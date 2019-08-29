 Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ

Як очікується, о 10:00 розпочнеться урочисте складання присяги. Згідно з регламентом перше засідання відкриває найстарший за віком член парламенту. Він же зачитує текст присяги, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після цього парламентарії, скріпивши тексти присяги підписами, передадуть їх в апарат і отримають посвідчення, депутатські значки, картки для голосування.

О 13:00, як очікується, відкриється перша сесія новообраної Ради.

Згідно з порядком денним засідання, який сформувала група з його підготовки, в першу чергу народні депутати займуться організаційними питаннями - сформують тимчасову президію Ради. Потім прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень Кабінетом міністрів перед новою Верховною Радою.

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Після цього будуть сформовані депутатські фракції і групи. Далі буде вирішено питання про коаліцію депутатських фракцій (депутатської фракції, яка має права коаліції).

Буде обрано Рахункову комісію парламенту, голову, першого заступника і заступника голови Верховної Ради.

Далі нардепи заслухають позачергове послання президента України Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Потім буде запропонований до розгляду законопроєкт про внесення змін до ст. 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів (№7203).

Після цього Верховна Рада планує призначити прем'єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, сформувати склад Кабінету міністрів України.

Далі депутати мають намір вирішити питання про перелік, склад і предмети ведення парламентських комітетів, обрати їхніх голів, перших заступників, заступників, секретарів та членів.

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Також нардепи збираються звільнити главу Служби безпеки України і призначити нового керівника відомства, вирішити питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора України і призначення нового генпрокурора.

Потім депутати розглянуть питання про погоджувальну раду депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді 9-го скликання і про календарний план роботи другої сесії нового парламенту.

Напередодні першого засідання Ради-9 Центральна виборча комісія України завершила реєстрацію народних депутатів України, обраних на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Вибори до Верховної Ради відбулися за змішаною системою: половина із 450 народних депутатів обирається за партійними списками, інша половина - за мажоритарними округами. Вони не відбулися на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу, у зв'язку з чим парламент нового скликання буде не повністю укомплектований, як і попередній.

Загалом у ньому працюватимуть 424 народні депутати.

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За результатами позачергових парламентських виборів, партію "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання представлятиме 254 депутати (обраних як за партійним списком, так і в мажоритарних округах), 43 - "Опозиційну платформу - За життя" (ОТЗЖ), 26 - "Батьківщину", 25 - "Європейську солідарність", 20 - "Голос", 6 - партію "Опозиційний блок", по одному - "Свободу", "Самопоміч", партії "Біла Церква разом" і "Єдиний центр", також у парламенті буде 46 самовисуванців.

З огляду на те, що у "Слуги народу" буде щонайменше 254 народні депутати, фракція цієї політичної сили матиме права коаліції.