 Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ у Facebook.
Повідомляється, що слідчі дії санкціоновані та відбуваються в межах розслідування можливих зловживань під час продажу деревини. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст. 364 КК України.
Розслідування цих фактів НАБУ здійснює з лютого 2019 року.
"За місцем одного з обшуків детективи НАБУ були змушені викликати поліцію, оскільки власник житла чинив протидію проведенню законної слідчої дії. Надалі працівники поліції встановлять чи наявні в діях вказаної особи ознаки складу злочинів, передбачених ст. 342 та 345 КК України", - йдеться в повідомленні.
Гори мають два схили
А істеричні скавчання бидла - он бачите - крадуть.. то таке..
не все могут быть ворами у корыта - как петрушка - это надо иметь такой склад характера ))
ты не с великого рошена часом или с ментовки ))
После смены прокурора будет ещё занимательней