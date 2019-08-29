 Детективи НАБУ провели обшуки у співробітників лісгоспу на Харківщині, один з фігурантів чинив опір

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ у Facebook.

Повідомляється, що слідчі дії санкціоновані та відбуваються в межах розслідування можливих зловживань під час продажу деревини. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст. 364 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ здійснює з лютого 2019 року.

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"За місцем одного з обшуків детективи НАБУ були змушені викликати поліцію, оскільки власник житла чинив протидію проведенню законної слідчої дії. Надалі працівники поліції встановлять чи наявні в діях вказаної особи ознаки складу злочинів, передбачених ст. 342 та 345 КК України", - йдеться в повідомленні.