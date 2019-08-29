 Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Politico.
За словами джерела видання, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку".
Він зазначив, що серед тих, хто займається розглядом питання фінансування безпеки України, міністр оборони Марк Еспер і радник президента з національної безпеки Джон Болтон.
Як повідомлялося, на 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.
рошенки они такие
...Трамп попросил ... пересмотреть программу, в рамках которой ... выделить $250 млн.
Где тут увеличить?
ДОПОЛНИТЕЛЬНО касается не пересмотра, а самой программы, которая должна была и сделать это ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Андестенд?
И вишенка на тортик (инсайд):
Президент США Дональд Трамп при разговоре со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном выразил крайнее неудовольствие результатами его визита в Украину.. "They promise again and do nothing. Can't they hear us?"
...Неудовольствие Трампа связано с отсутствием со стороны Зеленского прямых и точных гарантий блокировки продажи "Мотор_Сичи" Китаю. Это может иметь весьма негативные последствия для Зеленского. и Украины. Насколько негативные - мы увидим 1 сентября в Варшаве. Единственное что можно сказать, отстранение МИДа от иностранных дел и выполнение этих функций структурами ОПУ дало провальные результаты. Поздним вечером Болтон звонил Порошенко. Говорили минут 20. О чем - мы не знаем.
"Нам відомо про те, що (Офіс з питань управління та бюджету - ред.) Затримує фінансування Ініціативи зі сприяння безпеці України", - заявив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.
"У нас є серйозні побоювання, що ці важливі кошти можуть бути заморожені, і ми негайно запитуємо адміністрацію, чому вони затримують ці фінанси", - додає він.
Говорится, что ВАШИНГТОН намерен дополнительно выделить $250 млн.в рамках программы помощи....Вряд-ли Трамп просит, мол "выделите им дополнительно еще больше"! Скорее всего речь про уменьшение!
К тому же не стоит забывать что Трамп пытался вернуть Рашку в G8 - это явный реверанс в их сторону, а выделение дополнительного финансирования Украине - это явный плевок в их сторону!!!
Ранее США запретили передавать свое оружие кремлевским провокаторам с Азова. А если оставят Авакова, помощь Украине прекратят.
http://rusjev.net/2019/08/29/tramp-zamorozil-********-pomoshh-ukraine/
Новости » Политика 26.04.2018 - 14:40
"...
Уточняется в заявлении и то, что "Азову" запрещено получать оружие из США согласно закону о консолидированных ассигнованиях на 2018 год.
..."
https://www.rbc.ua/rus/news/kongresse-ssha-vyrazili-bespokoystvo-pochitaniem-1524742810.html
побачив, що ми дрейфуємо до рашки.
такое несут - как из палаты №6 - впрочем великорошения - оно и есть ))
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
Цензор! вы с ума сошли перепечатывать российскую блевотину у себя?!
PS.. если бы эта новость была реальной, то она сразу бы появилась на сайте Белого Дома и администрации Трампа..
Цензор! дайте пометку что это фейковая информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А те що в США рішення приймаються демократичним шляхом - ФАКТ медичний. так що ґебельси пукіна купуйте вже собі зашморги - ви нікчемні шлємазли
Только САМА СЕБЯ реально может защитить украина.Никакие "партнёры" ненадёжны,особенно в отношении с РФ и Китаем.У всех свой шкурный интерес,ради которого ЛЕГКО жертвуют Украиной.Вся трепотня о "дипломатических решениях"-вздор,имеющий примерами Приднестровье,Абхазию,Карабах,Эритрею и много других географических образований.Безопасность Украины должна быть в руках САМИХ УКРАИНЦЕВ,а не проходимцев во власти с двумя-тремя гражданствами и семьями,уже проживающими за рубежом.Эти трампы-меркели будут приходить и уходить на политическую сцену,но ситуацию с украиной менять не захотят-БИЗНЕСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ С РФ ПРЕВЫСЯТ ВСЯКИЕ ДРУГИЕ АРГУМЕНТЫ,
Так сливать глобальное превосходство,нарабатываемое десятилетиями,нужно ещё постараться.
Я представляю сколько грязи сплывёт после ухода этого идиота...