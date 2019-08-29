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 Політика України
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Все про:ВР (5407) присяга (68)

 Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ

Народні депутати, обрані на позачергових парламентських виборах, складуть присягу і зберуться на першу сесію Верховної Ради 9-го скликання в четвер, 29 серпня.

Як очікується, о 10:00 розпочнеться урочисте складання присяги. Згідно з регламентом перше засідання відкриває найстарший за віком член парламенту. Він же зачитує текст присяги, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після цього парламентарії, скріпивши тексти присяги підписами, передадуть їх в апарат і отримають посвідчення, депутатські значки, картки для голосування.

О 13:00, як очікується, відкриється перша сесія новообраної Ради.

Згідно з порядком денним засідання, який сформувала група з його підготовки, в першу чергу народні депутати займуться організаційними питаннями - сформують тимчасову президію Ради. Потім прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосить про складання повноважень Кабінетом міністрів перед новою Верховною Радою.

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Після цього будуть сформовані депутатські фракції і групи. Далі буде вирішено питання про коаліцію депутатських фракцій (депутатської фракції, яка має права коаліції).

Буде обрано Рахункову комісію парламенту, голову, першого заступника і заступника голови Верховної Ради.

Далі нардепи заслухають позачергове послання президента України Володимира Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Потім буде запропонований до розгляду законопроєкт про внесення змін до ст. 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів (№7203).

Після цього Верховна Рада планує призначити прем'єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, сформувати склад Кабінету міністрів України.

Далі депутати мають намір вирішити питання про перелік, склад і предмети ведення парламентських комітетів, обрати їхніх голів, перших заступників, заступників, секретарів та членів.

Читайте: Став відомий порядок денний першого робочого засідання Ради 29 серпня. ДОКУМЕНТ

Також нардепи збираються звільнити главу Служби безпеки України і призначити нового керівника відомства, вирішити питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора України і призначення нового генпрокурора.

Потім депутати розглянуть питання про погоджувальну раду депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді 9-го скликання і про календарний план роботи другої сесії нового парламенту.

Напередодні першого засідання Ради-9 Центральна виборча комісія України завершила реєстрацію народних депутатів України, обраних на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Вибори до Верховної Ради відбулися за змішаною системою: половина із 450 народних депутатів обирається за партійними списками, інша половина - за мажоритарними округами. Вони не відбулися на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу, у зв'язку з чим парламент нового скликання буде не повністю укомплектований, як і попередній.

Загалом у ньому працюватимуть 424 народні депутати.

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За результатами позачергових парламентських виборів, партію "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання представлятиме 254 депутати (обраних як за партійним списком, так і в мажоритарних округах), 43 - "Опозиційну платформу - За життя" (ОТЗЖ), 26 - "Батьківщину", 25 - "Європейську солідарність", 20 - "Голос", 6 - партію "Опозиційний блок", по одному - "Свободу", "Самопоміч", партії "Біла Церква разом" і "Єдиний центр", також у парламенті буде 46 самовисуванців.

З огляду на те, що у "Слуги народу" буде щонайменше 254 народні депутати, фракція цієї політичної сили матиме права коаліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145195
 
   
 Топ коментарі
 
псячі екскременти напряглись. Сьогодні в них дуже багато роботи. Треба активно обсирати абсолютно любу інфу зі стін ВР цілий день
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єто абсолютно естественно, Петрусь и шел на вібори тока с одной целью - спрятаться от уголовніх дел за неприкосновенностью
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псячі екскременти напряглись. Сьогодні в них дуже багато роботи. Треба активно обсирати абсолютно любу інфу зі стін ВР цілий день
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то є неправда. Петруся ми критикували аргументовано, цифри, ціни, курси, пенсія, зарплата, армія, розслідування вбивств, реформи і т.д.
а псячі екскременти просто гидять на абсолютно любе згадування будь кого із ЗЕ команди
вони навіть будут гидити якщо. приміром. буде така новина: "Зеленський ішов по вулиці і в цей час через три квартали хтось тихо перднув"
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Ты смотри не перенапрягись от своей любви к зе,а то не дотянишь до обещаных изменений.
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- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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єто абсолютно естественно, Петрусь и шел на вібори тока с одной целью - спрятаться от уголовніх дел за неприкосновенностью
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и я против снятия неприкосновенности, и многие другие думающие люди тоже..... - потому что это дорога к диктатуре и узурпации власти....
Почти во всех дем.странах деп.неприкосновенность присутствует в той или иной форме...
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скорее всего у нас будет не полное снятие, а какое-то ограничение, как раз как в развитіх странах
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ну вот и увидим..., но писали что хотят полностью отменить..
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Развитый Тебе порох сегодня с утра в штаны наложил?
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Ты можешь это пот твердить какой то ссылкой.Или это твой оргазм от имени Порошенко?
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Все, мы долго этого ждали. Но сегодня наконец все эти луценки, омеляны, супрунши, климкины таки окажутся на помойке. Больше устраивать саботаж не выйдет)
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О да! наконец-то их сменят Бужанские, Дубинские, Юзики, Медведчуки, фотографы, блогеры , тамады и прочий цвет нации.
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Супрун я бьі не стал ставить в один ряд с чмо Омеляном...
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ну ти ж обіцяв дружині в ЗАГСі не бухати не трахатисб на стороні і вести себе достойно і пристойно
і який в цьому був сенс?
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бужанский---смеется тот ,кто смеется последним,ты кацапская гнида не чувствуеш своей иудейской дупой ,какой концерт дальше будет
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Алколуцика - крышевателя всех воров уже сегодня могут вышвырнуть?это здорово.
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ПЕСики, приймаєте проносне та готуйте вентилятор!!!
🤣🤣🤣
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У нас во дворе собака бакс ,так она похоже умнее.
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Смею культурно, но твердо послать вас в неведомые дали!
🤑
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На "кривом" и "княжицком" каналах свору лузеров восьмого созыва и обслуживающих их политологов несколько дней плющило от новости, что на первом заседании большинство новой Рады собирается принять сто законов. Сто! Откуда они это взяли не знаю. В утвержденной подготовительной группой повестке дня 29 вопросов. То есть все это придумали в порохоботском штабе и разослали методичкой. Вот так рождаются легенды...
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Відкриття першої сесії 9-Ї Ради ознаменувалось скандалом: хтось в буфеті зжер всі тигрові креветки. Створено робочу групу з розслідування інциденту, яку очолив Юзік, - джерело.
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витька об сём заявил косплейщик весельчака У из мультфильма Стефанчук Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 5573 потом правда прешлось переделывать не плакай твой пенсинон от хунта поулчишь в станице ******* и по лугандийски Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 9116
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всьо с севодня заживьом па новаму бєз бєднасті па чєснаму пайду вибірать машіну Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 4608
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- діду, а чому "президент" після 100 днів не провів пресконференцію? - брешуть, він дав інтерв'ю! - ?!!! - а хіба ти не читав інтерв'ю Коломойського? Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 1314
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Шото у пороХОБОТА Хобот уныло отвисает..
ШаКАЛада 🍫🍫, наверна, не хватает??
🤗
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Шо значит попробуют сформировать кабмин? Зелебобики озвучили, что сЬОдня Фсё пАрешають, мляТЬ ! Сьогодні Рада 9 скликання почне свою роботу: нардепи складуть присягу, спробують сформувати Кабмін і призначити нового главу СБУ - Цензор.НЕТ 5446
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