела, что суды всех выпускают? 5 лет этой конторе НАБУ - десятки миллиардов гривен на эту контору в топку, коррупционеры продолжают грабить и мародёрить Украину.
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Ну вот а говорили что Зе просто устроил картинку для ТВ
После смены прокурора будет ещё занимательней
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Север Харьковской области по Харьков включительно-лесостепь- и леса ,оставленные нам предками ,в основном, из дуба.Дуб нищився и при савке,но с 2000 годов -это клондайк.В лесах дуба уже нет,по крайней мере в нашем лесу,хотя было море.И вырезать-то не беда,если б взамен садилось бы больше в два раза.За себя и предков.А вырубки зарастают малоценкой и вырождаются.Поэтому задача -садить в 2 раза больше,чем вырубается.Ибо дубы тоже превращаются в сухостой,хоть и пожары его почти не берутВсе неудобья,яры ,возвышенности кроме пастбищ нужно засаживать лесом.Сосна хорошо растёт на песках,даже в пустынной херсонщине.Но ведь и там жгут.А местная мафия властная будет строить козни повсюду .От Шостки до Бердянска и от Чопа до Луганска.Дай Боже нам это исправить!
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