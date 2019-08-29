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 Політика України, За кордоном
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Все про:допомога (857) США (5318) Трамп (1936)

 Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico

Президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в межах якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Politico.

За словами джерела видання, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Він зазначив, що серед тих, хто займається розглядом питання фінансування безпеки України, міністр оборони Марк Еспер і радник президента з національної безпеки Джон Болтон.

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Як повідомлялося, на 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145196
 
   
 Топ коментарі
 
Он реально агент хуйла. Нужно тянуть до последнего, а потом прямо под конец предвыборной заявить о давлении с его стороны с целю заставить Украину оболгать Байдена.
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Сначала нужно понять в какую сторону он хочет пересмотреть, может он хочет увеличить сумму помощи, из статьи непонятно.
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Чергова перемога команди Зеленського.
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Он реально агент *****. Нужно тянуть до последнего, а потом прямо под конец предвыборной заявить о давлении с его стороны с целю заставить Украину оболгать Байдена.
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Сначала нужно понять в какую сторону он хочет пересмотреть, может он хочет увеличить сумму помощи, из статьи непонятно.
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Треба дуже захотіти не зрозуміти, коли написано що хоче збільшити на 250млн. Трамп попросил свою команду пересмотреть программу военной помощи Украине, - Politico - Цензор.НЕТ 5583
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они готовы на бедного зелю повесить все - даже перемогу))))
рошенки они такие Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico - Цензор.НЕТ 5286 Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico - Цензор.НЕТ 5286
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Співпрацю з китайцями все одно не можна згортати. Ці 250 млн. доларів американці виділять самі собі на своїх радників, а нам потрібні китайські інвестиції в оборонку!
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"...пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн..." Где здесь "збільшити"? Нигде. Максимум, что из этого можно понять, что программа будет пересмотрена. А дальше - варианты. Хотели бы увеличить, так бы и написали, поскольку это конкретика. А "пересмотр" в лучшем случае означает перераспределение нагрузки между всеми. А вероятнее всего - отмена или сокращение.
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дЭбил! ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ - это математически УВЕЛИЧИТЬ! в школу хоть ходил???
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Читай по слогам. ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ...В РАМКАХ КОТОРОЙ ВАШИНГТОН НАМЕРЕН ВЫДЕЛИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 250млн.$. Еще раз-ПЕРЕСМОТРЕТЬ. Дошло? Перед тем как кого-то обзывать,займись самоанализом лучше.
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Вы писатель?
...Трамп попросил ... пересмотреть программу, в рамках которой ... выделить $250 млн.

Где тут увеличить?
ДОПОЛНИТЕЛЬНО касается не пересмотра, а самой программы, которая должна была и сделать это ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Андестенд?

И вишенка на тортик (инсайд):
Президент США Дональд Трамп при разговоре со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном выразил крайнее неудовольствие результатами его визита в Украину.. "They promise again and do nothing. Can't they hear us?"

