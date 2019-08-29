 Трамп попросив свою команду переглянути програму військової допомоги Україні, - Politico

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Politico.

За словами джерела видання, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Він зазначив, що серед тих, хто займається розглядом питання фінансування безпеки України, міністр оборони Марк Еспер і радник президента з національної безпеки Джон Болтон.

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Як повідомлялося, на 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $250 млн допомоги у сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.