...Неудовольствие Трампа связано с отсутствием со стороны Зеленского прямых и точных гарантий блокировки продажи "Мотор_Сичи" Китаю. Это может иметь весьма негативные последствия для Зеленского. и Украины. Насколько негативные - мы увидим 1 сентября в Варшаве. Единственное что можно сказать, отстранение МИДа от иностранных дел и выполнение этих функций структурами ОПУ дало провальные результаты. Поздним вечером Болтон звонил Порошенко. Говорили минут 20. О чем - мы не знаем.
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Крім того, пише видання, поки гроші знаходяться на перегляді, вони не можуть бути виплачені, а це означає, виділення коштів Україні призупиниться.
"Нам відомо про те, що (Офіс з питань управління та бюджету - ред.) Затримує фінансування Ініціативи зі сприяння безпеці України", - заявив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.
"У нас є серйозні побоювання, що ці важливі кошти можуть бути заморожені, і ми негайно запитуємо адміністрацію, чому вони затримують ці фінанси", - додає він.
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Написано,що Трамп хоче переглянути програму виділення цих 250млн.$.Видно ви дуже не захотіли цього зрозуміти.
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"Треба дуже захотіти не зрозуміти, коли написано що" передбачено програмою збільшення, але Трампа щось не влаштовує.
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из статьи как раз понятно, что он хочет, чтоб другие партнеры коалиции тоже скидывались в общак на военную помощь Украине...вообщем старая песня Трампа
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Скорее всего в сторону уменьшения!
Говорится, что ВАШИНГТОН намерен дополнительно выделить $250 млн.в рамках программы помощи....Вряд-ли Трамп просит, мол "выделите им дополнительно еще больше"! Скорее всего речь про уменьшение!
К тому же не стоит забывать что Трамп пытался вернуть Рашку в G8 - это явный реверанс в их сторону, а выделение дополнительного финансирования Украине - это явный плевок в их сторону!!!
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ага,все агенты *****, я слышал на цензоре что италия,франция,германия,венгрия,австрия,швейцария,нидерланды это тоже агенты *****,теперь еще и трамп, наши урапатриоты не могут понять в конце концов что у каждой страны есть свое мнение и свои интересы и они не обязаны делать так как пожелает Украина,с хера другим надо напрягаться когда внутри самой страны пол населения ватников и идиотов?
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Спочатку треба усвідомити 1) чи не фейк цей вброс.. 2)що саме пропонує Трамп 3) і те що Трамп не самодєржець а президент... так що може казати що завгодно а РІШЕННЯ приймаються по ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРОЦЕДУРІ Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico - Цензор.НЕТ 2160
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Спочатку потрібно відправити Беню під вартою до Америки, а потім починати домовлятись🤔
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Краще живим. Фірташ не буде нудьгувати у заточені. Будуть у шахи грати🤔
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Або на крайняк профінансує якогось кандидата в презики від демпартії
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И вправду кацап?Увеличить на 50млн на вооружение не хочешь?
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Трамп просто знає "доходи" наших керманичів (Армія,мова, віра) від війни ..Так нехай повертають частину вкраденого, яка значно перевищує усю допомогу США . Заробляють курви на ресурсах України і ще просять щоб американці "захіщали" їх бізнес...
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Трамп знає що в Україні у владі мафіозі під назвою Коломийский. Чому Америка має давати зброю синдикату мафії? 🤔
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Однозначно у КГБ-ФСБ есть сильный компромат на Трампа.
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Нет никакого компромата.. просто дело в том что мир не вокруг Украины вращается.. он большой! В мире еще очень много вопросов которые Трамп без РФ не решит вот и ищет к ней подходы пытаясь вернуть в *восьмерку*
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Це можна побачити й по поведінці Меланії, яка беззаперечно в курсі, де і як нашкодив її рудий кіт і яка демонструє "а що ти мені зробиш???"
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Таки да и на сайтах кацапских в топе уже"США заморозили военную помощь Украине" и ещё лицемер тыкает на Обаму по аннексии Крыма
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Чергова перемога команди Зеленського.
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Т.к. на международной арене никакой активности Украины нет, то видимо в Украине всё пошло нормально и проблемы она сама решит...
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Навіщо Україні військова допомога? З сторони виглядає що українцям більш до вподоби кловунські ковпаки☹️
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Это чтобы лучше думали продавать китайцам Мотор Сич или нет
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Єто главное. И в стратегических интересах Украиньі , т.к. за Китаем торчат российские уши.
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А чому одразу "продавати"?! Чому ніхто не розглядає "реприватизувати" або "націоналізація стратегічно важливого оборонного об"єкту в умовах війни або зовнішньої загрози"?!
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Трамп заморозил военную помощь Украине. Пока программа помощи ВСУ и другим сферах безопасности рецензируется, сотни миллионов долларов заморожены на счетах США и не идут на помощь Украине.
Ранее США запретили передавать свое оружие кремлевским провокаторам с Азова. А если оставят Авакова, помощь Украине прекратят.
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Вся информация открыта , см. сеть.
http://rusjev.net/2019/08/29/tramp-zamorozil-********-pomoshh-ukraine/
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В Конгрессе США выразили беспокойство "почитанием нацистских коллаборационистов" в Украине
Новости » Политика 26.04.2018 - 14:40
"...
Уточняется в заявлении и то, что "Азову" запрещено получать оружие из США согласно закону о консолидированных ассигнованиях на 2018 год.
..."
https://www.rbc.ua/rus/news/kongresse-ssha-vyrazili-bespokoystvo-pochitaniem-1524742810.html
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Поинфантильней ответ, чем твой, вряд ли можно найти.
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А нафіга нам та допомога? У нас перемиріє і мир-дружба-жвачка.
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певно Трампа той "мир" не влаштовує.
побачив, що ми дрейфуємо до рашки.
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у порохоботов мозги замещены рошеном
такое несут - как из палаты №6 - впрочем великорошения - оно и есть ))
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а кто будет помогать тем кто выбрал гавно в презы .
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Эти копейки Украина и сама в состоянии найти. Но сам факт.
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Украина собирается продать МоторСич китайцам за 200 млн долл...большая часть с которых уйдет Богуслаеву. Из-за этого США нам заморозят ежегодную помощь в 250 млн долл. Нормальная такая сделка.
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И трампа и Путина и Зеленского ставили одни и те же хозяева и в их планах - расчленение Украины. Посмотрим, укринцы козацкого роду или как утверждают в России - смесь славян с иудеями.
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Ну ось і все...За великим рахунком залишились ми одні...Те що так станеться було ясно,коли вибрали нового преза...Іхто коли нам допоможе в майбутньому? Хто тепер нам повірить? Єдине тепер виборці Зе ховайтеся бо як прийдуть кацапи вам також добряче перепаде враховуючи той факт,що ви боягузливі,а каци ******* бити слабкіших...
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При Обамі Ассад никавсь по подвалах, пуйло отримував нові санкції з нафтою по 35, корейці Ина з голоду пухли. Тут прийшов рижий і все розрулив. Асад в палацах Дамаска, пуйло в Г7, Ин "чудовий хлопець".
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Видно ***** ему здорово домопогло, что он перед вьіборами ему жопу лижет, рассчитьівая снова на помощь.
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потерять такого союзника как США - это именно то, что нам счас "нужно"..., интересно, за какое такое место путин держит Трампа...
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Трамп изо всех сил посылает сигналы:
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
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Украина собирается продать МоторСич китайцам за 200 млн долл...большая часть с которых уйдет Богуслаеву. Из-за этого США нам заморозят ежегодную помощь в 250 млн долл. Нормальная такая сделка.
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мля, пипец какоц-то!.. Politico - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, которая активно сотрудничает с "РашаТудей", через которую ФСБ закидывает фейки и сливает дезинформацию.. Журнаглисты Politico постоянно пиарят Путена и достижения Рашки в Сирии и в мире..
Цензор! вы с ума сошли перепечатывать российскую блевотину у себя?!
PS.. если бы эта новость была реальной, то она сразу бы появилась на сайте Белого Дома и администрации Трампа..
Цензор! дайте пометку что это фейковая информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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як слухати все що Трамп каже... то можно і з глузду з'їхати У нього по 3 висновки на одне запитання.
А те що в США рішення приймаються демократичним шляхом - ФАКТ медичний. так що ґебельси пукіна купуйте вже собі зашморги - ви нікчемні шлємазли Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico - Цензор.НЕТ 6264
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Все правильно.."сватам-простоперестатьстрелятелям па средине" військова допомога ні до чого.
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А как 5 лет казнокрадам давали?! Опомнилось....Вот и вылазит реальный агент кремля. Внешнее управление от Госдепа...*******.
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Трамп вказав причину - він не впевнений, що ці гроші використовуються в інтересах США, тобто, він не довіряє новообраному малоросу і його труппі
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Основой "добровольного отказа" Украины от ядерного оружия являлся общий договор о прекращении наращивания ракетно-ядерного оружия между СССР и США...Тот самый.от которого сейчас отказалась РФ и сами США..(Хотя всем очевидно,что безъяденость Украины была ПРОДАНА)..То есть,НИКАКИХ юридических оснований для остановки производства и применения для самозащиты современнейших,в том числе ядерных,видов вооружения у Украины нет.Пока ещё есть неприхватизированные производственные мощности,сырьё,специалисты,Украине нужно восстановить ЯО с целью самообороны.НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ДРУГИМ СТРАНАМ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В РУКИ.Они просто играют ею-"поможем-не поможем".
Только САМА СЕБЯ реально может защитить украина.Никакие "партнёры" ненадёжны,особенно в отношении с РФ и Китаем.У всех свой шкурный интерес,ради которого ЛЕГКО жертвуют Украиной.Вся трепотня о "дипломатических решениях"-вздор,имеющий примерами Приднестровье,Абхазию,Карабах,Эритрею и много других географических образований.Безопасность Украины должна быть в руках САМИХ УКРАИНЦЕВ,а не проходимцев во власти с двумя-тремя гражданствами и семьями,уже проживающими за рубежом.Эти трампы-меркели будут приходить и уходить на политическую сцену,но ситуацию с украиной менять не захотят-БИЗНЕСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ С РФ ПРЕВЫСЯТ ВСЯКИЕ ДРУГИЕ АРГУМЕНТЫ,
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Україні потрібні роялі та кловунські ковпаки. Чи не так, ЗеБіли?🤔
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За отказ Украины от ядерного оружия США и сателиты должны по жизни десятки или сотни миллиардов за 25 лет. Они на безопасности в Европе сэкономили миллиарды....А мы всё просим на коленках. Надо становится действительно Независимыми и экономически сильными. А так превращают нас в бабуистан аграрно-сырьевой.
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По его словам, программу, также известную под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине", пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.
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В новой истории США-это самый бестолковый президент.
Так сливать глобальное превосходство,нарабатываемое десятилетиями,нужно ещё постараться.
Я представляю сколько грязи сплывёт после ухода этого идиота...
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Як події з мотор-січ підісрали - капітально. Не можна однією дупою сидіти на обох стільцях. Або стати сателітам Китаю разом з рашею Іраном Суданом та кндр, або партнером США і цивілізованого світу.
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кстати, вообще не понимаю профит от продажи мотор-сичи Китаю. Во первых, это частная компания и деньги от продажи получит Богуслаев и только он. в государство будет какой то мизер от сборов. Во вторых, еще нигде и никогда Китай на чужой территории не сосредоточил производство своих товаров. Он просто заберёт технологии и закроет завод и точка. А тут ещё и Трамп с геополитикой будет этому недоволен. Так в чем же радость Украины от продажи Китаю завода??
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Видимо золотой дождь все таки был.... Все таки обоссали нашего Трампушу русские праститутки..... Моча Натах так и бьет в голову законтаченого Трампинио....))))
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Как там Будапештский меморандум???
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Зебіли теж доклали до цього руку повертаючи в Україну слуг фсб - порнових, богатирьових, єфрємових
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Та у московитів і фото і відео трампа з московитськими проститутками. Ось і тримають рудого за шишечки.
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